Chính thức công bố hoãn Ngoại hạng Anh: Dừng đến tháng mấy?

Thứ Sáu, ngày 13/03/2020 17:22 PM (GMT+7)

Theo tuyên bố chính thức của BTC, 4 giải đấu Premier League, Championship, League One, League Two sẽ bị tạm hoãn.

CHÍNH THỨC dừng toàn bộ các giải ở Anh đến ngày 3/4

Theo thông báo mới nhất được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) công bố, tất cả những giải bóng đá chuyên nghiệp Anh buộc phải tạm hoãn ít nhất 3 tuần do sự bùng phát của virus corona. Trong số này có các giải đấu Premier League, Championship, League One, League Two. Dự kiến vào ngày 3/4 sẽ có thông báo tiếp theo.

Các giải đấu tại Anh bị tạm hoãn

Như vậy 4 giải đấu hàng đầu của Anh sẽ chính thức được phê chuẩn tạm dừng thi đấu, bao gồm cả những trận chuẩn bị diễn ra vào cuối tuần này.

Thông báo được phát đi ngay sau khi HLV Arteta của Arsenal và Callum Hudson-Odoi của Chelsea đã có kết quả dương tính với viris corona. Lúc này 3 cầu thủ của Leicester đang được xét nghiệm, trong khi CLB Everton đã phải tự cách ly sau khi một cầu thủ có triệu chứng nhiễm virus corona.

Ở một diễn biến khác, liên đoàn bóng đá UEFA cũng vừa tuyên bố hoãn lại toàn bộ các trận đấu Champions League và Europa League diễn ra vào tuần sau.

Premier League có cuộc họp khẩn cấp vì Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của virus corona đang "tấn công" châu Âu, liên đoàn bóng đá Anh (FA) và BTC giải Premier League đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 13/3 nhằm tìm ra biện pháp ứng phó.

Premier League khả năng lớn bị hoãn

Nhiều khả năng, giải Premier League sẽ bị tạm hoãn hoặc được thi đấu dưới điều kiện không có khán giả trên sân. Tuy nhiên, sau khi HLV Mikel Arteta (Arsenal) và cầu thủ Hudson-Odoi (Chelsea) đã bị xét nghiệm dương tính, giải đấu đang nghiêng về khả năng phải tạm dừng thi đấu.

Lúc này, các sự kiện thể thao và các giải bóng đá quốc gia châu Âu như La Liga, Serie A... cũng đã chính thức bị hoãn lại. Theo công bố mới nhất về đại dịch Covid-19 đang bùng phát ở châu Âu, nước Anh đang là quốc gia chịu ảnh hướng lớn thứ 4 với 590 ca nhiễm và 10 người tử vong (tính đến ngày 13/3).

Nhiều CLB Premier League muốn hủy kết quả mùa 2019/20

Theo Express, nhiều CLB tại Premier League đã đệ đơn yêu cầu dừng ngay lập tức mùa giải Premier League 2019/20 sau khi HLV Mikel Arteta bị phát hiện dương tính với virus corona. Cũng theo đề nghị của các CLB này, kết quả giải đấu sẽ bị hủy bỏ và nhà vô địch sẽ để trống.

Đây thực sự là tin không vui với Liverpool khi thầy trò HLV Juergen Klopp chỉ còn cách chức vô địch Ngoại hạng Anh 6 điểm.

