Kết quả bóng đá Aston Villa - Fulham: Watkins chói sáng, chiến quả đầu tiên (Ngoại hạng Anh)

Aston Villa đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, chưa biết thắng kể từ đầu mùa. Trong khi đó, Fulham có cơ hội chen chân vào top đầu nếu rời Villa Park với 3 điểm trọn vẹn.

Aston Villa (áo sẫm) gặp nhiều khó khăn

Bối cảnh này đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhập cuộc của hai đội. Ngay phút thứ 3, Fulham tổ chức phạt góc đạt hiệu quả tối đa. Tiền đạo Raul Jimenez thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Martinez. Sau ít phút kiểm tra VAR, trọng tài đã xác nhận bàn thắng của Jimenez hợp lệ.

Nỗ lực sau đó giúp Aston Villa có bàn gỡ hòa ở phút 37. Pha di chuyển và dứt điểm cực kỳ đẳng cấp của tiền đạo Watkins đã hoàn toàn đánh bại hệ thống phòng ngự của Fulham. Người thực hiện đường chuyền ấn tượng là Digne. Khoảng thời gian sau đó, hai đội tiếp tục tấn công nhưng hiệp 1 khép lại với kết quả hòa.

Sau giờ nghỉ, Aston Villa tấn công dữ dội. Phút 49, McGinn đi bóng tự tin, xộc thẳng vào trung lộ trước khi thực hiện cú sút xa quyết đoán và hiểm hóc vào góc gần, đánh bại thủ môn Leno.

Bàn thắng tiếp theo đến với Aston Villa một cách nhanh chóng. Sau đường căng ngang của Watkins, bóng đến chân của Buendia và cầu thủ vào thay người này đã chớp thời cơ thành công. Nhờ vậy, Aston Villa giành chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Tỷ số chung cuộc: Aston Villa 3-1 Fulham (H1: 1-1)

Ghi bàn (Kiến tạo)

Aston Villa: Watkins 37’ (Digne), McGinn 49' (Buendia), Buendia 51' (Watkins)

Fulham: Jimenez 3’ (Lukic)

Đội hình thi đấu

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, McGinn, Bogarde, Guessand, Rogers, Elliott, Watkins

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon, Lukic, Berge, Wilson, King, Iwobi, Jimenez

Thông số trận đấu (Theo ESPN)

Aston Villa Fulham Sút khung thành 9 (4) 11 (4) Thời gian kiểm soát bóng 48% 52% Phạm lỗi 10 13 Thẻ vàng 1 4 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 4 Phạt góc 2 8 Cứu thua 3 1

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)