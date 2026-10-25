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Kết quả bóng đá Liverpool - Brighton: Choáng váng 4 phút 2 bàn (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Brighton FC Liverpool

(Vòng 8) Liverpool giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà tại Premier League mùa này khi đánh bại Brighton, đội bóng đang có phong độ cao.

   

Hai bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút ở hiệp một, gồm pha phản lưới nhà của tiền vệ Pascal Gross bên phía Brighton và bàn thắng thứ 6 từ đầu mùa của Alexander Isak, giúp Liverpool nắm quyền kiểm soát trận đấu. “Lữ đoàn đỏ” đáng lẽ đã phải nhận bàn thua trước khi ghi bàn, nhưng Yasin Ayari bên phía Brighton lại dứt điểm vọt xà đáng tiếc sau pha phối hợp tấn công đẹp mắt của “Chim mòng biển”.

Isak lần đầu tiên ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại Premier League kể từ tháng 1/2025

Isak lần đầu tiên ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại Premier League kể từ tháng 1/2025

Pha bỏ lỡ của Ayari khiến Brighton phải trả giá. Phút 17, Florian Wirtz tung cú sút vốn đi chệch khung thành, nhưng bóng chạm người Gross đổi hướng bay vào lưới, giúp Liverpool mở tỷ số. Đây là bàn thua đầu tiên của Brighton tại Premier League kể từ trận hòa Leeds United 1-1 hôm 5/9.

Hàng phòng ngự Brighton tiếp tục bị xuyên thủng ngay sau đó. Bradley Barcola có pha xử lý xuất sắc bên cánh phải, trước khi đường tạt bóng của anh được Isak tiếp ứng bằng cú vô lê nhẹ nhàng, nhân đôi cách biệt cho Liverpool.

Brighton suýt được trao cơ hội trở lại trận đấu khi thủ môn Alisson bên phía Liverpool để mất bóng trong nỗ lực triển khai từ tuyến dưới. Tuy nhiên, cú sút của Ayari chỉ đưa bóng dội cột dọc.

Liverpool bảo toàn chiến thắng, qua đó giúp HLV Andoni Iraola có lần đầu tiên giành chiến thắng tại Premier League trên sân Anfield trong cương vị thuyền trưởng đội bóng vùng Merseyside. Đây cũng là chiến thắng sân nhà thứ ba của Liverpool trên mọi đấu trường kể từ khi Iraola thay thế Arne Slot, người bị sa thải vào mùa hè, sau 2 trận thắng tại Champions League và 1 trận ở League Cup.

Thất bại này mới chỉ là trận thua thứ hai của Brighton sau 13 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải 2026/27. “Chim mòng biển” vẫn đứng thứ ba tại Premier League với 16 điểm, trong khi Liverpool vươn từ vị trí thứ năm lên thứ tư, kém Brighton 1 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Liverpool 2-0 Brighton (Hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Liverpool: Gross (phản lưới 17'), Isak (21', Barcola)

Đội hình xuất phát

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Barcola, Wirtz, Gakpo, Isak.

Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Andres, Gross; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá Liverpool - Brighton: Choáng váng 4 phút 2 bàn (Ngoại hạng Anh) - 2LiverpoolBrightonKết quả bóng đá Liverpool - Brighton: Choáng váng 4 phút 2 bàn (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
13 (4)
17 (1)
Thời gian kiểm soát bóng
35,6%
64,4%
Phạm lỗi
13
9
Thẻ vàng
0
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
3
3
Phạt góc
4
2
Cứu thua
1
3

Chấm điểm cầu thủ

LiverpoolKết quả bóng đá Liverpool - Brighton: Choáng váng 4 phút 2 bàn (Ngoại hạng Anh) - 4vsKết quả bóng đá Liverpool - Brighton: Choáng váng 4 phút 2 bàn (Ngoại hạng Anh) - 5 Brighton

Điểm

Alisson7.3

Araujo7.9

Jacquet6.8

Van Dijk7.6

Kerkez7.3

Mac Allister7.4

Gravenberch7.3

Gakpo7.5

Kiến tạoBarcola7.9

Wirtz7.1

Ghi bànIsak7.9

Điểm

7.1Verbruggen

Kadioglu

6.5Vuskovic

6.6Lewis Dunk

4.8BoscagliThẻ vàng

6.4Andres

6.3GrossPhản lưới nhà

6.9Gomez

6.6Ayari

6.7De Cuyper

6.3Kostoulas

Thay người

Nyoni6.5

Koumas6.0

Ngumoha6.0

Tsimikas

Thay người

7.1CostinhaThẻ vàng

6.0Hinshelwood

6.3Yalcouye

6.3Rutter

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

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(Vòng 7 Ngoại hạng Anh) Brentford chưa thua trận nào và tiếp tục thể hiện sự khó chịu trước Liverpool.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ket-qua-bong-da-liverpool-brighton-choang-v...

-25/10/2026 21:55 PM (GMT+7)
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