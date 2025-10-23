Kết quả bóng đá FC Goa - Al Nassr: Chiến thắng nhẹ nhàng (Cúp C2 châu Á)

Al Nassr có chuyến làm khách của FC Goa của Ấn Độ ở vòng bảng cúp C2 châu Á. HLV Jorge Jesus quyết định cho những cầu thủ thường phải ngồi dự bị chơi ngay từ đầu. Mặc dù vậy, Al Nassr vẫn chiếm lợi thế ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Al Nassr không gặp nhiều khó khăn trước FC Goa

Phút thứ 10, Angelo nhận bóng trước vòng cấm và quyết định rê ngang rồi tung cú cứa lòng. Bóng đi quá hiểm và thủ môn của FC Goa không thể cản phá. Bàn thắng này giúp các cầu thủ Al Nassr lại càng tự tin hơn.

Tới phút 27, đội khách nâng tỉ số lên thành 2-0 với pha xử lý độc lập trong vòng cấm của Camara. Ba hậu vệ của FC Goa không thể ngăn cản cầu thủ này tung cú dứt điểm ở cự ly gần. FC Goa không muốn thua bạc nhược trên sân nhà nên dồn lên tấn công.

Phút 41, Fernandes có pha xử hay trong vòng cấm của Al Nassr và đánh bại Bento để rút ngắn tỉ số cho FC Goa. Bước sang hiệp hai, Al Nassr vẫn chiếm thế thượng phong nhưng lại dứt điểm hơi tệ. HLV Jesus bắt đầu tung chủ lực như Joao Felix, Sadio Mane vào sân để tìm bàn thắng tiếp theo.

Đáng tiếc, những cơ hội của Al Nassr vẫn bị bỏ lỡ đáng tiếc. Điểm nhấn cuối cùng của trận đấu là thẻ đỏ trực tiếp của Timor bên phía FC Goa ở phút bù giờ. Chung cuộc, Al Nassr nhẹ nhàng có 3 điểm ra về.

Tỉ số chung cuộc: FC Goa 1-2 Al Nassr (H1: 1-2)

Ghi bàn

FC Goa: Fernandes 41'

Al Nassr: Angelo 10', Camara 27'

Thẻ đỏ: Timor 90+2'

Đội hình xuất phát

FC Goa: Tiwari, Moreno, Sangwan, Timor, Singh, Siverio, Tavora, Jhingan, U.Singh, Herrera, Drazic

Al Nassr: Bento, Al Ghannam, Al Amri, Martinez, Wesley, Al Hassan, Angelo, Ghareeb, Yahya, Marran, Camara