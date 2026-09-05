Man City sắp trình làng tuyến giữa 300 triệu bảng, không cần "Rodri 2.0"

Man City đối mặt với cuộc thay đổi lớn

Man City bước vào giai đoạn nhiều biến động. HLV Pep Guardiola đã rời đội bóng, trong khi những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Bernardo Silva và John Stones cũng chuẩn bị ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng.

City đồng thời tiến hành tinh gọn đội hình. Những cầu thủ không thường xuyên được sử dụng như Sávio, Tijjani Reijnders, Nico González, James Trafford và Omar Marmoush đều rời CLB với những khoản phí đáng kể.

Tuy nhiên, nhiệm vụ lớn nhất vẫn là giải quyết khoảng trống ở hàng tiền vệ sau khi Rodri chuyển đến Barcelona.

Hơn 300 triệu bảng được Man City đầu tư để nâng cấp tuyến giữa sau khi chia tay Rodri

Rodri là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của kỷ nguyên Guardiola. Tiền vệ người Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu từ vị trí thấp nhất ở tuyến giữa, giữ bóng và thu hồi bóng thuộc nhóm tốt nhất châu Âu. Anh cũng ghi nhiều bàn thắng quan trọng, trong đó có bàn quyết định giúp Man City đánh bại Inter Milan ở chung kết Champions League 2023.

Tầm quan trọng của Rodri càng thể hiện rõ khi anh vắng mặt. Mỗi khi tiền vệ này không thi đấu, Man City thường yếu đi rõ rệt và kết quả cũng sa sút. Mùa giải 2024/25, Rodri nghỉ phần lớn thời gian vì chấn thương dây chằng chéo trước, còn Man City không thể duy trì sức mạnh như trước và lần đầu tiên kể từ mùa giải đầu tiên của Guardiola vào năm 2016/17, họ kết thúc Ngoại hạng Anh ngoài hai vị trí dẫn đầu.

Sắp trình làng tuyến giữa hơn 300 triệu bảng

Để hạn chế ảnh hưởng từ những sự ra đi, Man City đầu tư mạnh trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt ở khu vực giữa sân.

Elliot Anderson (116 triệu bảng) là một trong những mục tiêu được đưa về sớm. Sau đó, Ayyoub Bouaddi (100 triệu bảng) gia nhập đội bóng, trong khi Enzo Fernandez, người được theo đuổi trong suốt mùa hè, hoàn tất thương vụ vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng với mức phí ngang kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh 125 triệu bảng.

Ba thương vụ này khiến hàng tiền vệ mới của Man City có hai trong bốn cầu thủ đắt giá nhất từng được các CLB Anh chiêu mộ, cùng một cầu thủ đứng thứ 15 trong danh sách.

Hơn 300 triệu bảng là con số rất lớn, nhưng mức phí chuyển nhượng dành cho tiền vệ trung tâm cũng tăng mạnh trên toàn Ngoại hạng Anh. Chelsea từng chi 117 triệu bảng cho Morgan Rogers, trong khi Tottenham bỏ ra gần 200 triệu bảng cho Sandro Tonali và Mateus Fernandes.

Trường hợp Declan Rice tại Arsenal cho thấy phí chuyển nhượng có thể nhanh chóng bị lãng quên nếu cầu thủ thi đấu thành công. Rice gia nhập Arsenal với giá 105 triệu bảng vào năm 2023 và nhanh chóng chứng minh giá trị của mình.

Enzo Fernandez liệu có thể tạo khác biệt?

Sau 2 mùa rưỡi thi đấu cho Chelsea, Fernandez trải qua các vị trí thứ 6, thứ 4 và thứ 10 cùng đội bóng tại Ngoại hạng Anh. Danh hiệu của anh trong màu áo Chelsea chỉ gồm Conference League và FIFA Club World Cup.

Tuy nhiên, những con số cá nhân của Fernandez trong mùa giải 2025/26 lại cho thấy một hình ảnh tích cực hơn. Anh ghi 10 bàn và có 4 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, đồng thời đứng thứ 3 giải đấu về số kiến tạo kỳ vọng (xA) từ những đường chuyền, không tính quả tạt, với 6,0 xA.

Tổng xA của Fernandez là 7,3, đứng thứ 4 Ngoại hạng Anh. Điều này cho thấy anh tạo ra nhiều cơ hội hơn số kiến tạo thực tế có được.

Enzo Fernandez sở hữu những phẩm chất khác biệt Rodri

Khả năng chuyền bóng là điểm mạnh của Fernandez

Khả năng chuyền bóng xuyên tuyến được xem là một trong những điểm mạnh đáng chú ý nhất của Fernandez. Mùa giải trước, anh có 19 đường chuyền phá vỡ tuyến phòng ngự đối phương và tạo ra cơ hội, chỉ đứng sau Bruno Fernandes. Fernandez cũng có 49 đường chuyền xuyên tuyến vào vòng cấm, đứng sau Bruno Fernandes và Rayan Cherki.

Anh đứng thứ 3 giải đấu về những đường chuyền xuyên tuyến phá vỡ hàng phòng ngự đối phương với 54 lần, đồng thời xếp thứ 3 trong nhóm các cầu thủ không phải hậu vệ về số đường chuyền tiến lên phía trước, với 141 lần.

Fernandez cũng dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số lần kiến tạo thứ 2, tức đường chuyền ngay trước đường chuyền kiến tạo, với 6 lần.

Fernandez còn tạo khoảng trống bằng khả năng di chuyển

Không chỉ chuyền bóng, Fernandez còn thường xuyên di chuyển để tạo khoảng trống cho đồng đội. Anh thực hiện tổng cộng 20 km các pha chạy cường độ cao khi Chelsea đang kiểm soát bóng ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Chỉ Adrien Truffert của Bournemouth có quãng đường tương tự nhiều hơn.

Fernandez cũng thường xuyên xâm nhập những khu vực nguy hiểm. Anh có 376 pha chạy vào một phần ba sân đối phương, đứng thứ 3 sau Igor Thiago (Brentford) và Evanilson (Bournemouth).

Với 116 pha chạy vào vị trí có thể nhận đường tạt bóng, Fernandez đứng thứ 2 giải đấu, chỉ sau Evanilson. Những con số này cho thấy tiền vệ người Argentina thường xuyên tìm cách xâm nhập vòng cấm.

Điểm này khiến Fernandez khác với Rayan Cherki. Cherki thường không chạy vượt lên phía trước bóng và có xu hướng muốn nhận bóng vào chân hơn.

Anderson sẽ đảm nhiệm phần việc phòng ngự?

Việc Fernandez và Cherki cùng xuất hiện có thể khiến Fernandez được sử dụng ở vị trí thấp hơn. Anderson được kỳ vọng đảm nhiệm phần lớn công việc phòng ngự, qua đó cho phép các tiền vệ còn lại tập trung hơn vào nhiệm vụ tấn công.

Anderson đặc biệt nổi bật ở khả năng giành lại quyền kiểm soát bóng. Mùa giải trước, anh thu hồi bóng 306 lần, nhiều hơn ít nhất 94 lần so với bất kỳ cầu thủ nào khác tại Ngoại hạng Anh.

Trong cấu trúc mới, Fernandez có thể được yêu cầu thực hiện những pha chạy từ tuyến giữa để tham gia tấn công, trong khi Anderson đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn.

Tuy nhiên, không cầu thủ nào trong số này có thể tái hiện hoàn toàn khả năng luân chuyển bóng của Rodri. Mùa trước, Rodri dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số đường chuyền thành công mỗi 90 phút với 86,7 lần.

Bouaddi là phương án cho tương lai

Trong số những tiền vệ mới, Ayyoub Bouaddi có phong cách thi đấu gần với Rodri nhất. Tuy nhiên, Bouaddi mới 18 tuổi và khó có thể ngay lập tức đảm nhiệm vai trò tương tự Rodri ở cùng đẳng cấp. Cầu thủ này được xem là phương án dành cho tương lai, dù Man City đã phải chi hơn 80 triệu bảng để đưa anh về đội.

Vì vậy, Man City không thực sự thay thế Rodri bằng một cá nhân cụ thể. Bài toán mà đội bóng lựa chọn là xây dựng một hàng tiền vệ khác, với nhiều cầu thủ cùng chia sẻ những nhiệm vụ mà Rodri từng đảm nhận.

Man City cần sớm tìm lại sức mạnh

Sau khi chi khoản tiền rất lớn cho hàng tiền vệ, Man City sẽ cần các tân binh nhanh chóng phối hợp với nhau và đạt phong độ tốt cùng thời điểm.

Bộ ba sẽ giúp Man City quên đi Rodri?

Đội bóng không có nhiều thời gian cho một quá trình hòa nhập kéo dài. Sau những thay đổi lớn về nhân sự và ban huấn luyện, Man City được kỳ vọng sớm trở lại cuộc đua và giành lại chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Enzo Fernandez chắc chắn sẽ chịu sự chú ý lớn, đặc biệt sau mức phí 125 triệu bảng. Một bộ phận người hâm mộ các đội bóng đối thủ cũng có thể chờ đợi anh thất bại, nhất là sau bàn thắng của Fernandez vào lưới đội tuyển Anh tại World Cup mùa hè này.

Tuy nhiên, khi được thi đấu bên cạnh những cầu thủ chất lượng hơn và dưới sự dẫn dắt của một HLV hiểu rõ mình, Fernandez có thể thể hiện nhiều hơn so với những gì anh từng làm tại Chelsea.

Man City không thể có "Rodri 2.0". Điều họ đang cố gắng xây dựng là hàng tiền vệ mới với tiềm năng rất lớn. Nếu Enzo Maresca có thể giúp những cầu thủ này phối hợp hiệu quả, Man City có thể trở thành một đội bóng mạnh một lần nữa. Cuộc sống sau Rodri chắc chắn sẽ khác, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Man City không thể tiếp tục thành công.