Gyokeres và "độc chiêu" khét tiếng giúp Arsenal tiệm cận sự hoàn hảo

🎬 Gyokeres thi triển "độc chiêu" thương hiệu

Viktor Gyokeres không mất nhiều thời gian để ghi dấu ấn tại Ngoại hạng Anh. Ở trận thắng Leeds United 5-0, thuộc khuôn khổ vòng 2 cuối tuần qua, tiền đạo người Thụy Điển có pha lập công đầu tiên – một pha tăng tốc bên hành lang trái, cắt vào trong rồi dứt điểm ở góc gần khung thành, trước khi hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền vào khoảng thời gian bù giờ.

Không đơn thuần sắm vai "cây săn bàn", Gyokeres có thể trở thành điểm nhấn chiến thuật thú vị của Arsenal

Giai đoạn khoác áo Sporting Lisbon (2023-2025), Gyokeres ghi tới 97 bàn/102 trận cho đội bóng Bồ Đào Nha, trong đó có 27 pha lập công từ chấm 11m. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn quan tâm hơn là cách anh ghi bàn không chỉ qua những cú sút phạt, mà còn từ các pha di chuyển và xử lý rất đặc trưng – như pha lập công vào lưới Leeds United.

🏃‍♂️ Vũ khí lợi hại từ hành lang trái

Phong cách “chạy chéo cánh trái rồi dứt điểm” của Gyokeres không phải điều mới mẻ. Tại Sporting, anh thường xuyên sử dụng tốc độ và sức mạnh để băng lên bên cánh trái, kéo giãn hàng thủ đối phương, sau đó cắt vào trung lộ và dứt điểm bằng chân phải.

Trong trận gặp Boavista mùa trước hay Estoril ở mùa giải cuối cùng tại Bồ Đào Nha, Gyokeres đều ghi những bàn thắng tương tự. Dù đôi lúc anh cũng có những pha dứt điểm về phía góc xa, nhưng điểm chung là đều bắt nguồn từ cánh trái – nơi anh có lợi thế vượt trội nhờ thể hình và tốc độ.

Arsenal mùa giải trước lại thiếu hụt đáng kể sức ép từ hành lang trái. Chỉ 32,9% số pha chạm bóng tấn công của họ diễn ra ở khu vực này – thấp nhất Ngoại hạng Anh. Sự xuất hiện của Gyokeres vì vậy có thể là lời giải cho vấn đề đã tồn tại từ lâu.

Phong cách ghi bàn đã trở thành "thương hiệu" của Gyokeres ở Sporting Lisbon

Bàn thắng của Gyokeres ở phút 36 trận Sporting 3-1 Estoril, ngày 4/3/2025, lượt về giải VĐQG Bồ Đào Nha 2024/25

📊 Di chuyển không bóng – điểm mạnh ít người để ý

Một trong những điểm đáng chú ý là khả năng di chuyển không bóng của Gyokeres. Theo dữ liệu từ SkillCorner, mùa trước tiền đạo này thực hiện tới 85 pha bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương – nhiều hơn người dẫn đầu thống kê này ở Premier League 2024/25 là Nicolas Jackson (Chelsea) tới 24 lần.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu anh có thể tái hiện điểm mạnh tại Arsenal – đội bóng thường gặp phải các hàng phòng ngự chơi thấp và kín kẽ. Không gian phía sau hàng thủ tại Ngoại hạng Anh là điều hiếm hoi, đặc biệt khi đối đầu với đội bóng như Arsenal của Mikel Arteta.

Dù chưa thể có câu trả lời trọn vẹn sau vài trận, nhưng những pha di chuyển đầu mùa giải đang cho thấy Arteta có kế hoạch tận dụng tối đa khả năng này của Gyokeres. Điểm hình như pha chạy chỗ ở trận thắng 1-0 trước MU, dù không thành bàn, nhưng thể hiện rõ tiềm năng.

Pha di chuyển nhận bóng và suýt lập công của Gyokeres ở trận MU - Arsenal

🔍 Mổ xẻ bàn thắng đầu tiên trong màu áo Arsenal

Pha lập công "mở tài khoản" của Gyokeres tại Arsenal không đến từ tình huống phản công mà là kết quả của một pha phối hợp có tổ chức. Khi xem lại tình huống, ban đầu chúng ta có thể nghĩ Riccardo Calafiori đơn giản là treo bóng “cầu may” vào khoảng trống. Nhưng thực tế, anh đã quan sát kỹ Gyokeres trước đó, trong một pha dàn xếp được tính toán kỹ lưỡng.

Chuỗi chuyển động bắt đầu từ Gabriel – người chuyền bóng cho Noni Madueke. Trong khi đó, Declan Rice kéo trung vệ Joe Rodon của Leeds sang một bên, mở ra thế đối mặt giữa Gyokeres và Pascal Struijk. Khi Jayden Bogle (hậu vệ phải Leeds) dâng lên pressing, khoảng trống phía sau lộ ra, tạo điều kiện để Calafiori tung đường chuyền chuẩn xác cho Gyokeres.

Một pha phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả cao – và cũng là một ví dụ điển hình cho cách Arsenal có thể khai thác cánh trái tốt hơn mùa này.

Tình huống phối hợp như được lập trình của Arsenal, tạo điều kiện để Gyokeres "mở tài khoản" ở Ngoại hạng Anh (trận Arsenal 5-0 Leeds United)

🧠 Lời khẳng định cho một hướng đi mới

Có thể bàn thắng của Gyokeres đến từ một tình huống quen thuộc với cá nhân anh, nhưng với Arsenal, đó lại là dấu hiệu cho thấy sự tiến hóa trong cách vận hành. Phát biểu sau trận, HLV Arteta chia sẻ:

“Điều đó sẽ giúp chúng tôi phát triển và tìm ra những cách tấn công mới, kết nối tốt hơn với nhau. Rõ ràng là Viktor cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống như vậy – đó là điểm mạnh nhất của cậu ấy. Chúng tôi cần đưa cậu ấy vào các tình huống đó càng nhiều càng tốt, vì khi đó điều gì đó sẽ xảy ra”.

Gyokeres không chỉ mang đến bàn thắng, mà còn là lời giải chiến thuật mà Arsenal đang tìm kiếm. Và nếu tiếp tục được khai thác đúng cách, anh có thể trở thành nhân tố tạo ra sự khác biệt cho đội bóng Bắc London trong hành trình chinh phục mùa giải mới.

Arsenal đang cố tạo nên cuộc cách mạng về lối chơi, với nguồn cảm hứng Gyokeres