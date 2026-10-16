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Video bóng đá Lech Poznan - Leverkusen: Sao gốc Việt tỏa sáng (Europa League)

Sự kiện: Europa League 2026-27 Bayer Leverkusen

Ibrahim Maza, cầu thủ gốc Việt, đã chơi rất hay khi kiếm về một quả phạt đền và ấn định trận đấu.

Leverkusen phải làm khách của Lech Poznan ở lượt 2 vòng bảng Europ League. Các CĐV của chủ nhà "dằn mặt" đối thủ bằng tấm tifo lớn rất đẹp. Tuy nhiên, điều đó không làm đội khách nao núng. Đại diện của Đức sớm gặp bất lợi khi Terrier dính chấn thương và Schick vào sân thay thế.

Maza (áo đen) đã chơi rất tốt

Maza (áo đen) đã chơi rất tốt

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 27 khi hậu vệ chủ nhà lấy tay chặn cú sút của Ibrahim Maza. Tổ VAR tư vấn và trọng tài cho Leverkusen hưởng phạt đền. Schick không bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m để mở tỉ số trận đấu. Chỉ vài phút sau, họ đã nhân đôi cách biệt. Thủ môn của Lech Poznan không thể bắt dính bóng và Tillman mất tới 2 nhịp đá bồi mới có thể đưa bóng vào lưới đối thủ.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn với chủ nhà khi tổ VAR tư vấn lần thứ hai và trọng tài cho Leverkusen hưởng phạt đền sau pha ôm người thô thiển trong vòng cấm. Schick hoàn thành tốt nhiệm vụ qua đó giúp đội khách có lợi thế dẫn 3 bàn sau hiệp một.

Sang hiệp hai, Leverkusen vẫn áp đảo về mặt thế trận. Lech Poznan cũng rất cố gắng lên bóng để tìm bàn thắng. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 3-0, bất ngờ lại tới. Phút 88, Leverkusen phản công nhanh và Maza đã xử lý rất tinh tế để ấn định chiến thắng đậm đà cho đại diện tới từ Đức.

Tỉ số chung cuộc: Lech Poznan 0-4 Leverkusen (H1: 0-3)

Ghi bàn: Schick 29' (phạt đền), 41' (phạt đền), Tillman 32', Maza 88'

Đội hình xuất phát

Lech Poznan: Lis, Gurgul, Monka, Skrzypczak, Pereira, Walemark, Berggren, Kozubal, Bengtsson, Ishak, Palma

Leverkusen: Flekken, Lucas, Bade, Tapsoba, Guitierrez, Fernandez, Garcia, Tella, Tillman, Maza, Terrier

Video bóng đá Salzburg - AC Milan: "Sao Mai" lập hat-trick ấn tượng (Europa League)
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AC Milan có thế trận tốt và "Sao Mai" Cisse làm rất tốt nhiệm vụ dứt điểm.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/10/2026 03:37 AM (GMT+7)
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