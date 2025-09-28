Kết quả bóng đá Aston Villa - Fulham: Watkins chói sáng, chiến quả đầu tiên (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Newcastle United vs Arsenal 28/09/25 - Trực tiếp
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
1
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Kết quả bóng đá Aston Villa - Fulham: Watkins chói sáng, chiến quả đầu tiên (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Clip Ngoại hạng Anh 2025/26 Aston Villa
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Aston Villa tiếp đón đối thủ khó chịu Fulham trên sân nhà trong bối cảnh cả hai đội đều rất khát điểm. Trận đấu vì thế diễn ra căng thẳng với nhiều điểm nhấn.

   

Aston Villa đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, chưa biết thắng kể từ đầu mùa. Trong khi đó, Fulham có cơ hội chen chân vào top đầu nếu rời Villa Park với 3 điểm trọn vẹn.

Aston Villa (áo sẫm) gặp nhiều khó khăn

Aston Villa (áo sẫm) gặp nhiều khó khăn

Bối cảnh này đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhập cuộc của hai đội. Ngay phút thứ 3, Fulham tổ chức phạt góc đạt hiệu quả tối đa. Tiền đạo Raul Jimenez thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Martinez. Sau ít phút kiểm tra VAR, trọng tài đã xác nhận bàn thắng của Jimenez hợp lệ.

Nỗ lực sau đó giúp Aston Villa có bàn gỡ hòa ở phút 37. Pha di chuyển và dứt điểm cực kỳ đẳng cấp của tiền đạo Watkins đã hoàn toàn đánh bại hệ thống phòng ngự của Fulham. Người thực hiện đường chuyền ấn tượng là Digne. Khoảng thời gian sau đó, hai đội tiếp tục tấn công nhưng hiệp 1 khép lại với kết quả hòa.

Sau giờ nghỉ, Aston Villa tấn công dữ dội. Phút 49, McGinn đi bóng tự tin, xộc thẳng vào trung lộ trước khi thực hiện cú sút xa quyết đoán và hiểm hóc vào góc gần, đánh bại thủ môn Leno.

Bàn thắng tiếp theo đến với Aston Villa một cách nhanh chóng. Sau đường căng ngang của Watkins, bóng đến chân của Buendia và cầu thủ vào thay người này đã chớp thời cơ thành công. Nhờ vậy, Aston Villa giành chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Tỷ số chung cuộc: Aston Villa 3-1 Fulham (H1: 1-1)

Ghi bàn (Kiến tạo)

Aston Villa: Watkins 37’ (Digne), McGinn 49' (Buendia), Buendia 51' (Watkins)

Fulham: Jimenez 3’ (Lukic)

Đội hình thi đấu

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, McGinn, Bogarde, Guessand, Rogers, Elliott, Watkins

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon, Lukic, Berge, Wilson, King, Iwobi, Jimenez

Thông số trận đấu (Theo ESPN)

Kết quả bóng đá Aston Villa - Fulham: Watkins chói sáng, chiến quả đầu tiên (Ngoại hạng Anh) - 2 Aston Villa Fulham Kết quả bóng đá Aston Villa - Fulham: Watkins chói sáng, chiến quả đầu tiên (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
9 (4)
11 (4)
Thời gian kiểm soát bóng
48%
52%
Phạm lỗi
10
13
Thẻ vàng
1
4
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
4
Phạt góc
2
8
Cứu thua
3
1

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Aston Villa Kết quả bóng đá Aston Villa - Fulham: Watkins chói sáng, chiến quả đầu tiên (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Aston Villa - Fulham: Watkins chói sáng, chiến quả đầu tiên (Ngoại hạng Anh) - 5 Fulham

Điểm

Martinez 6.9

Cash 7.1

Konsa 7.5

Mings 6.5

Kiến tạo Digne 7.3

Ghi bàn McGinn 8.0

Bogarde 6.6

Guessand 6.8

Kiến tạo Rogers 7.4

Elliott 6.7

Ghi bàn Watkins 7.1

Điểm

5.7Leno

6.5Castagne

6.5Andersen

6.0Bassey

6.3Sessegnon

6.5Lukic Kiến tạo

6.2Berge

6.2Wilson

6.6King

5.9Iwobi

7.8Jimenez Ghi bàn

Thay người

Torres 7.2

Ghi bànKiến tạoBuendia 7.8

Kamara 6.9

Lindelof 6.0

Malen 6.0

Thay người

6.1Traore

6.5Kevin

6.3Smith Rowe

6.5Chukwueze

6.6Robinson

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Barcelona - PSG 02/10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 02/10
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Fulham: Xuất sắc bảo vệ thành quả (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Fulham: Xuất sắc bảo vệ thành quả (Hết giờ)

(Vòng 6 Ngoại hạng Anh) Aston Villa đánh bại Fulham 3-1, qua đó giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2025 20:56 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN