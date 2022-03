HA Gia Lai đá thế, sao vô địch?

180 phút trôi qua, cầu thủ của bầu Đức khoác áo HA Gia Lai vẫn chưa biết ghi bàn là một hồi chuông báo động cho thầy trò Kiatisak. Nghiệt nỗi tiền vệ Triệu Việt Hưng cho đội Hải Phòng mượn lại xuất sắc ghi bàn vào lưới Nam Định trong chiều 2-3.

Bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu thứ 2 V-League là đội chủ sân Pleiku tiếp tục hòa không bàn thắng bởi sự nhạt nhòa của các chân sút đắt giá. Liên tiếp bị hai đội dưới cơ Nam Định và Hà Tĩnh cầm chân không bàn thắng, HA Gia Lai đang gặp nhiều khó khăn để trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch V-League 2022.

Năm ngoái, đội bóng của bầu Đức vô địch nửa mùa sớm một vòng đấu và sau 12 trận, các học trò Kiatisak ghi đến 23 bàn, nhiều nhất V-League. Họ tràn trề cơ hội đăng quang cuối mùa nhưng rồi do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến cuộc chơi bị hủy.

Tuấn Anh và Minh Vương giúp đội nhà làm chủ giữa sân nhưng rất thiếu những pha kiến tạo ngon ăn cho đồng đội ghi bàn. Ảnh: ANH HỮU.

Mùa bóng này, đội bóng phố núi vẫn duy trì tham vọng vô địch V-League nhưng thật đáng ngại là các chân sút HA Gia Lai vẫn chưa thông nòng. Họ dứt điểm 13 lần, nhiều hơn gấp ba lần Hà Tĩnh mà không một lần tìm thấy mành lưới đối phương.

Rất khó lý giải cho trận hòa của đội bóng bầu Đức ngay trên sân nhà Pleiku, không phải vì các khán đài không đón khán giả để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Gia Lai. Các học trò của Kiatisak đã làm tất cả nhưng cái thiếu duy nhất là bàn thắng.

Rõ ràng Zico Thái thừa hiểu không có nhiều đội bóng ở V-League đủ khả năng và táo bạo chơi đôi công với HA Gia Lai. Và chắc chắn Kiatisak phải chuẩn bị kịch bản tấn công cho các cầu thủ với mấu chốt là giải tỏa ức chế bằng bàn thắng. Thực tế HA Gia Lai đã tung ra hết những tiền đạo giỏi nhất ra sân, từ Brandao, Jefferson hay Văn Toàn đá dạt biên phải từ đầu trận, cho đến Công Phượng vào sân ở phút 55 để mong tạo sự khác biệt.

HLV Kiatisak buồn bã khi học trò suốt 180 phút vẫn không ghi nổi một bàn thắng. Ảnh: ANH HỮU.

Thế nhưng từ năng lực cá nhân của cầu thủ cho đến các mảng miếng chiến thuật của đội bóng phố núi đều thiếu sắc sảo để khoan thủng khối bê tông phòng ngự của đội khách Hà Tĩnh. Rất khó thấy sự nhỉnh hơn của các tuyển thủ quốc gia trong màu áo HA Gia Lai so với hầu hết học trò của HLV Nguyễn Thành Công đều chưa có tên tuổi đáng chú ý.

Vẫn với kiểu đá như thế này, đội bóng của bầu Đức thật khó tạo ra những sự đột biến khi phần lớn CLB gặp họ thường chơi tử thủ nhưng các chân sút lại không biết cách tháo gỡ thế bế tắc.

Trong khi đó, một cầu thủ của HA Gia Lai mà bầu Đức cho đội Hải Phòng mượn là tiền vệ Triệu Việt Hưng lại tỏa sáng ở sân Lạch Tray. Anh đã sớm ghi bàn vào lưới Nam Định ở phút thứ 4. Sang hiệp hai, cái tên khác của đội bóng phố núi khoác áo Hải Phòng là tiền vệ Châu Ngọc Quang kiến tạo giúp Việt Hưng ghi bàn nhưng tiếc là trước đó, một đồng đội của anh đã chạm bóng trong thế việt vị.

Các chân sút ngoại của HA Gia Lai rất khó đá khi bị đối thủ áp sát với số đông. Ảnh: ANH HỮU.

Kịch tính dâng cao khi vào phút 86, Marcio san bằng cách biệt trên chấm phạt đền 11 mét khi một cầu thủ Nam Định bị kéo ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ 5 cuối cùng, Joseph ghi bàn thắng quý hơn vàng giúp Hải Phòng giữ lại 3 điểm. Chiến thắng này giúp thầy trò Chu Đình Nghiêm tạm vươn lên đầu bảng xếp hạng V-League với duy nhất có hai trận toàn thắng.

Các trận đấu khác vòng 2 V-League không hấp dẫn vì thiếu điểm nhấn bàn thắng, như đội khách TP.HCM cầm hòa SHB Đà Nẵng 0-0 trên sân Hòa Xuân. Những đội chủ nhà khác thì phơi áo như Thanh Hóa – B. Bình Dương 0-1, SL Nghệ An –Bình Định 1-2. Duy nhất có đội Hà Nội vẫn chưa đá trận nào do hai lần dự kiến gặp Thanh Hóa và Viettel đều bị hoãn do nhiều cầu thủ của các đội dương tính với COVID-19.

Nguồn: https://plo.vn/the-thao/ha-gia-lai-da-the-sao-vo-dich-1046259.htmlNguồn: https://plo.vn/the-thao/ha-gia-lai-da-the-sao-vo-dich-1046259.html