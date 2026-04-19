HLV U17 Thái Lan tự xin nghỉ sau trận thua sốc U17 Lào

Napoli vs Lazio 18/04/26 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
0
Logo Lazio - LAZ Lazio
1
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion 18/04/26 - Trực tiếp
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
1
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
0
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig 18/04/26 - Trực tiếp
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
1
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
1
Roma vs Atalanta
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Chelsea vs Manchester United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lille vs Nice
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Aston Villa vs Sunderland
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Burnley
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Hellas Verona vs Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Auxerre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Manchester City vs Arsenal
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Juventus vs Bologna
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

HLV U17 Thái Lan tự xin nghỉ sau trận thua sốc U17 Lào

Sự kiện: Bóng đá Thái Lan

TPO - Huấn luyện viên Sirisak Yodthaythai xin lỗi cổ động viên Thái Lan sau trận thua ngược 2-3 của đội nhà trước Lào ở giải U17 Đông Nam Á.

"Trước tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Thái Lan sau trận thua của đội U17 ở giải Đông Nam Á. Phải thừa nhận một điều, đó là kết quả đáng thất vọng. Tôi muốn cảm ơn những cổ động viên đã cổ vũ toàn đội tại giải đấu này", HLV Yodthaythai chia sẻ sau trận đấu.

"Giờ đây, khi hành trình của U17 Thái Lan tại giải khép lại, tôi xin thôi giữ chức HLV trưởng", cựu HLV đội tuyển Thái Lan cho biết.

Đây là cuộc chia tay đột ngột ở U17 Thái Lan. HLV Yodthaythai cho biết ông sẽ chuyển giao toàn bộ thông tin về các cầu thủ trẻ được tuyển chọn, từ dự án "Tìm kiếm nhân tài" cho bộ phận kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Thời gian qua, HLV Yodthaythai tham gia tìm kiếm và tuyển chọn các cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Thái Lan để xây nền móng cho đội tuyển trong tương lai.

Ông Yodthaythai nói lời sau cùng: "Nhiều cầu thủ ở U17 Thái Lan sẽ có tương lai tươi sáng. Trước khi dừng lại công việc, tôi muốn kêu gọi các cổ động viên tiếp tục ủng hộ tập thể này. Tôi tin họ có tiềm năng để phát triển mạnh hơn".

U17 Thái Lan dừng bước tại giải Đông Nam Á từ vòng bảng. Trước U17 Lào, "Tiểu voi chiến" mở tỷ số từ phút 15. Sang hiệp 2, U17 Lào gỡ 1-1. Thái Lan vượt lên dẫn 2-1 ngay sau đó. Thế nhưng, U17 Lào chơi đầy kiên cường để ghi thêm 2 bàn và thắng ngược U17 Thái Lan với tỷ số 3-2.

Thầy trò HLV Yodthaythai khởi đầu giải đấu tưng bừng với chiến thắng 5-1 trước U17 Philippines. Sau đó, trận thua 0-1 trước Myanmar đẩy U17 Thái Lan vào thế khó, trước khi họ sụp đổ vì thua U17 Lào. Việc U17 Thái Lan bị loại sớm là cú sốc ở giải U17 Đông Nam Á 2026.

Cú sốc lớn đã xuất hiện ở giải U17 Đông Nam Á 2026 khi U17 Lào giành chiến thắng thuyết phục trước U17 Thái Lan.

