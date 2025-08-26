LĐBĐ Malaysia khủng hoảng, Chủ tịch FAM, Joehari Ayub xin từ chức

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Kairat vs Celtic
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thép Xanh Nam Định vs PVF-CAND
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Ninh Bình
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Club Brugge vs Rangers
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Benfica vs Fenerbahçe
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

LĐBĐ Malaysia khủng hoảng, Chủ tịch FAM, Joehari Ayub xin từ chức

Sự kiện: Bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(NLĐO) - Chính sách nhập tịch ồ ạt với chiến thắng trước Việt Nam đang khiến LĐBĐ Malaysia rơi vào khung hoàng.

Theo tờ New Straits Times, LĐBĐ Malaysia (FAM) đang rơi vào cơn chấn động khi Chủ tịch Datuk Joehari Ayub nộp đơn từ chức, được cho là từ hôm 22-8. Quyết định này diễn ra chỉ sau chưa đầy 6 tháng tại vị tại FAM.

Chủ tịch FAM viện lý do sức khỏe là nguyên nhân chính và truyền thông Malaysia cho rằng sự thật đến từ những mâu thuẫn nội bộ gay gắt. Từ sau lần xuất hiện công khai cuối cùng tại trụ sở FAM ngày 11-8, ông Ayub không có thêm hành động gì và làm dấy lên nhiều đồn đoán. Đến nay, FAM vẫn giữ im lặng, Phó Chủ tịch Yusoff Mahadi được chỉ định tạm quyền.

Vào giữa tháng này, tương lai của Chủ tịch Datuk Joehari Ayub (nhiệm kỳ 2025-2029), người mới nhậm chức với điểm nhấn là chiến lược đẩy mạnh việc nhập tịch, đã bị đặt dấu hỏi.

Chủ tịch Datuk Joehari Ayub được cho đã nộp đơn từ chức

Chủ tịch Datuk Joehari Ayub được cho đã nộp đơn từ chức

Cụ thể, ông Joehari Ayub được bầu ghế Chủ tịch FAM hồi tháng 2-2025, thay thế ông Hamidin Amin, với nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2029. Những tháng đầu, ông gây chú ý với chính sách nhập tịch cầu thủ quy mô lớn, mang lại thành công nhất định cho tuyển Malaysia, trong đó có chiến thắng 4-0 trước Việt Nam hồi tháng 6. Tuy nhiên, chính sách này cũng tạo ra tranh cãi dữ dội, nhất là về vấn đề minh bạch nguồn gốc cầu thủ.

Đặc biệt, việc trung vệ Argentina Facundo Garces vô tình tiết lộ chỉ có cụ nội là người Malaysia đã khiến dư luận nghi ngờ tính hợp pháp của quá trình nhập tịch. Bởi quy định của FIFA, những trường hợp có bố, mẹ, ông hoặc bà mang quốc tịch mới được nhập tịch lập tức.

Ngay sau đó, Garces đã đăng bài để nhanh chóng đính chính, gọi đây là "lỗi đánh máy" và khẳng định ông bà là người Malaysia.

Người hâm mộ Malaysia đang yêu cầu một lời giải thích rõ ràng. Họ cho rằng FAM không thể tiếp tục né tránh khi bóng đá nước này đối diện bất ổn.

Bóng đá Malaysia rối ren sau trận thắng đậm Việt Nam
Bóng đá Malaysia rối ren sau trận thắng đậm Việt Nam

(PLO)- Trong những ngày gần đây, bóng đá Malaysia không còn được nhắc đến bởi thành tích trên sân cỏ, mà thay vào đó là những cuộc đấu đá quyền lực...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2025 14:19 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN