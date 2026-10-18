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Video bóng đá Bologna - Inter Milan: Carlos Augusto đưa Inter lên ngôi đầu (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2026-27 Inter Milan

Inter Milan ngược dòng đánh bại Bologna 3-1 ngay trên sân khách, qua đó vươn lên dẫn đầu Serie A với khoảng cách 3 điểm. Carlos Augusto là nhân tố nổi bật khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, trước khi kiến tạo để Ange-Yoan Bonny ấn định chiến thắng.

  

Bologna khởi đầu đầy hứng khởi sau chiến thắng đầu tiên ở mùa giải và chỉ mất 10 phút để khiến Inter Milan choáng váng. Juan Miranda cướp bóng trong chân Luis Henrique bên phần sân Inter, tạo điều kiện để Tommaso Pobega xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chân trái hiểm hóc, đánh bại thủ môn Josep Martinez ở góc gần.

Inter Milan (áo trắng) giành chiến thắng ấn tượng

Inter Milan (áo trắng) giành chiến thắng ấn tượng

Inter tiếp tục gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Pobega suýt nhân đôi cách biệt với cú sút xa chệch cột dọc trước khi đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, đội chủ nhà phải trả giá cho những cơ hội bị bỏ lỡ khi Marcus Thuram đánh đầu gỡ hòa ở phút 44, sau đường tạt bóng chính xác của Nicolo Barella.

Bàn thắng thứ tư trong năm trận Serie A gần nhất giúp Thuram tiếp thêm động lực cho Inter. Đội khách chơi khởi sắc hơn sau giờ nghỉ, nhưng HLV Cristian Chivu vẫn quyết định tung Andy Diouf và Carlos Augusto vào sân khi trận đấu còn hơn 20 phút.

Sự điều chỉnh này lập tức phát huy hiệu quả. Chỉ một phút sau khi vào sân, Diouf chuyền bóng để Piotr Zielinski căng ngang vào trong, tạo điều kiện cho Augusto dễ dàng đệm bóng vào lưới, đưa Inter vượt lên dẫn 2-1. Đây là bàn thắng thứ hai của hậu vệ người Brazil tại Serie A mùa này.

Ít phút sau, Augusto tiếp tục ghi dấu ấn với đường chuyền ngang thuận lợi để Bonny dứt điểm một chạm, ấn định chiến thắng 3-1. Trước đó, tiền đạo này từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Ba điểm trọn vẹn giúp Inter tạm bỏ xa các đối thủ 3 điểm trên bảng xếp hạng Serie A. Trong khi đó, Bologna vẫn chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Bologna 1-3 Inter Milan (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Bologna: Obega10’ (Miranda)

Inter Milan: Thuram 44’ (Barella), Carlos Augusto 69’ (Zielinski), Bonny 84’ (Carlos Augusto)

Đội hình thi đấu

Bologna: Skorupski, Darmian, Casale, Theate, Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda, Bernardeschi, Cambiaghi, Piccoli

Inter Milan: Josep Martinez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco, Thuram, Esposito

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/10/2026 02:10 AM (GMT+7)
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