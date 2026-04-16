Kết quả bóng đá U17 Timor Leste - U17 Việt Nam: Mãn nhãn 10 bàn, vùi dập đối thủ (U17 Đông Nam Á)

ĐT U17 Việt Nam đối đầu với U17 Timor Leste ở vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á. Bàn mở tỉ số tới từ rất sớm cho các học trò của HLV Roland. Nguyễn Lực đá phạt từ bên cánh trái và hướng thẳng vào khung thành đối thủ. Bóng rót vào rất khó khiến thủ môn của Timor Leste không thể cứu thua.

Nguyễn Lực ghi tới 2 bàn từ chấm đá phạt hàng rào

Bàn thắng sớm giúp U17 Việt Nam thi đấu hưng phấn và những cơ hội liên tiếp được tạo ra. Phút 20, U17 Việt Nam có đường phối hợp hay và Đại Nhân dễ dàng đưa bóng vào lưới sau đường chuyền rất đồng đội của Duy Khang.

Vài phút sau, tỉ số đã là 3-0 cho U17 Việt Nam. Người lập công là Ngọc Sơn với cú đặt lòng chân phải chuẩn xác. Trước đó, Đại Nhân và Duy Khang đã liên tục nhấc chân giúp số 16 thoải mái dứt điểm.

Tới phút 31, Nguyễn Lực tiếp tục lập siêu phẩm với một cú đá phạt khác từ bên cánh trái. Bóng đi vào góc gần nhưng rất hiểm. Sau đó, U17 Việt Nam có thêm một vài cơ hội nhưng không thể tận dụng được. Hiệp một kết thúc với lợi thế 4 bàn nghiêng về các cầu thủ áo trắng.

Sang hiệp hai, Timor Leste cầm cực được khoảng 15 phút đầu. Sau đó, họ sụp đổ hoàn toàn trước sức tấn công của U17 Việt Nam. Phút 61, Trí Dũng có pha hãm bóng bằng ngực tốt rồi tung cú sút vào góc gần khiến thủ môn của Timor Leste không thể cản phá.

Phút 69, Văn Dương gặp may mắn khi cú dứt điểm của cầu thủ này lại đập vào chân một cầu thủ Timor Leste làm đổi hướng đi vào lưới. Chỉ 1 phút sau, Văn Dương sắm vai kiến tạo cho Duy Khang nâng tỉ số lên thành 7-0. Chưa dừng lại ở đó, Văn Dương hoàn thành cú đúp ở phút 72. Số 11 của U17 Việt Nam dứt điểm rất tinh tế khi đưa bóng qua hai chân của thủ môn Timore Leste.

Tới phút 81, Văn Dương hoàn thành cú hat-trick với cú cứa lòng chân phải hoàn hảo vào góc xa. 4 phút sau, Nguyễn Lực cũng hoàn thành cú hat-trick với pha dứt điểm trong vòng cấm. Chung cuộc, U17 Việt Nam đại thắng 10-0 trước U17 Timor Leste.

Tỉ số chung cuộc: U17 Timor Leste 0-10 U17 Việt Nam (H1: 0-4)

Ghi bàn: Nguyễn Lực 7', 31' 84', Đại Nhân 21', Ngọc Sơn 23', Trí Dũng 61', Văn Dương 69', 72', 81', Duy Khang 70'

Đội hình xuất phát

U17 Timor Leste: Con Anin, Amaral, Salsinha, Rutkowski, Da Silva, De Araujo, Augusto, Ximenes, Reinado, De Castro, Barreto

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Huỳnh Đăng, Mạnh Cường, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Ngọc Anh, Minh Cường, Ngọc Sơn, Duy Khang, Sỹ Bách