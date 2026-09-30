ĐT Anh thắng thiếu thuyết phục, HLV Tuchel bất ngờ đang "Southgate hóa"

Thử nghiệm thảm họa của Thomas Tuchel

Thomas Tuchel được mệnh danh là một trong những bậc thầy chiến thuật ở thời điểm hiện tại. Đó cũng là lý do LĐBĐ Anh quyết định đưa HLV người Đức lên ngồi "ghế nóng" của "Tam sư" bất chấp nhiều lời đàm tiếu. Tuchel nhanh chóng chứng tỏ được bản lĩnh và dần được người Anh tin tưởng. Tuy nhiên, ông thầy người Đức bắt đầu có những quyết định khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Lewis Skelly được xếp đá tiền vệ trung tâm là quyết định thảm họa của Thomas Tuchel

Quyết định đưa O'Reilly vào sân trong cuộc đối đầu với Argentina tại bán kết World Cup 2026 là một trong số đó. Còn hôm nay, đó là việc cho Myles Lewis-Skelly đá tiền vệ trung tâm trong trận đấu với CH Séc ở lượt thứ hai UEFA Nations League.

Cần phải biết rằng Myles Lewis-Skelly xuất thân là hậu vệ cánh trái nhưng cầu thủ 20 tuổi không thể cạnh tranh vị trí với Calafiori nên HLV Arteta đẩy lên đá tiền vệ trung tâm. 4 trận tại Ngoại hạng Anh, Myles Lewis-Skelly chưa có bàn thắng, kiến tạo hay bất kỳ điểm nhấn nào. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi bộ kỹ năng của cầu thủ này chẳng có gì nổi trội khi xếp ở vị trí đó.

Vấn đề là ĐT Anh đâu có thiếu tiền vệ trung tâm đến mức phải dùng "kẻ đóng thế". Eze, Alex Scott hay James Garner đều đã khẳng định được tên tuổi ở vị trí đó. Thế nhưng, Tuchel vẫn cứ thích thử nghiệm. Hệ quả là gì?

ĐT Anh không thể áp đảo được thế trận với ĐT CH Séc trong hơn 20 phút đầu tiên. "Tam sư" lên bóng chệch choạc, thiếu gắn kết trong khi đối thủ hoàn toàn ngược lại. Đó là do tuyến giữa không cầm được bóng.

Sau khi CH Séc mất người, điểm yếu của Myles Lewis-Skelly càng lộ rõ. Gặp đối thủ chơi co cụm, cầu thủ đang thuộc biên chế Arsenal không biết phải làm gì ngoài việc chuyền ngang. Lewis Hall, Morgan Rogers, Anthony Gordon không ít lần chạy chỗ hay nhưng Myles Lewis-Skelly lại lựa chọn chuyền về hoặc giữ bóng quá lâu.

ĐT Anh tấn công ì ạch và chậm chạp. Lối chơi cực kỳ giống như thời Gareth Southgate, ru ngủ đối phương và ru ngủ luôn cả cổ động viên. Ngoại trừ Gordon và Lewis Hall, các cầu thủ khác của ĐT Anh gần như không bứt tốc trong hiệp một. Đá như vậy, làm sao khoan được hàng thủ của đối phương?

Lối chơi vô hồn, cầu thủ phải tự phối hợp

May mà Thomas Tuchel nhận ra thử nghiệm thảm họa của mình và thay Myles Lewis-Skelly ngay khi hiệp hai bắt đầu. 68 giây sau, ĐT Anh có bàn mở tỉ số chỉ sau vài lần chạm bóng của Eze, cầu thủ vào thay Myles Lewis-Skelly. Những đường chuyền ở khu trung tuyến của cựu sao Crystal Palace sáng nước hơn hẳn.

HLV Thomas Tuchel đang tạo nên lối chơi vô hồn cho ĐT Anh

Cũng cần phải nói thêm rằng ĐT CH Séc đã cực kỳ sai lầm khi có ý định "đánh úp" đối thủ ở đầu hiệp hai. Họ từ bỏ lối chơi co cụm và dồn quân sang phần sân đối phương. Với chất lượng của các cầu thủ ĐT Anh, một sai lầm của đối thủ là quá đủ để họ tìm được bàn thắng.

Pha lập công của Gordon giúp ĐT Anh không còn gặp phải áp lực tìm bàn thắng. Họ chơi ung dung trong phần còn lại của trận đấu. Những dấu ấn chiến thuật của Thomas Tuchel để lại rất mờ nhạt. ĐT Anh không có miếng đánh bài bản nào hết. Ý đồ tấn công của họ không hề rõ ràng nên đa phần cơ hội đều tới từ những nỗ lực cá nhân.

Bàn đầu tiên là tình huống cướp bóng rồi tạt của Arnold. Bàn thứ hai cũng là Harry Kane băng vào đá bồi sau sai lầm phá bóng của hậu vệ đối thủ. Trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn hẳn và chỉ chơi với 10 người, những gì ĐT Anh thể hiện là rất thiếu thuyết phục.

Không rõ ý tưởng của Thomas Tuchel là gì nhưng tình trạng hiện tại thực sự đáng lo. Hầu như tất cả các trận đấu của ĐT Anh đều có vết gợn. 2/3 trận đấu trước đó, ĐT Anh đều có thời điểm dẫn trước Argentina và Tây Ban Nha nhưng lại để đối thủ ngược dòng. Trận đấu với Pháp khi tranh giải ba World Cup 2026, họ dẫn tới 4-0 trong hiệp một nhưng vẫn để đối thủ gỡ được 4-3 trong hiệp hai.

Còn hôm nay, họ thắng CH Séc theo cách rất thiếu thuyết phục, dù hơn người từ phút 25. Nếu Tuchel cho rằng đối thủ quá yếu và muốn thử nghiệm, ông thầy người Đức có thể áp dụng sơ đồ mới, hay những mảng miếng phối hợp như tấn công biên, vỗ mặt trung lộ chứ không phải thử nghiệm cầu thủ kèm theo là lối chơi vô hồn như hiện tại.