Kết quả bóng đá Al Zawraa - Al Nassr: Hiệp 2 khác biệt, "tiểu Ronaldo" ấn định (Cúp C2 châu Á)

Al Nassr cố gắng tìm bàn mở điểm trước Al Zawraa ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, họ phung phí cơ hội khi thiếu đi "ngòi nổ" Ronaldo.

Chỉ khi bước sang hiệp hai, Al Nassr mới mang tới khác biệt. Phút 52, Al Khaibari tỏa sáng để khai thông thế bế tắc cho Al Nassr.

Niềm vui của Al Nassr

Al Zawraa cố gắng vùng lên sau khi nhận bàn thua. Nhưng những pha tấn công của họ lại tỏ ra vô cùng thiếu hiệu quả.

Trong khi đó, Al Nassr chơi lầm lì và có được bàn thứ 2 ở phút 81. Lần này tới lượt Felix, cầu thủ có biệt danh "tiểu Ronaldo" tỏa sáng.

Chung cuộc, Al Nassr thắng Al Zawraa với tỷ số 2-0. Kết quả ấy giúp Al Nassr xây chắc ngôi đầu bảng D Cúp C2 châu Á với 6 điểm nắm trong tay.

Tỷ số chung cuộc: Al Zawraa 0-2 Al Nassr (H1: 0-0)

Ghi bàn:

Al Nassr: Al Khaibari 52', Felix 81'

Đội hình xuất phát:

Al Zawraa: Hassan, Raad, Nasib, Jabbar, Hashim, Ismail, Al Rashdan, Al Jaki, Tofee, Gbadamosi, Humaidan

Al Nassr: Bento, Al Boushal, Al Amri, Martinez, Alganham, Coman, Brozovic, Yahya, Mane, Gabriel, Felix