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Kết quả bóng đá Crystal Palace - Liverpool: "Tam tấu" Wirtz - Barcola - Isak tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Crystal Palace Video highlight Ngoại hạng Anh

(Vòng 10) Liverpool khiến Crystal Palace đang gặp khó khăn phải nhận thất bại thứ tư liên tiếp tại Premier League.

   

Không khí tại Selhurst Park khá trầm lắng khi Crystal Palace nhập cuộc với thế trận lép vế, điều không quá bất ngờ trong bối cảnh đội bóng thành London đang trải qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, khán đài đã có dịp bùng nổ trong chốc lát khi một đợt tấn công của “Đại bàng” kết thúc bằng cú dứt điểm cận thành của Yeremy Pino, đưa bóng dội xà ngang khung thành Liverpool.

Florian Wirtz tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo

Florian Wirtz tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo

Dù kiểm soát bóng vượt trội, Liverpool không tạo ra được nhiều cơ hội đáng chú ý. Trong khi đó, các CĐV Crystal Palace từng nghĩ rằng họ đã vươn lên dẫn trước ở phút 34, nhưng bàn thắng của Jorgen Strand Larsen không được công nhận vì lỗi việt vị.

Liverpool đã trừng phạt Crystal Palace vì bỏ lỡ những cơ hội. Phút 40, Alexis Mac Allister có pha đánh đầu đầy uy lực, mở tỷ số sau một tình huống phối hợp đá phạt được dàn xếp bài bản. 14 phút sau giờ nghỉ, Florian Wirtz thực hiện cú dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt cho “Lữ đoàn đỏ” sau đường kiến tạo của Bradley Barcola.

Alexander Isak thi đấu khá mờ nhạt trước khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn vào cuối trận, nhưng sau đó vẫn ghi bàn thắng thứ ba cho Liverpool. Đây là pha lập công thứ 7 của tiền đạo người Thụy Điển tại Premier League mùa giải năm nay.

Crystal Palace có được bàn thắng danh dự ở pha bóng cuối cùng của trận đấu, khi Eddie Nketiah thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Milos Kerkez bị thổi phạt. Dù không thể giữ sạch lưới, thủ môn Alisson của Liverpool vẫn có màn trình diễn xuất sắc khi thực hiện tới 6 pha cứu thua.

Chiến thắng này giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Arsenal 9 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Crystal Palace 1-3 Liverpool (Hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Crystal Palace: Nketiah (90+5' phạt đền)

Liverpool: Mac Allister (40', Szoboszlai), Wirtz (54', Barcola), Isak (89', Wirtz)

Đội hình xuất phát

Crystal Palace: Henderson, Richards, Disasi, Lerma, Mingueza, Timber, Wharton, Mitchell, Kamada, Strand Larsen, Pino

Liverpool: Alisson, Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Barcola, Gakpo, Isak

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá Crystal Palace - Liverpool: "Tam tấu" Wirtz - Barcola - Isak tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 2Crystal PalaceLiverpoolKết quả bóng đá Crystal Palace - Liverpool: "Tam tấu" Wirtz - Barcola - Isak tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
19 (7)
20 (8)
Thời gian kiểm soát bóng
53,1%
46,9%
Phạm lỗi
10
18
Thẻ vàng
2
4
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
3
0
Phạt góc
4
7
Cứu thua
5
6

Chấm điểm cầu thủ

Crystal PalaceKết quả bóng đá Crystal Palace - Liverpool: "Tam tấu" Wirtz - Barcola - Isak tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 4vsKết quả bóng đá Crystal Palace - Liverpool: "Tam tấu" Wirtz - Barcola - Isak tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 5 Liverpool

Điểm

Henderson6.1

Richards5.7

Disasi5.9

Thẻ vàngLerma6.5

Mingueza7.1

Timber6.5

Wharton6.6

Mitchell6.6

Kamada6.9

Strand Larsen6.4

Thẻ vàngPino7.4

Điểm

8.2Alisson

7.1AraujoThẻ vàng

7.6Van Dijk

8.0Jacquet

7.1Kerkez

8.6SzoboszlaiKiến tạo

8.4Mac AllisterGhi bànThẻ vàng

8.8WirtzGhi bànKiến tạo

7.9BarcolaKiến tạoThẻ vàng

6.9Gakpo

8.1IsakGhi bàn

Thay người

Osorio7.1

Ghi bàn (penalty)Nketiah7.0

McNeil

Khalaili

Thay người

6.6Nyoni

6.6MunozThẻ vàng

6.2Ngumoha

Koumas

Gomez

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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8

Anh - Croatia 13.11

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Anh
Croatia
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Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ket-qua-bong-da-crystal-palace-liverpool-ta...

-08/11/2026 21:59 PM (GMT+7)
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