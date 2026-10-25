Video bóng đá Dortmund - Frankfurt: Siêu phẩm định đoạt ngôi đầu (Bundesliga)

Dortmund thi đấu trên cơ Frankfurt ngay trong hiệp một. Đội bóng vùng Ruhr tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, tiếc rằng không thể tận dụng.

Frankfurt thực sự đã phòng ngự rất kiên cường. Nhưng mọi thứ sụp đổ đầy đáng tiếc với họ ở phút 80. Jobe Bellingham nỗ lực đi bóng ở cánh trái, sau đó chuyền cho Beier. Trước mặt cầu thủ này có hàng loạt ngôi sao của Frankfurt sẵn sàng cản phá, nhưng Beier vẫn tung ra cú đá hiểm hóc ở rìa vòng cấm, mở tỷ số trận đấu.

Dortmund kiếm về 3 điểm muộn màng

Dortmund trong thời gian còn lại của trận đấu đã chơi rất chặt chẽ để ngăn Frankfurt ghi bàn. Chung cuộc, Dortmund giành thắng lợi 1-0 để tạm leo lên ngôi đầu Bundesliga. Họ có trong tay 17 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Bayern Munich 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận/

Tỷ số chung cuộc: Dortmund 1-0 Frankfurt (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Dortmund: Beier 80' (Jobe Bellingham)

Đội hình xuất phát:

Dortmund: Kobel, Bensebaini, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Nmecha, Veerman, Svensson, Sabitzer, Silva, Guirassy

Frankfurt: Atubolu, Baum, Koch, Brassier, Collins, Chaïbi, Onyedika, Aseko, Doan, Ebnoutalib, Burkardt