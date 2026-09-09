Inter Milan thắng Real tất cả trừ bàn thắng: Dấu ấn đậm nét của Jose Mourinho

Inter Milan thắng tất cả trừ.. bàn thắng

Real Madrid đã giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân tại Champions League 2026/27 nhưng người ta lo nhiều hơn là mừng cho thầy trò HLV Jose Mourinho. Bởi vậy bảng tỉ số không phản ánh đúng những gì đã diễn ra trong trận đấu này.

Inter Milan chơi tốt hơn so với Real Madrid

Đại diện tới từ Italia là đội chơi tốt hơn hẳn khi chuyền nhiều hơn, tạo được cơ hội nhiều hơn và làm chủ thế trận trong một khoảng thời gian dài. Họ hầu như hơn hẳn so với chủ nhà Real Madrid ở mọi chỉ số tấn công… trừ bàn thắng.

Hãy nhìn vào thông số để thấy được vấn đề chi tiết hơn. Inter Milan có thời lượng kiểm soát bóng hơn gấp rưỡi so với đối thủ (64% và 36%), họ dứt điểm nhiều hơn (21 so với 16), số lượng phạt góc nhiều hơn (11 so 4), chuyền nhiều hơn hẳn (621 so với 352) và tỉ lệ chuyền chính xác cũng cao hơn (94% so với 87%). Đáng tiếc những thông số trên chẳng có nghĩa lý gì khi Inter ghi kém đối thủ 1 bàn.

Thế nhưng, bóng đá là như vậy. Có những ngày bạn là người chơi tốt hơn hẳn nhưng lại phải trắng tay ra về. Thực ra, Inter Milan có quyền tiếc nuối nhưng rõ ràng Cristian Chivu vẫn “non tay” hơn ông thầy của mình, Jose Mourinho. Đây là chiến thắng mang đậm chất của “Người đặc biệt”.

Bỏ qua khu trung tuyến, tập trung tối đa cho hai “siêu xe”

Với việc Camavinga và Arda Guler không thể thi đấu, còn Tchouameni vừa mới khỏi chấn thương, HLV Jose Mourinho đã xếp Alexander Arnold đá tiền vệ trụ cùng Federico Valverde ngay từ đầu. Cặp đôi này không giữ nổi bóng khiến hàng phòng ngự của Real Madrid phải chịu sức ép ngay từ những phút đầu tiên.

Real Madrid bỏ luôn tuyến giữa và tập trung xây dựng phản công nhanh cho Mbappe và Vinicius

“Người đặc biệt” hiểu rằng Real Madrid kiểu gì cũng thua ở khu trung tuyến nếu chơi theo kiểu cầm bóng áp đặt thế trận. Vậy nên, Mourinho đã quyết định… bỏ qua luôn khu vực này. Arnold và Valverde chỉ cần làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng, còn công việc sau đó là phất dài lên cho hai chiếc “siêu xe” có tên Vinicius Junior và Mbappe đua tốc độ.

Lối chơi có phần kỳ cục này khiến hàng thủ của Real Madrid liên tục nằm trong tình trạng báo động. Chỉ sau hơn 15 phút thi đấu, thủ thành Courtois đã phải cứu thua ít nhất là 2 lần cho “Kền kền trắng”. Nếu như Inter Milan có chân sút thượng thặng như kiểu Eto’o hay Diego Milito như thời 2010, Real Madrid chưa chắc đã là đội ghi bàn trước. Đáng tiếc, Lautaro Martinez và Marcus Thuram lại không hoàn thành nhiệm vụ.

Thực ra, ưu điểm của lối chơi này là tận dụng được khả năng tấn công bất ngờ của Mbappe và Vinicius Junior. Tiền đạo người Pháp mở tỉ số chỉ vài giây sau khi hậu vệ đối thủ mắc sai lầm. Inter Milan cầm được bóng, áp đặt được thế trận nên họ không có lý do gì để lùi sâu. Tuy nhiên, đại diện tới từ Italia phải trả giá đắt với lỗi lầm ở trên phần sân nhà.

Bàn thắng thứ hai của Real Madrid tiếp tục là “món quà trời ban” khi thủ thành Joseph Martinez mắc sai lầm sơ đẳng. Federico Valverde cho thấy mình là “Mr. Everywhere” khi xuất hiện ở mọi nơi trên sân. Cầu thủ này vừa ghi bàn với pha cướp bóng trong chân thủ môn đối phương, đã có mặt ngay trong vòng cấm của đội nhà để phòng thủ. Không ngạc nhiên khi Valverde được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Sự thay đổi của Vinicius Junior

Một dấu ấn đậm nét khác của Jose Mourinho trong trận đấu này là sự thay đổi của Vinicius Junior trong khâu phòng ngự. Cầu thủ người Brazil nổi tiếng là lười hỗ trợ và thường tham gia phòng ngự cho có. Tuy nhiên, Vinicius Junior dưới thời Mourinho lại là phiên bản hoàn toàn.

Số 7 của Real Madrid rất tích cực di chuyển về bọc lót cho Cucurella. Cầu thủ người Brazil không ngần ngại lăn xả tranh bóng, phá bóng với đối thủ. Chính Vinicius Junior là người bứt tốc về và ngăn chặn Calhanoglu dứt điểm trong vòng cấm ở cuối hiệp một để tạo ra pha phản công suýt thành bàn cho Real Madrid.

Nhiều người vẫn nói rằng Vinicius Junior chỉ có thể thi đấu tốt dưới sự chỉ đạo của Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil đang cho thấy sự chuyển mình cần thiết dưới thời Jose Mourinho.

Vấn đề bây giờ là Vinicius Junior cần tìm lại được sự tự tin trong khâu dứt điểm. Hôm nay, tiền đạo này chỉ có 2 lần dứt điểm và không ghi được bàn thắng nào.

Rõ ràng, Real Madrid dưới thời Mourinho đang rất khác so với Ancelotti hay bất kỳ HLV nào khác. “Người đặc biệt” vẫn có những chiêu trò khiến người ta phải ồ lên thán phục sau khi kết thúc.