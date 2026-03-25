Kinh hoàng tỷ số 30-0 ở giải VĐQG, đội thắng 11-0 vẫn phải xếp nhì bảng

Tỷ số 30-0 ở giải VĐQG, đội thắng 11-0 vẫn phải xếp nhì bảng

Bước vào mùa giải mới, các đội bóng thường mang theo nhiều kỳ vọng và quyết tâm tạo dấu ấn ngay trận đầu tiên. Tuy nhiên, thực tế đôi khi lại diễn ra theo cách không ai ngờ tới.

Chiến thắng 30-0 của HB Torshavn ở giải Ngoại hạng nữ Quần đảo Faroe gây sửng sốt

Ở trận mở màn giải Ngoại hạng nữ Quần đảo Faroe, FC Hoyvik đã phải nhận thất bại nặng nề với tỷ số 0-30 trước HB Torshavn. Đặc biệt trong hiệp 2, HB Tirshavn ghi tới 18 bàn vào lưới đối thủ.

Đây là kết quả gần như không thể xảy ra ở các giải đấu đỉnh cao, nhưng lại trở thành hiện thực trong trận đấu này. Trong bóng đá trẻ hoặc phong trào, những tỷ số cách biệt lớn không phải điều hiếm gặp. Tuy nhiên, ở cấp độ cao hơn, đặc biệt là các giải vô địch quốc gia, điều này gần như không tưởng.

Bên cạnh trận thắng 30-0, vòng đấu mở màn giải Ngoại hạng nữ Quần đảo Faroe còn xuất hiện chiến thắng cách biệt khác, khi đương kim vô địch Klaksvikar Itrottarfelag đánh bại 07 Vestur với tỷ số 11-0. Dù giành chiến thắng rất đậm, Klaksvik vẫn không thể vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng đầu tiên.

Chênh lệch trình độ ở giải đấu non trẻ

Giải Ngoại hạng nữ Quần đảo Faroe (Faroe Islands Premier League Women) là giải đấu còn non trẻ. Mùa giải năm nay đánh dấu lần thứ 2 trong lịch sử giải đấu được tổ chức.

Với dân số chỉ khoảng 55.000 người, Quần đảo Faroe có nguồn cầu thủ nữ khá hạn chế. Điều này khiến các đội bóng khó có sự cân bằng về lực lượng, từ đó dẫn đến chênh lệch lớn về trình độ.

Ngay trong mùa giải đầu tiên, khoảng cách này đã bộc lộ rõ. FC Hoyvik – đội xếp cuối bảng – kết thúc mùa với hiệu số bàn thắng bại lên tới -107 sau 14 trận. Họ 2 lần thua đậm 0-18 trước Klaksvíkar Itrottarfelag, đội sau đó lên ngôi vô địch. Bước sang mùa giải mới, dường như tình hình của Hoyvik vẫn chưa cải thiện vì trận thua nặng nề HB Torshavn 0-30. Về phía HB Torshavn, đội bóng này xếp thứ 3 giải đấu mùa trước.