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HLV Kewell chê sân nhà HAGL chất lượng kém, chỉ trích trọng tài sai lầm

Sự kiện: CLB LPBank HAGL V-League 2026-27 Hà Nội FC

HLV Harry Kewell không giấu được sự thất vọng sau thất bại 1-2 của Hà Nội FC trước HAGL ở vòng 7 V-League 2026/27. Nhà cầm quân người Australia đặc biệt không hài lòng với chất lượng mặt sân Pleiku, cho rằng điều kiện thi đấu đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của đội khách.

   

HLV Kewell bất ngờ với chất lượng sân Pleiku

Sau trận thua HAGL 1-2 chiều 7/11, HLV Harry Kewell dành phần lớn thời gian họp báo để nói về những bất cập trong công tác trọng tài và điều kiện sân bãi tại Pleiku. Nhà cầm quân người Australia cho rằng Hà Nội FC đã gặp những bất lợi nhất định, đặc biệt là chất lượng mặt cỏ không đáp ứng kỳ vọng. Cựu cầu thủ Liverpool thậm chí thừa nhận bất ngờ khi chứng kiến điều kiện sân đấu ở trận này.

HLV Harry Kewell thất vọng với trận thua của Hà Nội FC trước HAGL.

HLV Harry Kewell thất vọng với trận thua của Hà Nội FC trước HAGL.

"Tôi bất ngờ khi sân đấu không đảm bảo điều kiện về độ ẩm và mặt cỏ. Các sân bóng thường có mặt cỏ mượt, nhưng sân hôm nay khiến tôi thực sự bất ngờ", HLV Harry Kewell chia sẻ. Theo HLV Kewell, mặt sân không thuận lợi đã ảnh hưởng đến cách vận hành lối chơi của Hà Nội FC.

Đội bóng thủ đô vốn hướng đến thứ bóng đá có cường độ cao, luân chuyển bóng và gây áp lực liên tục, nhưng phải đối mặt với những điều kiện thi đấu không như mong muốn. "Tôi đang hướng đội bóng chơi với cường độ cao, nhưng phải chấp nhận những gì đã xảy ra. Chúng tôi cần thích ứng và tiếp tục hướng đến cách chơi của mình", HLV Hà Nội FC nói thêm.

Không hài lòng với các quyết định của trọng tài

Bên cạnh chất lượng mặt sân, HLV Harry Kewell cũng bày tỏ sự không hài lòng với một số quyết định của tổ trọng tài, đặc biệt là những tình huống liên quan đến Hà Nội FC trong hiệp 1 và tình huống phạt đền. Ông Kewell cho rằng có những pha va chạm cần được xem xét kỹ hơn.

Đáng chú ý, HLV Kewell đặt dấu hỏi về sự thiếu nhất quán trong cách điều hành khi cầu thủ Hà Nội FC có tình huống được xác định bị phạm lỗi nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. "Tôi nghĩ có một số quyết định cần phải xem lại. Có tình huống cầu thủ Hà Nội FC bị phạm lỗi nhưng trận đấu vẫn tiếp tục", HLV Harry Kewell nhận xét.

HLV người Australia cũng cho rằng HAGL đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và khiến Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông không nghĩ đội bóng thủ đô bị HAGL khắc chế về mặt lối chơi. "Tôi không nghĩ Hà Nội FC kỵ rơ HAGL.

Nếu xem lại trận đấu, có một vài tình huống chúng tôi đáng được hưởng lợi nhưng điều đó đã không xảy ra. HAGL chơi phòng ngự và mất khá nhiều thời gian để đưa bóng trở lại cuộc chơi", HLV Kewell nói. Dù thất vọng với kết quả, nhà cầm quân này khẳng định Hà Nội FC cần chấp nhận thực tế, thích nghi với điều kiện sân khách và hướng đến trận đấu tiếp theo.

Ông Kewell cũng nhấn mạnh V-League cần nâng cao tiêu chuẩn tổ chức, trong đó chất lượng mặt sân là vấn đề đáng được quan tâm hơn để đảm bảo sự công bằng cho các đội bóng.

HLV Quang Trãi tiến đến bắt tay HLV Harry Kewell.

HLV Quang Trãi tiến đến bắt tay HLV Harry Kewell.

HLV Lê Quang Trãi nói gì sau chiến thắng của HAGL?

Ở chiều ngược lại, HLV Lê Quang Trãi hài lòng với màn trình diễn của các học trò. HLV trưởng HAGL đánh giá cao tinh thần chiến đấu của toàn đội, đặc biệt là khả năng bảo vệ thành quả trong những thời điểm khó khăn. "Đây là 3 điểm tuyệt vời. Các cầu thủ đã chiến đấu trong từng phút.

Có những thời điểm chúng tôi gặp khó khăn nhưng toàn đội đã nỗ lực bảo vệ thành quả. Trung Kiên có pha cản phá rất quan trọng, tạo nên điểm nhấn để HAGL giành chiến thắng", ông Trãi chia sẻ. HLV Lê Quang Trãi cũng dành lời khen cho Minh Tâm và Gia Bảo. Ông Trãi cho biết đã đặt nhiều kỳ vọng vào hai cầu thủ này từ mùa giải trước, đồng thời mong muốn họ tiếp tục trưởng thành để đóng góp cho U23 Việt Nam.

Đặc biệt, nhà cầm quân HAGL đánh giá cao thái độ chuyên nghiệp, sự chỉn chu và tinh thần tập luyện của Gia Bảo. Theo ông Trãi, tài năng là chưa đủ, các cầu thủ trẻ cần duy trì nỗ lực mỗi ngày để nâng cao chất lượng chuyên môn. Đáng chú ý, HLV trưởng HAGL tiết lộ ông đã chủ động tiến đến bắt tay HLV Harry Kewell sau trận đấu nhưng không nhận được sự đáp lại.

"Tôi chủ động ra bắt tay nhưng ông ấy không giao tiếp với tôi. Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường. HAGL cũng đã thua nhiều trận", HLV Lê Quang Trãi chia sẻ. Dù vậy, ông cho biết hiểu được tâm trạng của đồng nghiệp người Australia khi Hà Nội FC không đạt được mục tiêu chiến thắng. HLV Lê Quang Trãi xem những chia sẻ của Kewell là quan điểm cá nhân và không đưa ra đánh giá thêm.

Trực tiếp bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội: Trung Kiên đánh chặn thành công (V-League) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội: Trung Kiên đánh chặn thành công (V-League) (Hết giờ)

(Vòng 7 V-League) Hà Nội không tìm được bàn gỡ hòa trong những phút cuối.

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Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: https://nguoiduatin.vn/hlv-kewell-che-san-nha-hagl-chat-luong-kem-chi-trich...

-07/11/2026 22:53 PM (GMT+7)
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