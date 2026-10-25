Kết quả bóng đá Liverpool - Brighton: Choáng váng 4 phút 2 bàn (Ngoại hạng Anh)

Hai bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút ở hiệp một, gồm pha phản lưới nhà của tiền vệ Pascal Gross bên phía Brighton và bàn thắng thứ 6 từ đầu mùa của Alexander Isak, giúp Liverpool nắm quyền kiểm soát trận đấu. “Lữ đoàn đỏ” đáng lẽ đã phải nhận bàn thua trước khi ghi bàn, nhưng Yasin Ayari bên phía Brighton lại dứt điểm vọt xà đáng tiếc sau pha phối hợp tấn công đẹp mắt của “Chim mòng biển”.

Isak lần đầu tiên ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại Premier League kể từ tháng 1/2025

Pha bỏ lỡ của Ayari khiến Brighton phải trả giá. Phút 17, Florian Wirtz tung cú sút vốn đi chệch khung thành, nhưng bóng chạm người Gross đổi hướng bay vào lưới, giúp Liverpool mở tỷ số. Đây là bàn thua đầu tiên của Brighton tại Premier League kể từ trận hòa Leeds United 1-1 hôm 5/9.

Hàng phòng ngự Brighton tiếp tục bị xuyên thủng ngay sau đó. Bradley Barcola có pha xử lý xuất sắc bên cánh phải, trước khi đường tạt bóng của anh được Isak tiếp ứng bằng cú vô lê nhẹ nhàng, nhân đôi cách biệt cho Liverpool.

Brighton suýt được trao cơ hội trở lại trận đấu khi thủ môn Alisson bên phía Liverpool để mất bóng trong nỗ lực triển khai từ tuyến dưới. Tuy nhiên, cú sút của Ayari chỉ đưa bóng dội cột dọc.

Liverpool bảo toàn chiến thắng, qua đó giúp HLV Andoni Iraola có lần đầu tiên giành chiến thắng tại Premier League trên sân Anfield trong cương vị thuyền trưởng đội bóng vùng Merseyside. Đây cũng là chiến thắng sân nhà thứ ba của Liverpool trên mọi đấu trường kể từ khi Iraola thay thế Arne Slot, người bị sa thải vào mùa hè, sau 2 trận thắng tại Champions League và 1 trận ở League Cup.

Thất bại này mới chỉ là trận thua thứ hai của Brighton sau 13 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải 2026/27. “Chim mòng biển” vẫn đứng thứ ba tại Premier League với 16 điểm, trong khi Liverpool vươn từ vị trí thứ năm lên thứ tư, kém Brighton 1 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Liverpool 2-0 Brighton (Hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Liverpool: Gross (phản lưới 17'), Isak (21', Barcola)

Đội hình xuất phát

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Barcola, Wirtz, Gakpo, Isak.

Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Andres, Gross; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Thống kê trận đấu

Liverpool Brighton Sút khung thành 13 (4) 17 (1) Thời gian kiểm soát bóng 35,6% 64,4% Phạm lỗi 13 9 Thẻ vàng 0 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 3 3 Phạt góc 4 2 Cứu thua 1 3

Chấm điểm cầu thủ

Liverpool vs Brighton Điểm Alisson7.3 Araujo7.9 Jacquet6.8 Van Dijk7.6 Kerkez7.3 Mac Allister7.4 Gravenberch7.3 Gakpo7.5 Barcola7.9 Wirtz7.1 Isak7.9 Điểm 7.1Verbruggen Kadioglu 6.5Vuskovic 6.6Lewis Dunk 4.8Boscagli 6.4Andres 6.3Gross 6.9Gomez 6.6Ayari 6.7De Cuyper 6.3Kostoulas Thay người Nyoni6.5 Koumas6.0 Ngumoha6.0 Tsimikas Thay người 7.1Costinha 6.0Hinshelwood 6.3Yalcouye 6.3Rutter Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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