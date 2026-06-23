HLV Kim Sang Sik trình làng nhân tố đặc biệt, Patrik Lê Giang nói gì về ĐT Việt Nam?

Xúc động lời cảm ơn sau hành trình hơn 3 năm kiên trì

Chiều 23/6, đội tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Hà Nội dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang Sik để chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Tâm điểm của buổi tập đổ dồn vào thủ thành Việt kiều Patrik Lê Giang khi anh lần đầu tiên có cơ hội trải lòng về hành trình đầy gian nan của mình để được khoác áo ĐT Việt Nam.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào buổi tập đầu tiên tại Hà Nội.

Sau hơn 3 năm mòn mỏi chờ đợi và giải quyết các thủ tục pháp lý, thủ thành sinh năm 1992 đã chính thức có tên trong danh sách triệu tập của "Những chiến binh sao vàng". Chia sẻ trong buổi tập đầu tiên, tân binh của đội tuyển Việt Nam không giấu nổi sự bồi hồi.

"Thực ra tôi đang cảm thấy rất vui và tự hào. Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi, tôi đã được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển Việt Nam. Để có được ngày hôm nay, tôi phải gửi lời cảm ơn tới rất nhiều người. Trước hết là CLB chủ quản Công an TP.HCM, sau đó là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vì đã hỗ trợ hết mình cho tôi trong quá trình làm việc với FIFA.

Patrik Lê Giang tập luyện cùng Tài Lộc.

Tôi cũng muốn cảm ơn các luật sư của mình ở châu Âu, cùng tất cả những người đã luôn đứng phía sau, sát cánh và ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Tôi vô cùng biết ơn vì sau hơn 3 năm kiên trì, cuối cùng tôi đã có mặt ở đây. Đây thực sự là một khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc đối với cá nhân tôi", thủ môn Việt kiều chia sẻ.

Dù mới chỉ hội quân từ ngày hôm trước và chưa quen biết nhiều cầu thủ trong đội, người gác đền mang hai dòng máu Việt - Slovakia cho biết anh đang hòa nhập rất nhanh nhờ sự đón tiếp nồng hậu của ban huấn luyện và các đồng đội ở ĐT Việt Nam.

Gây sốt khi bập bẹ nói tiếng Việt, hé lộ tình hình lực lượng của đội

Bên cạnh Patrik Lê Giang, đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam còn chứng kiến sự xuất hiện của hai gương mặt mới toanh khác là cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno). Bộ ba tân binh này được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới và tăng cường đáng kể chiều sâu đội hình cho chiến dịch lớn sắp tới.

Ngoài ra, buổi tập của ĐT Việt Nam còn chào đón tân trợ lý Kim Do Heon của HLV Kim Sang Sik. Ông Kim Do Heon là cựu danh thủ bóng đá Hàn Quốc. Khi còn thi đấu, cựu tiền vệ sinh năm 1982 từng gây chú ý khi đầu quân cho CLB West Brom tại giải ngoại hạng Anh mùa giải 2008/09.

Patrik Lê Giang lần đầu được khoác áo ĐT Việt Nam.

Theo ghi nhận ở buổi tập chiều ngày 23/6, một số cầu thủ bị đau nhẹ như Ngô Đăng Khoa, Đỗ Duy Mạnh hay Lê Ngọc Bảo chưa thể tập luyện cùng toàn đội. Trước những lo ngại về việc nhiều tuyển thủ vừa trải qua một mùa giải khốc liệt tại V-League và có dấu hiệu kiệt sức, Patrik Lê Giang tỏ ra khá lạc quan: "Tôi nghĩ tình hình không có vấn đề gì quá lớn đâu.

Một số cầu thủ chỉ đang gặp chấn thương nhẹ hoặc bị quá tải sau một mùa giải căng thẳng mà thôi. Họ chỉ cần tập trung hồi phục thật tốt trong vài ngày tới là có thể sớm trở lại tập luyện chung cùng toàn đội, giúp chúng tôi có được lực lượng mạnh mẽ và đầy đủ nhất".

Tân trợ lý Kim Do Heon của HLV Kim Sang Sik.

Đáng chú ý, ở cuối buổi phỏng vấn, thủ thành này đã chủ động ghi điểm trong mắt truyền thông và người hâm mộ khi nỗ lực bập bẹ trả lời bằng tiếng Việt: "Tôi sẽ luôn luôn cố gắng hết mình vì đội tuyển quốc gia và người hâm mộ bóng đá Việt Nam".

Patrik Lê Giang khẳng định, đó cũng chính là mục tiêu lớn nhất của anh khi quyết định trở về cống hiến cho quê hương. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ duy trì tập luyện tại Hà Nội trong vòng một tuần tới để lắp ráp đội hình, trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào đầu tháng 7 chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.