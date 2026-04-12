HLV nữ đầu tiên được bổ nhiệm dẫn dắt một CLB Bundesliga

Sự kiện: Bundesliga 2025-26

Một HLV nữ đầu tiên đã trở thành HLV trưởng của một CLB Bundesliga, cũng như HLV nữ đầu tiên ở một giải top 5 châu Âu.

  

CLB Union Berlin đã có một quyết định mang tính lịch sử, khi họ trở thành đội bóng đầu tiên ở một giải top 5 châu Âu bổ nhiệm một HLV trưởng là nữ giới. Quyết định đã được công bố rằng bà Marie-Louise Eta sẽ là HLV tạm quyền của đội bóng sau khi Union Berlin sa thải Steffen Baumgart.

Marie-Louise Eta, HLV tạm quyền của Union Berlin

Union Berlin quyết định chia tay HLV Baumgart sau trận thua 1-3 trước Heidenheim tối thứ Bảy vừa qua. Phong độ của đội bóng thủ đô nước Đức tụt mạnh từ đầu năm 2026 khi thắng chỉ 2/14 trận và rơi xuống thứ 11, chỉ hơn khu vực đá playoff trụ hạng có 7 điểm trong khi mùa giải còn 5 vòng.

Union Berlin đã quyết định sa thải cả HLV Baumgart lẫn dàn trợ lý trước khi đưa bà Eta lên thay với nhiệm vụ về đích cao nhất có thể trong phần còn lại của mùa giải. Bà Eta thực tế đã được lên kế hoạch dẫn dắt đội bóng nữ của Union Berlin bắt đầu từ mùa tới nhưng bà sẽ vào việc luôn với đội nam ngay từ bây giờ, và sau mùa giải sẽ đảm nhiệm công việc đội nữ như kế hoạch.

Ở tuổi 34, bà Eta trở thành HLV trưởng nữ đầu tiên ở Bundesliga nói riêng và các giải top 5 châu Âu nói chung. Bà đã trở thành trợ lý HLV ở Union Berlin từ mùa 2023/24 sau thời gian làm việc ở các cấp độ tuyển trẻ Đức, thậm chí bà còn có 3 trận tạm quyền cho HLV Nenad Bjelica trong mùa đó khi ông này bị cấm chỉ đạo.

Sự kiện của bà Eta là một bước ngoặt lớn trong sự nâng cao vị thế của nữ giới trong làng HLV của các môn thể thao chuyên nghiệp. Trước bà Eta, Carolina Morace trở thành HLV trưởng nữ đầu tiên của một CLB nam ở châu Âu khi dẫn dắt Viterbese ở Serie C (Italia) năm 1999. Bà Morace sau này dẫn dắt nhiều đội tuyển & CLB nữ cũng như làm giảng viên tại Học viện bóng đá của Juventus.

Năm 2014, CLB Clermont Foot ở giải Ligue 2 của Pháp đã bổ nhiệm bà Helena Costa, người được đặt cho biệt danh "Mourinho mặc váy", hiện bà Costa đang là giám đốc thể thao nữ duy nhất trong làng bóng đá nam khi đang làm việc tại Estoril của giải VĐQG Bồ Đào Nha. Một số HLV nữ khác đã được bổ nhiệm dẫn dắt các CLB hạng thấp ở Đức, Na Uy và Hà Lan.

8

Atlético Madrid - Barcelona 15.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 15/04
Thể lệ
Video bóng đá St.Pauli - Bayern Munich: "Đại tiệc" 5 sao, kỳ tích lịch sử (Bundesliga)
(Vòng 29) Trong ngày thiếu vắng hàng loạt trụ cột, Bayern Munich vẫn chiêu đãi người hâm mộ "đại tiệc" bàn thắng mãn nhãn.

