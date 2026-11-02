Kết quả bóng đá Juventus - Napoli: 2 siêu phẩm định đoạt (Serie A)

Juventus và Napoli chơi khá an toàn trong hiệp đấu thứ nhất. 2 đội không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm nên chẳng bất ngờ với việc 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp hai, bàn thắng mới xuất hiện. Phút 70, Alajbegovic có pha độc diễn vô cùng đẳng cấp từ giữa sân, sau đó tung ra cú đá từ xa hiểm hóc, làm tung lưới Napoli.

Sức mạnh của Juventus

Lợi thế tiếp tục đến với Juventus vào phút 75. Marianucci phía Napoli nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân. Việc chơi hơn người giúp Juventus càng thoải mái tấn công và họ có thêm bàn thắng ở phút 87. Lần này tới lượt Boga điền tên lên bảng điện tử cũng với tình huống dứt điểm từ xa mãn nhãn.

Chung cuộc, Juventus thắng 2-0 Napoli. Kết quả này đưa Juventus lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A, vượt qua chính Napoli.

Tỷ số chung cuộc: Juventus 2-0 Napoli (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Juventus: Alajbegovic 70' (Zhegrova), Boga 87' (Cambiaso)

Thẻ đỏ:

Napoli: Marianucci 75' - 2 thẻ vàng

Đội hình xuất phát:

Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Alajbegovic; Kolo Muani, Woltemade

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang