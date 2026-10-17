Kết quả bóng đá Man City - Ipswich Town: Gặp khó là có Haaland (Ngoại hạng Anh)

Man City tiếp đón Ipswich Town trên sân nhà ở vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27. Đội khách chủ động phòng ngự ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chủ nhà cầm bóng nhiều nhưng khá vất vả trong khâu tiếp cận khung thành của đối thủ. Mặc dù vậy, họ vẫn tìm được mảnh lưới của đối thủ.

Haaland ghi bàn thắng thứ hai cho Man City

Phút 19, Doku thoát xuống bên cánh trái và căng ngang chuẩn xác cho Foden băng vào đá nối tung lưới đối thủ. Cần phải nói rằng thủ thành Walton chơi rất hay khi có 2 lần từ chối siêu phẩm "nã đại bác" của Ruben Dias. Khá bất ngờ là đội khách nhanh chóng có bàn gỡ hòa. Người lập công là Maeda sau pha phá bẫy việt vị, cài người với Guehi và hạ gục Donnarumma.

Thế cân bằng trở lại khiến Man City gặp khó. Đúng vào lúc này, Kovacic và Haaland đã tỏa sáng kịp thời. Tiền vệ người Croatia có pha đi cực hay rồi tạt vào trong cho Haaland băng vào dũng mãnh đánh đầu qua đó nâng tỉ số lên thành 2-1.

Sang hiệp hai, đôi bên đều muốn tìm bàn thắng nên trận đấu có nhiều cơ hội hơn. O'Reilly bỏ lỡ cơ hội khá ngon ăn với cú đánh đầu đi sạt cột dọc. Trong khi đó, pha tự tìm kiếm cơ hội của Emersonn kết thúc bằng cú dứt điểm vọt xà ngang.

Phút 69, Haaland thể hiện sự dũng mãnh với pha vượt lên và dứt điểm tung lưới đối thủ giúp Man City dẫn 3-1. Phút 85, tiền đạo người Na Uy tiếp tục sút tung lưới đối thủ nhưng lần này bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Enzo.

Đúng phút 89, Guehi phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau sự tư vấn của tổ VAR. Flemming đánh lừa được Donnarumma và đem về bàn thắng thứ hai cho Ipswich Town. Đáng tiếc, đó là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong trận. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 3-2 trước Ipswich Town nhờ sự tỏa sáng của Haaland.

Tỉ số chung cuộc: Man City 3-2 Ipswich Town (H1: 2-1)

Ghi bàn

Man City: Foden 19', Haaland 34', 69'

Ipswich Town: Maeda 21', Flemming 90' (phạt đền)

Đội hình xuất phát

Man City: Donnarumma, O'Reilly, Guehi, Dias, Nunes, Bouaddi, Kovacic, Foden, Doku, Ndiaye, Haaland

Ipswich Town: Walton, O'Shea, Diop, Greaves, Davis, Florentino, Palacios, Ouattara, Enciso, Maeda, Emersonn

Thông số trận đấu

Manchester City Ipswich Town Sút khung thành 19(6) 8(3) Thời gian kiểm soát bóng 70% 30% Phạm lỗi 8 16 Thẻ vàng 1 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 5 Phạt góc 2 3 Cứu thua 1 4

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Manchester City vs Ipswich Town Điểm Donnarumma 6.4 Nunes 7.3 Dias 6.9 Guehi 7.3 O’Reilly 6.4 Bouaddi 6.6 Kovacic 8.4 Ndiaye 7.6 Foden 8.4 Doku 7.5 Haaland 9.3 Điểm 5.9Walton 6.2Ouattara 7.0O’Shea 6.6Diop 5.8Greaves 6.3Davis 5.8Florentino 6.7Palacios 5.2Enciso 6.7Maeda 6.1Emerson Thay người Enzo 7.1 Gvardiol 6.5 Khusanov 6.4 Anderson 6.6 Semenyo 6.3 Thay người 6.5Matusiwa 7.3Fatawu 7.2Flemming 6.8Akpom Clarke Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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