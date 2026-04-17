Vòng 19 V-League 2025-2026: Cuộc đua vô địch tiếp tục gay cấn

Ở vòng 18 V-League 2025-2026, đội đầu bảng Công an Hà Nội bất ngờ bị PVF-CAND cầm hòa kịch tính. Trong khi đó, những ứng viên đua tranh vô địch như Thể Công, Hà Nội và Ninh Bình đều giành chiến thắng.

Hoàng Hên và đồng đội Hà Nội FC quyết tâm thắng Becamex TP HCM

Kết quả này không chỉ giúp PVF-CAND thoát vị trị cuối bảng xếp hạng mà còn rút ngắn khoảng cách điểm giữa nhóm 4 đội đang tạm dẫn đầu bảng đấu. Vì vậy, diễn biến trong hành trình còn lại của giải đấu trở nên hấp dẫn hơn, bởi rất khó đoán "tân vương" cũng như CLB sẽ phải nhận suất xuống hạng trực tiếp.

Trận đấu sớm nhất của vòng 19 diễn ra vào ngày 17-4 trên sân Hàng Đẫy sẽ làm dịp chủ nhà Hà Nội FC tích điểm tối đa để tiếp tục hành trình đua vô địch V-League mùa này. Đội bóng "áo tím" đang có 30 điểm, tạm xếp thứ 4 và chỉ phải tiếp đón đối thủ "dưới tầm" – Becamex TP HCM.

Đình Bắc đã tìm lại cảm giác săn bàn tại V-League và đang thăng hoa trong chặng đua về đích

Ở vòng 18, cũng tại sân nhà, đoàn quân của HLV Harry Kewell đã có trận thắng giòn giã 3 sao trước Hà Tĩnh. Tinh thần hưng phấn cộng với động lực từng đánh bại Becamex TP HCM ở trận đấu lượt đi khiến Hoàng Hên và đồng đội tự tin đặt mục tiêu thắng trong màn tái đấu giữa đôi bên.

Am hiểu sức mạnh của Hà Nội FC nhưng trong bối cảnh lực lượng hao mòn, đội bóng đất Thủ cũng chỉ mong ước giành một kết quả hòa khi phải chơi ở "chảo lửa" Hàng Đẫy. Mục tiêu khả dĩ nhất của thầy trò ông Nobuhiro chính là chơi thật chắc chắn với hy vọng có điểm ra về.

Việc Ninh Bình FC thắng liên tiếp 2 trận khiến mục tiêu lọt vào tốp 3 của Hà Nội FC gặp thách thức lớn. Đội bóng của bầu Hiển đang tạm kém Ninh Bình 4 điểm và bên cạnh nhiệm vụ thắng trận, họ cần phải trông chờ 3 đội xếp trên sẩy chân ở vòng 19.

Trong khi đó, Ninh Bình tuy đã thất thế trong cuộc đua vô địch nhưng nếu lọt vào tốp 3 chung cuộc cũng là thành tích đáng khen đối với đội bóng vừa trở lại sân chơi V-League mùa này. Thậm chí, đội bóng cố đô Hoa Lư còn nhiều cơ hội để cạnh tranh ngôi Á quân V-League mùa này.

Ở vòng 19, thầy trò ông Bae Ji-won sẽ chạm trán PVF-CAND, đối thủ mà họ từng thắng 3-1 ngay tại sân PVF trong giai đoạn lượt đi mùa này. Vì vậy, Ninh Bình FC quyết tâm giành trọn 3 điểm khi tiếp đón PVF-CAND vào ngày 18-4.

Trận đấu tâm điểm của vòng 19 là màn so tài giữa Công an TP HCM và Công an Hà Nội trên sân Bình Dương ngày 19-4. Sau khi "tái sinh", CLB Công an Hà Nội đã sớm tìm lại hào quang và khẳng định vị thế bằng chức vô địch V-League mùa giải 2023. Trong khi đó, CLB Công an TP HCM vẫn chưa thể phục dựng danh tiếng, bản sắc của đội bóng tiền thân hơn 2 thập kỷ trước.

Tuy đã có sự đầu tư tốt hơn về nhân lực nhưng đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức vẫn không thể duy trì phong độ thi đấu ổn định ở mùa này, khởi đầu suôn sẻ nhưng nhanh hụt hơi trong quãng nước rút về đích.

Bên kia chiến tuyến, Công an Hà Nội vừa đánh rơi điểm số nên chắc chắn hướng mục tiêu thắng vòng 19 để giảm thiểu nguy cơ bị nhóm sau rút ngắn khoảng cách điểm trên bảng xếp hạng.

Hấp dẫn không kém, màn chạm trán giữa Thể Công Viettel và Hoàng Anh Gia Lai tại Hàng Đẫy vào ngày 19-4 được dự đoán sẽ tái hiện cuộc đọ sức giữa hai thế lực trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Dù vừa thắng Thanh Hóa ở vòng 18, nhưng Thể Công phải đánh đổi cái giá khá đắt khi HLV Popov nhận thẻ đỏ và án kỷ luật bổ sung (nghỉ làm nhiệm vụ 4 trận). Không có sự chỉ đạo trực tiếp của chiến lược gia Bulgaria này là một thiệt thòi đối với đội chủ nhà.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đang rất hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch V-League - CLB Nam Định. Trong trận lượt đi tại Pleiku, đội bóng nhà bầu Đức từng thắng Thể Công nhưng nếu xét về thực lực, phong độ hiện tại thì Hoàng Anh Gia Lai rất khó thể lập lại kịch bản ở màn tái đấu sắp tới.