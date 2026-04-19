HLV U17 Thái Lan tự xin nghỉ sau trận thua sốc U17 Lào

"Trước tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Thái Lan sau trận thua của đội U17 ở giải Đông Nam Á. Phải thừa nhận một điều, đó là kết quả đáng thất vọng. Tôi muốn cảm ơn những cổ động viên đã cổ vũ toàn đội tại giải đấu này", HLV Yodthaythai chia sẻ sau trận đấu.

"Giờ đây, khi hành trình của U17 Thái Lan tại giải khép lại, tôi xin thôi giữ chức HLV trưởng", cựu HLV đội tuyển Thái Lan cho biết.

Đây là cuộc chia tay đột ngột ở U17 Thái Lan. HLV Yodthaythai cho biết ông sẽ chuyển giao toàn bộ thông tin về các cầu thủ trẻ được tuyển chọn, từ dự án "Tìm kiếm nhân tài" cho bộ phận kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Thời gian qua, HLV Yodthaythai tham gia tìm kiếm và tuyển chọn các cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Thái Lan để xây nền móng cho đội tuyển trong tương lai.

Ông Yodthaythai nói lời sau cùng: "Nhiều cầu thủ ở U17 Thái Lan sẽ có tương lai tươi sáng. Trước khi dừng lại công việc, tôi muốn kêu gọi các cổ động viên tiếp tục ủng hộ tập thể này. Tôi tin họ có tiềm năng để phát triển mạnh hơn".

U17 Thái Lan dừng bước tại giải Đông Nam Á từ vòng bảng. Trước U17 Lào, "Tiểu voi chiến" mở tỷ số từ phút 15. Sang hiệp 2, U17 Lào gỡ 1-1. Thái Lan vượt lên dẫn 2-1 ngay sau đó. Thế nhưng, U17 Lào chơi đầy kiên cường để ghi thêm 2 bàn và thắng ngược U17 Thái Lan với tỷ số 3-2.

Thầy trò HLV Yodthaythai khởi đầu giải đấu tưng bừng với chiến thắng 5-1 trước U17 Philippines. Sau đó, trận thua 0-1 trước Myanmar đẩy U17 Thái Lan vào thế khó, trước khi họ sụp đổ vì thua U17 Lào. Việc U17 Thái Lan bị loại sớm là cú sốc ở giải U17 Đông Nam Á 2026.

