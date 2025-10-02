Kết quả bóng đá Al Zawraa - Al Nassr: Hiệp 2 khác biệt, "tiểu Ronaldo" ấn định (Cúp C2 châu Á)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Kết quả bóng đá Al Zawraa - Al Nassr: Hiệp 2 khác biệt, "tiểu Ronaldo" ấn định (Cúp C2 châu Á)

Cristiano Ronaldo
(Bảng D Cúp C2 châu Á) Al Nassr vẫn có được kết quả như ý trong ngày họ không có Ronaldo khi làm khách tới sân của Al Zawraa.

Al Nassr cố gắng tìm bàn mở điểm trước Al Zawraa ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, họ phung phí cơ hội khi thiếu đi "ngòi nổ" Ronaldo.

Chỉ khi bước sang hiệp hai, Al Nassr mới mang tới khác biệt. Phút 52, Al Khaibari tỏa sáng để khai thông thế bế tắc cho Al Nassr. 

Al Zawraa cố gắng vùng lên sau khi nhận bàn thua. Nhưng những pha tấn công của họ lại tỏ ra vô cùng thiếu hiệu quả.

Trong khi đó, Al Nassr chơi lầm lì và có được bàn thứ 2 ở phút 81. Lần này tới lượt Felix, cầu thủ có biệt danh "tiểu Ronaldo" tỏa sáng. 

Chung cuộc, Al Nassr thắng Al Zawraa với tỷ số 2-0. Kết quả ấy giúp Al Nassr xây chắc ngôi đầu bảng D Cúp C2 châu Á với 6 điểm nắm trong tay. 

Tỷ số chung cuộc: Al Zawraa 0-2 Al Nassr (H1: 0-0)

Ghi bàn: 

Al Nassr: Al Khaibari 52', Felix 81' 

Đội hình xuất phát: 

Al Zawraa: Hassan, Raad, Nasib, Jabbar, Hashim, Ismail, Al Rashdan, Al Jaki, Tofee, Gbadamosi, Humaidan

Al Nassr: Bento, Al Boushal, Al Amri, Martinez, Alganham, Coman, Brozovic, Yahya, Mane, Gabriel, Felix

Theo Phong Đức

02/10/2025 02:27 AM (GMT+7)
