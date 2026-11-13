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U17 World Cup 2026 xảy ra biến động lớn, U17 Việt Nam có thể bị ảnh hưởng

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

U17 World Cup 2026 có thay đổi lớn trước ngày khởi tranh khi đội U17 Mỹ quyết định rút lui, không tham dự giải do những lo ngại về vấn đề an ninh.

Theo những thông tin mới nhất, LĐBĐ Mỹ đã đưa ra quyết định sẽ không cử đội U17 Mỹ tham dự VCK U17 World Cup 2026 do những lo ngại về vấn đề an ninh tại Qatar. 

U17 Mỹ rút lui khỏi U17 World Cup 2026. (Ảnh: LĐBĐ Mỹ).&nbsp;

U17 Mỹ rút lui khỏi U17 World Cup 2026. (Ảnh: LĐBĐ Mỹ). 

Trước đó, đội U17 Mỹ đã tập luyện trong nước và lên danh sách cầu thủ tham dự giải đấu nhưng chỉ 1 tuần trước khi giải khởi tranh, U17 Mỹ đã quyết định rút lui. 

Việc rút lui khi giải đấu sắp diễn ra sẽ có những ảnh hưởng lớn đến cấu trúc của VCK U17 World Cup 2026. Bảng J (bảng đấu ban đầu của U17 Mỹ) sẽ chỉ còn 3 đội là Montenegro, Chile và Algeria. Thời gian còn lại trước ngày khai mạc là quá ngắn để FIFA có thể tìm đội bổ sung, thay thế. 

Theo quy định, U17 World Cup 2026 có 48 đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 24 đội) và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. 

U17 Việt Nam đã có mặt ở Qatar để chuẩn bị thi đấu U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF).&nbsp;

U17 Việt Nam đã có mặt ở Qatar để chuẩn bị thi đấu U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF). 

Việc bảng J chỉ còn 3 đội sẽ khiến cách thức tính đội xếp thứ ba xuất sắc sẽ phải thay đổi và điều đó có thể ảnh hưởng đến cơ hội tiến sâu của U17 Việt Nam. U17 Việt Nam thi đấu tại bảng G cùng các đội Mali, Bỉ và New Zealand. 

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Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vov.vn/the-thao/u17-world-cup-2026-xay-ra-bien-dong-lon-u17-viet-na...

-12/11/2026 09:08 AM (GMT+7)
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