Kết quả bóng đá Crystal Palace - Liverpool: "Tam tấu" Wirtz - Barcola - Isak tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Không khí tại Selhurst Park khá trầm lắng khi Crystal Palace nhập cuộc với thế trận lép vế, điều không quá bất ngờ trong bối cảnh đội bóng thành London đang trải qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, khán đài đã có dịp bùng nổ trong chốc lát khi một đợt tấn công của “Đại bàng” kết thúc bằng cú dứt điểm cận thành của Yeremy Pino, đưa bóng dội xà ngang khung thành Liverpool.

Florian Wirtz tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo

Dù kiểm soát bóng vượt trội, Liverpool không tạo ra được nhiều cơ hội đáng chú ý. Trong khi đó, các CĐV Crystal Palace từng nghĩ rằng họ đã vươn lên dẫn trước ở phút 34, nhưng bàn thắng của Jorgen Strand Larsen không được công nhận vì lỗi việt vị.

Liverpool đã trừng phạt Crystal Palace vì bỏ lỡ những cơ hội. Phút 40, Alexis Mac Allister có pha đánh đầu đầy uy lực, mở tỷ số sau một tình huống phối hợp đá phạt được dàn xếp bài bản. 14 phút sau giờ nghỉ, Florian Wirtz thực hiện cú dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt cho “Lữ đoàn đỏ” sau đường kiến tạo của Bradley Barcola.

Alexander Isak thi đấu khá mờ nhạt trước khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn vào cuối trận, nhưng sau đó vẫn ghi bàn thắng thứ ba cho Liverpool. Đây là pha lập công thứ 7 của tiền đạo người Thụy Điển tại Premier League mùa giải năm nay.

Crystal Palace có được bàn thắng danh dự ở pha bóng cuối cùng của trận đấu, khi Eddie Nketiah thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Milos Kerkez bị thổi phạt. Dù không thể giữ sạch lưới, thủ môn Alisson của Liverpool vẫn có màn trình diễn xuất sắc khi thực hiện tới 6 pha cứu thua.

Chiến thắng này giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Arsenal 9 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Crystal Palace 1-3 Liverpool (Hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Crystal Palace: Nketiah (90+5' phạt đền)

Liverpool: Mac Allister (40', Szoboszlai), Wirtz (54', Barcola), Isak (89', Wirtz)

Đội hình xuất phát

Crystal Palace: Henderson, Richards, Disasi, Lerma, Mingueza, Timber, Wharton, Mitchell, Kamada, Strand Larsen, Pino

Liverpool: Alisson, Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Barcola, Gakpo, Isak

Thống kê trận đấu

Crystal Palace Liverpool Sút khung thành 19 (7) 20 (8) Thời gian kiểm soát bóng 53,1% 46,9% Phạm lỗi 10 18 Thẻ vàng 2 4 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 3 0 Phạt góc 4 7 Cứu thua 5 6

Chấm điểm cầu thủ

Crystal Palace vs Liverpool Điểm Henderson6.1 Richards5.7 Disasi5.9 Lerma6.5 Mingueza7.1 Timber6.5 Wharton6.6 Mitchell6.6 Kamada6.9 Strand Larsen6.4 Pino7.4 Điểm 8.2Alisson 7.1Araujo 7.6Van Dijk 8.0Jacquet 7.1Kerkez 8.6Szoboszlai 8.4Mac Allister 8.8Wirtz 7.9Barcola 6.9Gakpo 8.1Isak Thay người Osorio7.1 Nketiah7.0 McNeil Khalaili Thay người 6.6Nyoni 6.6Munoz 6.2Ngumoha Koumas Gomez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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