FIFA báo tin cực vui cho bóng đá Việt Nam

So với kỳ xếp hạng trước, ĐT nữ Việt Nam không có sự thay đổi về thứ hạng, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực. Trên bình diện châu Á, ĐT nữ Việt Nam vẫn nằm trong nhóm những đội tuyển có thứ hạng cao và là một trong những đại diện giàu tiềm năng của bóng đá nữ châu lục.

ĐT nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á trên BXH FIFA tháng 6/2026. (Ảnh: Như Đạt)

Tại Đông Nam Á, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực. Xếp ngay phía sau là Philippines với vị trí thứ 39 thế giới và 1.566 điểm. ĐT nữ Thái Lan tăng 1 bậc lên hạng 49 thế giới với 1.485 điểm, trong khi Myanmar đứng thứ 55 với 1.461 điểm.

Đáng chú ý, ĐT nữ Campuchia có bước tiến mạnh nhất khu vực khi tăng 4 bậc, vươn lên vị trí 113 thế giới. Ở chiều ngược lại, Indonesia giảm 4 bậc xuống hạng 110, Malaysia tụt 3 bậc xuống vị trí 95 thế giới, còn Lào cũng giảm 4 bậc. Singapore tăng 1 bậc lên hạng 151 thế giới, trong khi Timor Leste đứng thứ 158. ĐT nữ Brunei hiện vẫn chưa có thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Việc tiếp tục duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á cho thấy sự ổn định của ĐT nữ Việt Nam trong bối cảnh bóng đá nữ khu vực đang có sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Đây cũng là cơ sở để ĐT nữ Việt Nam hướng tới những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới, tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và quốc tế.