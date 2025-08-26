LĐBĐ Malaysia khủng hoảng, Chủ tịch FAM, Joehari Ayub xin từ chức

Theo tờ New Straits Times, LĐBĐ Malaysia (FAM) đang rơi vào cơn chấn động khi Chủ tịch Datuk Joehari Ayub nộp đơn từ chức, được cho là từ hôm 22-8. Quyết định này diễn ra chỉ sau chưa đầy 6 tháng tại vị tại FAM.

Chủ tịch FAM viện lý do sức khỏe là nguyên nhân chính và truyền thông Malaysia cho rằng sự thật đến từ những mâu thuẫn nội bộ gay gắt. Từ sau lần xuất hiện công khai cuối cùng tại trụ sở FAM ngày 11-8, ông Ayub không có thêm hành động gì và làm dấy lên nhiều đồn đoán. Đến nay, FAM vẫn giữ im lặng, Phó Chủ tịch Yusoff Mahadi được chỉ định tạm quyền.

Vào giữa tháng này, tương lai của Chủ tịch Datuk Joehari Ayub (nhiệm kỳ 2025-2029), người mới nhậm chức với điểm nhấn là chiến lược đẩy mạnh việc nhập tịch, đã bị đặt dấu hỏi.

Chủ tịch Datuk Joehari Ayub được cho đã nộp đơn từ chức

Cụ thể, ông Joehari Ayub được bầu ghế Chủ tịch FAM hồi tháng 2-2025, thay thế ông Hamidin Amin, với nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2029. Những tháng đầu, ông gây chú ý với chính sách nhập tịch cầu thủ quy mô lớn, mang lại thành công nhất định cho tuyển Malaysia, trong đó có chiến thắng 4-0 trước Việt Nam hồi tháng 6. Tuy nhiên, chính sách này cũng tạo ra tranh cãi dữ dội, nhất là về vấn đề minh bạch nguồn gốc cầu thủ.

Đặc biệt, việc trung vệ Argentina Facundo Garces vô tình tiết lộ chỉ có cụ nội là người Malaysia đã khiến dư luận nghi ngờ tính hợp pháp của quá trình nhập tịch. Bởi quy định của FIFA, những trường hợp có bố, mẹ, ông hoặc bà mang quốc tịch mới được nhập tịch lập tức.

Ngay sau đó, Garces đã đăng bài để nhanh chóng đính chính, gọi đây là "lỗi đánh máy" và khẳng định ông bà là người Malaysia.

Người hâm mộ Malaysia đang yêu cầu một lời giải thích rõ ràng. Họ cho rằng FAM không thể tiếp tục né tránh khi bóng đá nước này đối diện bất ổn.