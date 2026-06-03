Nhan sắc 'cực phẩm' từ nhỏ của vợ Bùi Tiến Dũng

Thời thơ ấu, Dianka có gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng cùng đôi mắt xanh biếc nổi bật. Những đường nét thanh tú, sống mũi cao cùng mái tóc nâu mềm mại giúp cô được công chúng khen đáng yêu, xinh xắn như búp bê.

Hôm 1/6, Dianka Zakhidova đăng ảnh ngày nhỏ lên trang cá nhân.

Dianka Zakhidova sinh năm 2000, từng theo học Đại học Quốc gia Kiev ở Ukraine, chuyên ngành văn hóa và nghệ thuật. Cô đầu quân cho công ty quản lý Mix Models, từng hoạt động ở nhiều quốc gia như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore.

Khi đến TP HCM làm việc, cô gái cao 1,73 m hợp tác với nhiều thương hiệu, từng nhiều lần trình diễn cho NTK Lê Thanh Hòa, đắt show catwalk tại tuần lễ thời trang...

Mẹ của Dianka - bà Natalya Leshchishina - có lần tiết lộ ảnh Dianka thời niên thiếu cùng em trai.

Cô từng chia sẻ với Ngôi Sao rằng không có ý định ở Việt Nam lâu dài nhưng từ khi đi diễn, cô dần nhận thấy kiểu mặt baby của bản thân được ưa chuộng. Bên cạnh đó, nhờ gặp được Bùi Tiến Dũng nên cô quyết định xây dựng cuộc sống tại quê hương chồng.

Người đẹp công khai hẹn hò thủ môn Bùi Tiến Dũng hồi tháng 8/2020. Họ thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, nhanh chóng về ra mắt gia đình hai bên. Ngày 22/5/2022, đôi uyên ương tổ chức đám cưới ở Vũng Tàu, hạn chế khách mời. Dianka sinh con trai đầu lòng - bé Danil - năm 2022 tại TP HCM. Quý tử nhà Bùi Tiến Dũng được dạy nói ba ngôn ngữ gồm tiếng Việt, Ukraine và Anh. Cậu bé được nhiều người khen khôi ngô, thông minh và tình cảm. Gần đây, Danil tham gia chương trình truyền hình thực tế Anh trai và cái đuôi nhỏ.

Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997, nổi lên từ lứa U19 giành giải tư châu Á 2016, rồi dự FIFA U20 World Cup 2017. Đỉnh cao của thủ môn quê Thanh Hóa là giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 với hàng loạt pha cản phá 11 m ấn tượng. Giai đoạn 2018-2024, Tiến Dũng khoác áo Thanh Hóa, Hà Nội FC, CLB TP HCM (hai lần), CAHN và HAGL. Đầu năm 2025, Tiến Dũng đầu quân cho Đà Nẵng, thường xuyên được đá chính và góp công không nhỏ trong chiến tích trụ hạng.

Vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng và con trai Danil.

Bùi Tiến Dũng đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương đứt dây chằng chéo, hồi tháng 10 ở V.League 2025/26. Sau ca phẫu thuật, anh nghỉ hết mùa và dành phần lớn thời gian ở Đà Nẵng bên vợ con, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị. Vợ chồng thủ môn xứ Thanh mới kỷ niệm 4 năm ngày cưới cách đây ít hôm.