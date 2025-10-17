Giật mình HLV Park Hang Seo suýt bị bắt cóc ở Campuchia, gây xôn xao dư luận Hàn Quốc

🛑 Vụ HLV Park Hang Seo suýt bị bắt cóc gây chú ý ở Hàn Quốc

Những ngày qua, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Park Hang Seo đang nhận được sự quan tâm từ dư luận Hàn Quốc. Nguyên nhân vì trang Chosun đăng lại vụ việc nhà cầm quân 68 tuổi suýt trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc khi đi du lịch cùng vợ ở Campuchia.

Theo Chosun, câu chuyện được ông chia sẻ trong chương trình truyền hình “Take Off Your Shoes and Be a Single Man” phát sóng vào tháng 3 năm ngoái trên đài truyền hình SBS: “Tôi được nghỉ 4 ngày nhân dịp Quốc khánh Việt Nam nên đưa vợ đi Campuchia chơi 3 đêm 4 ngày. Chúng tôi đến sân bay vào lúc 11 giờ đêm nhưng không thấy chiếc taxi nào, đang loay hoay thì một thanh niên trẻ vẫy tay chào mời.

Ngay khi lên taxi, tôi đã thấy bất an vì âm nhạc phát trong xe rất kỳ lạ, tài xế cứ nhìn ví tiền của tôi. Người này còn đề nghị đổi tiền Hàn Quốc sang tiền Việt Nam, khiến tôi càng thêm nghi ngờ.

Câu chuyện HLV Park Hang Seo suýt bị bắt cóc được dư luận Hàn Quốc quan tâm

Tình huống trở nên căng thẳng hơn vì chiếc xe đi sai hướng. Tôi biết đường về nhà, nhưng tài xế lại rẽ vào con đường núi. Khi tôi hỏi lý do, anh ta nói: ‘Chúng ta đến văn phòng. Dù tôi yêu cầu dừng lại, anh ta vẫn tiếp tục lái xe trên con đường đất".

😨 Thoát hiểm trong gang tấc và trải nghiệm kinh hoàng của thầy Park

HLV Park Hang Seo chia sẻ thêm: "Cuối cùng, chiếc xe dừng ở một bãi đất trống, nơi có khoảng 10 người đang ngồi uống trà. Tôi nghĩ rằng: ‘Chúng tôi bị đưa đến đây rồi' và bảo vợ bình tĩnh. Tôi ra khỏi xe, hy vọng có ai đó nhận ra mình'.

Rốt cục, thầy Park thoát hiểm do được nhóm bắt cóc nhận ra mình: “Có người hỏi ‘Ông Park? Park Hang Seo phải không?’. Tôi không hiểu hết, nhưng có vẻ như họ yêu cầu người cầm đầu thả chúng tôi đi". Sau đó, một người đàn ông được cho là thủ lĩnh lái xe đưa 2 vợ chồng ông rời khỏi nơi đó.

Nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng này, nhà cầm quân 68 tuổi thốt lên: “Bây giờ có thể cười được, nhưng lúc đó thật sự rất sốc”.

⚠️ Lời cảnh tỉnh từ Hàn Quốc sau câu chuyện của thầy Park

Câu chuyện của HLV Park Hang Seo được quan tâm trở lại trong bối cảnh, các vụ việc bắt cóc và lừa đảo liên quan đến công dân Hàn Quốc tại Campuchia đang tăng nhanh. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, số trường hợp báo cáo bị bắt cóc ở Campuchia đã tăng từ 10–20 vụ mỗi năm trong giai đoạn 2022–2023, lên 220 vụ vào năm ngoái và đã chạm mốc 330 vụ chỉ tính đến tháng 8 năm nay.

Trước tình hình nghiêm trọng này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo du lịch đối với thủ đô Phnom Penh lên mức đặc biệt từ 21 giờ ngày 10/10. Bộ này khuyến cáo công dân Hàn Quốc nên hủy hoặc hoãn các chuyến đi đến khu vực đang bị áp dụng cảnh báo đặc biệt, trừ trường hợp thật sự cần thiết. Những người đang sinh sống tại đây được khuyên phải hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn cá nhân.