Hàn Quốc sảy chân, U17 Việt Nam ngạo nghễ chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng ở U17 châu Á

Bàn thắng giúp U17 Việt Nam đánh bại U17 Yemen

U17 Việt Nam ngạo nghễ chiếm ngôi đầu bảng

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 đã chính thức khởi tranh với những diễn biến vô cùng kịch tính ngay từ lượt trận mở màn. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào bảng C có sự góp mặt của U17 Việt Nam.

Ngay trận ra quân, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã xuất sắc đánh bại U17 Yemen với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Đậu Quang Hưng ở phút 77 sau pha phối hợp bài bản.

U17 Việt Nam khởi đầu như mơ

Chiến thắng này càng trở nên giá trị khi ở trận đấu cùng giờ, 2 ứng cử viên nặng kí cho tấm vé đi tiếp là U17 Hàn Quốc và U17 UAE cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1. Nhờ vậy, U17 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng C. Vị trí hiện tại không chỉ mang lại lợi thế về tâm lý mà còn giúp U17 Việt Nam rộng cửa tiến vào tứ kết.

Theo quy định, 8 đội góp mặt tại tứ kết sẽ giành luôn 8 suất tham dự U17 World Cup 2026, vì vậy mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Nếu tiếp tục duy trì lối chơi kỷ luật và sự tập trung như trận thắng U17 Yemen, U17 Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về cơ hội giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu, dù những đối thủ tiếp theo là U17 Hàn Quốc (10/5) và U17 UAE (13/5) hứa hẹn còn khó khăn gấp bội.

Cục diện bảng C sau lượt trận mở màn

U17 Indonesia hưng phấn, U17 Thái Lan gây thất vọng

Chung niềm vui với U17 Việt Nam, U17 Indonesia cũng khởi đầu như mơ ở bảng B khi đánh bại U17 Trung Quốc với tỷ số 1-0. Hiện đội tuyển "Xứ vạn đảo" đứng nhì bảng, xếp sau U17 Nhật Bản (thắng U17 Qatar 3-1) do kém hiệu số.

Theo chiều ngược lại, những đại diện Đông Nam Á khác đều trắng tay ở lượt trận đầu. Ở bảng A, U17 Thái Lan được kỳ vọng lớn nhưng để thua 0-2 trước U17 Tajikistan, còn U17 Myanmar không thể tạo nên bất ngờ trước chủ nhà U17 Saudi Arabia và chấp nhận thất bại đậm 0-4.

Kết quả này khiến 2 đội ngậm ngùi chia nhau những vị trí cuối bảng A, qua đó gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp.

