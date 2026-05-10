Kết quả bóng đá Công an TP.HCM - SLNA: Phút bùng nổ của Tiến Linh, ngược dòng đẳng cấp (V-League)

Công an TP.HCM còn chưa kịp tạo dựng thế trận rõ rệt trên sân nhà thì họ đã thủng lưới một cách kỳ quặc ở phút 12, Gia Bảo có pha bóng đánh đầu về trong tư thế không nguy hiểm nhưng bóng lại đi cầu âu quá khó khiến Patrik Lê Giang không cứu được.

Lee Williams (phải) gỡ hòa cho Công an TP.HCM từ chấm 11m cuối hiệp 1

Đội chủ nhà phải tràn lên tấn công nhưng họ vấp phải sự xuất sắc của thủ môn Hữu Hậu, người xuất thần từ chối một cơ hội cận thành của Lee Williams. Đến phút 19, Lee Williams đã đệm cận thành tung lưới SLNA nhưng xui cho anh là người căng ngang cho tiền đạo này, Utzig, đã rơi vào thế việt vị.

Utzig đến phút 30 lại một lần nữa rơi vào thế việt vị khi chính anh đặt lòng tung lưới SLNA, và 2 phút sau anh đã không việt vị trong một pha thoát xuống khác nhưng lại không thắng được Hữu Hậu. Nhưng đến phút 45 Lee Williams đã mang về penalty cho chủ nhà sau khi bị Văn Khánh phạm lỗi, và chính chân sút người Anh đã lừa thủ môn Hữu Hậu để Công an TP.HCM gỡ hòa trước khi giải lao.

Ngay đầu hiệp 2 suýt nữa chủ nhà đã vượt lên nếu Hữu Hậu không xuất thần đổ người cản cú đánh đầu của Pedro Henrique. Sau khoảng hơn 15 phút không có đột biến, đội chủ nhà đưa Tiến LInh vào sân trong bối cảnh anh đang trong chuỗi tịt ngòi kéo dài, và chính anh lập công: Phút 66, tiền đạo của ĐT Việt Nam đã lao xuống đuổi theo một pha bóng dài và dù xuất phát sau Julian Garcia, anh vẫn vượt qua trung vệ này và từ góc hẹp sút thẳng vào góc gần đánh bại Hữu Hậu.

Thế trận trở nên ăn miếng trả miếng và tiếp tục gay cấn cho tới cuối hiệp 2. Phút 87, tranh cãi đã nổ ra khi Utzig tận dụng sự ngớ ngẩn của hàng thủ SLNA để cướp đường chuyền về và ghi bàn, Utzig trước đó đã 2 lần bị trọng tài biên căng cờ việt vị nhưng cả 2 lần bóng đều đã được phía SLNA chạm chân trước nên bàn thắng được công nhận sau khi tổ VAR can thiệp.

Hiệp 2 bù giờ tới 5 phút và SLNA vẫn cố dâng lên tấn công, nhưng cơ hội tốt nhất của họ là cú vô-lê của Văn Huy bị Lê Giang cản phá. Thắng 3-1, Công an TP.HCM củng cố vị trí thứ 6 trên BXH.

Tỷ số trận đấu: Công an TP.HCM 3-1 SLNA (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn:

- Công an TP.HCM: Williams 45'+3 (pen), Tiến Linh 66', Utzig 87'

- SLNA: Gia Bảo 12' (đá phản)

Đội hình xuất phát:

Công an TP.HCM: Lê Giang, Nascimento, Đinh Thanh Bình, Utzig, Gia Bảo, Endrick, Đức Huy, Minh Trọng, Quang Hùng, Đức Phú, Williams.

SLNA: Hữu Hậu, Văn Huy, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Bá Quyền, Julian, Văn Lương, Quang Tú, Văn Khánh, Olaha, Moore.

