Nóng bảng xếp hạng Cúp C1: Haaland giúp Man City tạm thời "lên đỉnh"

Ba trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2

Như vậy là UEFA Champions League 2026/27 đã chính thức khởi tranh và ngày thi đấu mở màn có 6 trận đấu với những cuộc đối đầu đáng chú ý. Hai cặp đấu đầu tiên mang tới nhiều sự thú vị. AEK Athens và LASK đều bị coi là những kẻ “lót đường” nên đây là cơ hội để cả hai kiếm được điểm số quan trọng.

Aston Villa giành chiến thắng trong ngày ra quân tại Champions League

Cuối cùng đại diện của Hy Lạp có được 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất do công của Marin. Đây cũng là trận đấu có ít bàn thắng nhất trong những cuộc đấu diễn ra vào đêm ngày 8 và rạng sáng 9/9 theo giờ Việt Nam.

Trong khi đó, trận đấu cùng giờ diễn ra kịch tính hơn nhiều. Aston Villa chưa ghi được bàn nào tại Ngoại hạng Anh, thậm chí họ mới có 1 cú sút trúng đích sau 3 vòng nhưng câu chuyện tại Cúp C1 lại rất khác. Chỉ trong 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Unai Emery đã nã vào lưới Club Brugge tới 3 bàn, dù đứng trong khung thành là Yann Sommer.

Đại diện tới từ Bỉ cũng rất nỗ lực và tìm được 2 bàn gỡ trong 90 phút. Trận thua sát nút này giúp họ tạm thời xếp trên 3 đội bóng khác sau lượt đấu thứ nhất.

Hai trận đấu khác cũng kết thúc với tỉ số 3-2 nhưng theo kịch bản hoàn toàn khác. Real Betis bị dẫn trước 1-2 sau 45 phút đầu tiên. Họ chỉ cần chưa đầy 10 phút trong hiệp hai để thắng ngược 3-2. Em trai của Kylian Mbappe, Ethan Mbappe có pha đánh nguội cực kỳ ngớ ngẩn và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến Lille hết cửa lật ngược.

Còn cuộc đối đầu giữa Dortmund và Villarreal lại có hai nửa trái ngược. Hiệp một không có bàn thắng nhưng hiệp hai lại có tới 5 bàn. Mỗi bên đều được đối thủ tặng một bàn phản lưới và Guirassy của Dortmund có được 3 bàn thắng nhưng 2 lần vào lưới đối thủ, còn 1 lần vào lưới nhà.

Real Madrid từ chối ngôi đầu, Man City hưởng lợi

Trận đấu được mong chờ nhất là cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Inter Milan đã diễn ra hấp dẫn hơn cả mong đợi. Chủ nhà tận dụng tốt sai lầm của đối thủ để vượt lên dẫn trước 2-0 từ sớm. Tuy nhiên, họ lại phung phí cơ hội trong hiệp hai giúp đối thủ cuối cùng chỉ thua với tỉ số 1-2.

Haaland lập cú đúp giúp Man City có được ngôi đầu

Trong khi đó, Man City lại là đội giành chiến thắng với cách biệt lớn nhất, mặc dù phải làm khách của Porto. Cả hai bàn thắng của “The Citizens” đều ghi trong hiệp hai và tác giả đều là Erling Haaland. Chiến thắng nhẹ nhàng này giúp Man City tạm thời dẫn đầu vòng bảng Champions League với 3 điểm và hiệu số +2.

Ba đội bóng xếp tiếp theo lần lượt là Aston Villa, Real Betis và Borussia Dortmund với thành tích 3 điểm và hiệu số +1, Real đứng thứ 5 với cùng thành tích nhưng phải xếp sau do ghi được ít bàn hơn (2 bàn so với 3 bàn). AEK Athens đứng thứ 6 với 3 điểm, hiệu số +1 và có được 1 bàn thắng.

Top 6 trên bảng xếp hạng của UEFA Champions League 2026/27 tính tới 5h ngày 9/9