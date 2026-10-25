Video bóng đá Dortmund - Frankfurt: Siêu phẩm định đoạt ngôi đầu (Bundesliga)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Deportivo de A Coruña 25/10/26 - Trực tiếp
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
1
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
0
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Hull City vs Brentford
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Freiburg vs Bayern Munich
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-

Video bóng đá Dortmund - Frankfurt: Siêu phẩm định đoạt ngôi đầu (Bundesliga)

Sự kiện: Bundesliga 2026-27 Borussia Dortmund

(Vòng 7 Bundesliga) Dortmund giành 3 điểm khó nhọc trước Frankfurt vào thời điểm Beier có màn tỏa sáng cá nhân.

  

Dortmund thi đấu trên cơ Frankfurt ngay trong hiệp một. Đội bóng vùng Ruhr tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, tiếc rằng không thể tận dụng. 

Frankfurt thực sự đã phòng ngự rất kiên cường. Nhưng mọi thứ sụp đổ đầy đáng tiếc với họ ở phút 80. Jobe Bellingham nỗ lực đi bóng ở cánh trái, sau đó chuyền cho Beier. Trước mặt cầu thủ này có hàng loạt ngôi sao của Frankfurt sẵn sàng cản phá, nhưng Beier vẫn tung ra cú đá hiểm hóc ở rìa vòng cấm, mở tỷ số trận đấu. 

Dortmund kiếm về 3 điểm muộn màng

Dortmund kiếm về 3 điểm muộn màng

Dortmund trong thời gian còn lại của trận đấu đã chơi rất chặt chẽ để ngăn Frankfurt ghi bàn. Chung cuộc, Dortmund giành thắng lợi 1-0 để tạm leo lên ngôi đầu Bundesliga. Họ có trong tay 17 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Bayern Munich 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận/

Tỷ số chung cuộc: Dortmund 1-0 Frankfurt (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Dortmund: Beier 80' (Jobe Bellingham)

Đội hình xuất phát: 

Dortmund: Kobel, Bensebaini, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Nmecha, Veerman, Svensson, Sabitzer, Silva, Guirassy

Frankfurt: Atubolu, Baum, Koch, Brassier, Collins, Chaïbi, Onyedika, Aseko, Doan, Ebnoutalib, Burkardt

8

Chelsea - Man Utd 22.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 31/10
Thể lệ
Video bóng đá Arsenal - Dortmund: Rượt đuổi 5 bàn, kịch tính luân lưu (Emirates Cup)
Video bóng đá Arsenal - Dortmund: Rượt đuổi 5 bàn, kịch tính luân lưu (Emirates Cup)

(Giao hữu) Những điểm yếu nơi hàng phòng ngự Arsenal một lần nữa bị phơi bày khi "Pháo thủ" để thua Dortmund tại Emirates Cup.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/video-bong-da-dortmund-frankfurt-sieu-pham-...

-25/10/2026 01:28 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bundesliga 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN