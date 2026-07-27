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HLV Shin Tae-yong thoát án phạt nặng sau vụ tát học trò

Sự kiện: Bóng đá Indonesia

TPO - HLV Shin Tae-yong bị cấm chỉ đạo một năm tại Hàn Quốc sau vụ tát vào mặt trung vệ Jung Seung-hyun, thời ông còn dẫn dắt CLB Ulsan HD.

HLV Shin Tae-yong thoát án phạt nặng sau vụ tát học trò - 1

Án phạt của HLV Shin nhẹ hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Trước đó, giới truyền thông Hàn Quốc tiết lộ cựu HLV tuyển Indonesia có thể bị đình chỉ hoạt động bóng đá đến 10 năm.

CLB Persija (Indonesia), đội bóng chủ quản của HLV Shin, lên tiếng: "Án kỷ luật do Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đưa ra đối với HLV Shin có thời hạn một năm. Quyết định này thuộc thẩm quyền của KFA và chỉ áp dụng trong phạm vi bóng đá Hàn Quốc. Do đó, HLV Shin không bị ảnh hưởng đến các hoạt động ở nước ngoài, đặc biệt là công việc tại CLB chúng tôi".

"Chúng tôi tôn trọng quyết định của KFA và sẽ hết lòng hỗ trợ, đồng hành cùng HLV Shin để ông xây dựng tập thể mạnh nhất, hoàn thành công việc trong thời gian tới", CLB Persija chia sẻ trong thông cáo.

Vào tháng 8/2025, HLV Shin được bổ nhiệm dẫn dắt CLB Ulsan HD nhưng bị sa thải đột ngột chỉ sau 65 ngày. Ông vướng vào hàng loạt rắc rối: bất hòa với cầu thủ, dùng bạo lực/lời lẽ xúc phạm với học trò, và nghi vấn đi chơi golf trong giờ làm việc.

Trung vệ Jung Seung-hyun tố giác bị HLV Shin tát vào mặt. Sau đó, đoạn video ghi lại cảnh ông Shin hành hung học trò phát tán trên mạng. Cựu HLV tuyển Indonesia phủ nhận gay gắt: "Tôi chưa từng bạo lực hay xúc phạm ai. Nếu có, tôi sẽ không bao giờ làm HLV nữa".

KFA vào cuộc mở cuộc điều tra từ tháng 12/2025 và kéo dài đến hiện tại. Trong thời gian đó, HLV Shin tìm được công việc mới tại CLB Persija. Khi truyền thông Hàn Quốc rộ tin HLV có thể bị cấm hành nghề đến 10 năm tại Hàn Quốc, ông lên tiếng đính chính: "Án phạt sẽ không nghiêm trọng như vậy đâu".

HLV Shin rời vị trí HLV tuyển Indonesia từ tháng 1/2025. Khi đó, ông bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải bất ngờ vì không còn phù hợp với định hướng của đội tuyển. PSSI cho biết họ cần một HLV giúp kết nối cầu thủ nội và các nhân tố nhập tịch. Ông Shin không thể giao tiếp tự nhiên với các tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài, do đó sẽ khó khăn trong việc truyền đạt ý đồ chiến thuật ở trước và trong trận đấu.

Trước khi HLV Shin bị sa thải, tuyển Indonesia vẫn đi đúng hướng trong cuộc cạnh tranh giành vé dự World Cup 2026. Quyết định của PSSI gây ngỡ ngàng nhưng họ xử lý dứt điểm để mời Patrick Kluivert về tiếp quản "ghế nóng".

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Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/07/2026 07:44 AM (GMT+7)
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