Video bóng đá Hà Tĩnh - SLNA: Rượt đuổi 4 bàn hấp dẫn (V-League)

Hà Tĩnh tiếp đón SLNA ở vòng 4 V-League 2026/27 và đội chủ nhà nhập cuộc rất hứng khởi. Họ lên bóng mạch lạc và sớm có những cơ hội. Thủ thành Cao Văn Bình cứu thua cho SLNA với pha bay người đẩy bóng ở phút 16. Vài phút sau, Atshimene cũng có cơ hội mở tỉ số nhưng bóng lại bay vọt xà ngang.

Hai đội chơi đôi công hấp dẫn

Chủ nhà tiếp tục dồn ép và đội khách thoát thua ngoạn mục sau khi xà ngang từ chối siêu phẩm của Daniel. Cầu thủ này còn bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn sau đó. Bất ngờ xảy ra ở phút 36, Quang Vinh có pha che bóng hay trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi vào góc quá khó cho Thanh Tùng không thể cứu thua.

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Phút 40, Luiz Guilherme băng vào dứt điểm tung lưới đối thủ để nhân đôi cách biệt cho đội khách. Nhận 2 bàn thua đau, Hà Tĩnh dồn lên tấn công mạnh mẽ. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, chủ nhà cuối cùng có được bàn gỡ đầu tiên với bàn thắng của Duy Thường ở phút 45.

Bàn thắng này giúp Hà Tĩnh chơi tốt hơn hẳn trong những bù giờ hiệp một và sang cả đầu hiệp hai. Phút 48, đồng đội chọc khe tốt và Daniel đã tung ra cú dứt điểm chuẩn xác để hạ gục thủ thành Văn Bình. Những phút còn lại, đôi bên đưa về thế trận chặt chễ. Không bên nào muốn mạo hiểm tấn công nên chung cuộc, hai đội chia điểm trong trận cầu có 4 bàn thắng.

Tỉ số chung cuộc: Hà Tĩnh 2-2 SLNA (H1: 1-2)

Ghi bàn

Hà Tĩnh: Duy Thường 45', Daniel 48'

SLNA: Quang Vinh 36', Guilherme 40'

Đội hình xuất phát

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Viết Triều, Helerson, Duy Thường, Daniel, Văn Lương, Trung Nguyên, Văn Đức, Antonio, Atshimene

SLNA: Văn Bình, Thanh Đức, Nguyên Hoàng, Quang Vinh, Văn Quý, Văn Bắc, Quang Tú, Jairo, Guilherme, Pereira, Đức Vinh

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