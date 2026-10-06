Chấn thương tàn phá đại chiến Liverpool - Man City, 10 sao nguy cơ vắng mặt

Chỉ còn 5 ngày nữa, Premier League sẽ trở lại với màn thư hùng giữa Liverpool và Man City trên sân Anfield lúc 22h30 ngày 11/10. Trận đấu càng được chú ý khi đây là lần đầu Man City ra sân kể từ khi bị kết luận vi phạm phần lớn trong 115 cáo buộc liên quan đến quy định tài chính Premier League. Đội chủ sân Etihad vẫn khẳng định vô tội và đã kháng cáo.

Man City chính thức bị kết tội là vi phạm luật Công bằng tài chính

Liverpool cũng có nhiều lý do để chờ đợi màn so tài này, nhưng HLV Andoni Iraola đang đối mặt bài toán nhân sự nan giải khi hàng loạt trụ cột gặp vấn đề.

Isak, Gakpo khiến Liverpool thấp thỏm

Liverpool có tới 6 cầu thủ đứng trước nguy cơ vắng mặt. Đáng lo nhất là Alexander Isak và Cody Gakpo, những người đều sớm rời đội tuyển quốc gia vì chấn thương.

Isak rút khỏi tuyển Thụy Điển sau khi ghi bàn vào lưới Romania do gặp vấn đề ở đùi. Chấn thương được đánh giá không nghiêm trọng, nhưng tiền đạo này đã trở lại trung tâm huấn luyện AXA để kiểm tra thêm.

Ekitike, Gakpo và Isak đều đang chấn thương

Gakpo cũng trở về Liverpool sớm sau khi dính chấn thương mắt cá trong màu áo Hà Lan. Đây là tổn thất đáng kể bởi cầu thủ người Hà Lan đang có phong độ tốt và là một trong những mũi tấn công hiệu quả nhất đội từ đầu mùa.

Liverpool càng có lý do lo lắng khi Hugo Ekitike vẫn chưa thể trở lại.

Ekitike, Bradley và Leoni chưa sẵn sàng

Ekitike chắc chắn vắng mặt khi vẫn đang hồi phục chấn thương gân Achilles. Tiền đạo người Pháp được kỳ vọng có thể trở lại tập luyện đầy đủ trước khi năm 2026 kết thúc.

Conor Bradley cũng chưa thể trở lại đội một. Trong khi đó, Giovanni Leoni đang hồi phục tích cực sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng, nhưng khả năng trung vệ người Italia kịp ra sân trước Man City vẫn rất thấp.

Federico Chiesa là dấu hỏi còn lại. Cầu thủ người Italia chưa thi đấu trận nào mùa này và Liverpool chưa xác nhận thời điểm anh tái xuất.

Man City thấp thỏm với Haaland

Bên kia chiến tuyến, Phil Foden chắc chắn vắng mặt vì án treo giò sau khi bị truất quyền thi đấu trong trận thắng 1-0 trước Man United.

Haaland khiến ban huấn luyện Man City lo lắng

Antoine Semenyo và Nico O'Reilly cũng là những dấu hỏi sau khi lần lượt rút khỏi đợt tập trung của Ghana và Anh vì vấn đề thể lực.

Đáng lo nhất với Man City là Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy được thay ra ở phút 67 trong thất bại 1-2 trước Bồ Đào Nha tại Nations League sau khi chủ động ra hiệu muốn rời sân. Hình ảnh Haaland bước đi tập tễnh càng khiến người hâm mộ Man City lo lắng.

Tuy nhiên, HLV Stale Solbakken chưa xác nhận Haaland dính chấn thương. Ông cho biết tiền đạo 26 tuổi đang chịu ảnh hưởng bởi lịch thi đấu dày đặc.

“Haaland đã mệt mỏi ở trận gặp Wales. Đó là lý do chúng tôi có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chúng tôi đã cân nhắc các phương án”, Solbakken chia sẻ.

Theo HLV tuyển Na Uy, Haaland hoàn toàn có thể chơi thêm 45 phút trước Bồ Đào Nha, nhưng tiền đạo này cảm thấy không ổn và không muốn mạo hiểm. Solbakken hài lòng khi Haaland vẫn chơi khoảng 60 phút với chất lượng tốt trước khi được rút ra.

Đại chiến Anfield có thể thiếu 10 cầu thủ

Nếu toàn bộ những trường hợp kể trên đều không thể thi đấu, Liverpool sẽ mất 6 cầu thủ, trong khi Man City có 4 cái tên gặp vấn đề. Đại chiến tại Anfield vì thế có nguy cơ chứng kiến tới 10 cầu thủ vắng mặt.

Liverpool đang bất bại dưới thời Iraola với 4 chiến thắng và 3 trận hòa sau 7 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Man City còn gây ấn tượng mạnh hơn khi toàn thắng 5 trận Premier League và duy trì thành tích hoàn hảo tại Champions League lẫn League Cup.

Trong bối cảnh Man City đạt phong độ cao, còn sức nóng tại Anfield được dự báo lên mức cao nhất, tình hình nhân sự trong những ngày cuối cùng trước trận đấu có thể trở thành yếu tố quyết định. Iraola chắc chắn đang chờ những tín hiệu tích cực từ phòng y tế Liverpool trước giờ bóng lăn.