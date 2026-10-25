Video bóng đá Crystal Palace - Newcastle: Tăng tốc đúng thời điểm (Ngoại hạng Anh)

Newcastle phải làm khách của Crystal Palace ở vòng 8 Ngoại hạng Anh và họ suýt thủng lưới ngay từ phút thứ 3. Mateta có cơ hội dứt điểm nhưng tiền đạo người Pháp lại không thắng được thủ thành Hornicek. Chủ nhà có thêm 2 cơ hội sau đó vài phút nhưng vẫn không tận dụng được.

Hai đội chơi cân sức trong hiệp một

Dần dần, Newcastle cũng có những đường lên bóng rất đáng chú ý. Dan Burn có cơ hội mở tỉ số nhưng cú đánh đầu lại đưa bóng đi ra ngoài. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay đầu hiệp hai, Newcastle vượt lên dẫn trước. Phút 47, Murphy tạt bóng chuẩn xác và Osula tung cú điểm gọn gàng để mở tỉ số trận đấu. 5 phút sau, Joelinton chọc khe cho Willock băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương và cựu cầu thủ của Arsenal hoàn thành tốt nhiệp vụ. Tuy nhiên, tổ VAR vào cuộc và bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Tuy nhiên, đội khách cũng không phải chờ đợi đâu. Phút 58, Barnes đón đường chuyền của Dedic và không mắc sai lầm nào trong cú dứt điểm. Chủ nhà suýt có bàn gỡ sau đó nhưng Hornicek đã cản phá xuất sắc cú sút của Wharton.

Cuối trận, Palace nỗ lực tìm bàn thắng nhưng không thành công. Chung cuộc, Newcastle rời Selhurst Park với 3 điểm trọn vẹn.

Tỉ số chung cuộc: Crystal Palace 0-2 Newcastle (H1: 0-0)

Ghi bàn: Osula 47', Barnes 58'

Đội hình xuất phát

Crystal Palace: Benitez, Canvot, Disasi, Richards, Mitchell, Kamada, Wharton, Khalaili, Pino, McNeil, Mateta

Newcastle: Hornicek, Dedic, Shar, Burn, Hall, Nico, Joelinton, Murphy, Willock, Barnes, Osula