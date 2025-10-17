Giật mình HLV Park Hang Seo suýt bị bắt cóc ở Campuchia, gây xôn xao dư luận Hàn Quốc

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Union Berlin vs Borussia M'gladbach
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Paris Saint-Germain vs Strasbourg
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Nottingham Forest vs Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Sunderland vs Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Crystal Palace vs AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brighton & Hove Albion vs Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Olympique Lyonnais
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Torino vs Napoli
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Fulham vs Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Angers SCO vs Monaco
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Como vs Juventus
Logo Como - COM Como
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
St. Pauli vs Hoffenheim
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Atalanta vs Lazio
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Milan vs Fiorentina
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Đông Á Thanh Hóa
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Giật mình HLV Park Hang Seo suýt bị bắt cóc ở Campuchia, gây xôn xao dư luận Hàn Quốc

Sự kiện: HLV Park Hang Seo
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Câu chuyện HLV Park Hang Seo suýt bị bắt cóc đang nhận được sự quan tâm trở lại tại quê nhà Hàn Quốc.

🛑 Vụ HLV Park Hang Seo suýt bị bắt cóc gây chú ý ở Hàn Quốc

Những ngày qua, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Park Hang Seo đang nhận được sự quan tâm từ dư luận Hàn Quốc. Nguyên nhân vì trang Chosun đăng lại vụ việc nhà cầm quân 68 tuổi suýt trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc khi đi du lịch cùng vợ ở Campuchia.

Theo Chosun, câu chuyện được ông chia sẻ trong chương trình truyền hình “Take Off Your Shoes and Be a Single Man” phát sóng vào tháng 3 năm ngoái trên đài truyền hình SBS: “Tôi được nghỉ 4 ngày nhân dịp Quốc khánh Việt Nam nên đưa vợ đi Campuchia chơi 3 đêm 4 ngày. Chúng tôi đến sân bay vào lúc 11 giờ đêm nhưng không thấy chiếc taxi nào, đang loay hoay thì một thanh niên trẻ vẫy tay chào mời.

Ngay khi lên taxi, tôi đã thấy bất an vì âm nhạc phát trong xe rất kỳ lạ, tài xế cứ nhìn ví tiền của tôi. Người này còn đề nghị đổi tiền Hàn Quốc sang tiền Việt Nam, khiến tôi càng thêm nghi ngờ.

Giật mình HLV Park Hang Seo suýt bị bắt cóc ở Campuchia, gây xôn xao dư luận Hàn Quốc - 1

Câu chuyện HLV Park Hang Seo suýt bị bắt cóc được dư luận Hàn Quốc quan tâm

Tình huống trở nên căng thẳng hơn vì chiếc xe đi sai hướng. Tôi biết đường về nhà, nhưng tài xế lại rẽ vào con đường núi. Khi tôi hỏi lý do, anh ta nói: ‘Chúng ta đến văn phòng. Dù tôi yêu cầu dừng lại, anh ta vẫn tiếp tục lái xe trên con đường đất".

😨 Thoát hiểm trong gang tấc và trải nghiệm kinh hoàng của thầy Park

HLV Park Hang Seo chia sẻ thêm: "Cuối cùng, chiếc xe dừng ở một bãi đất trống, nơi có khoảng 10 người đang ngồi uống trà. Tôi nghĩ rằng: ‘Chúng tôi bị đưa đến đây rồi' và bảo vợ bình tĩnh. Tôi ra khỏi xe, hy vọng có ai đó nhận ra mình'.

Rốt cục, thầy Park thoát hiểm do được nhóm bắt cóc nhận ra mình: “Có người hỏi ‘Ông Park? Park Hang Seo phải không?’. Tôi không hiểu hết, nhưng có vẻ như họ yêu cầu người cầm đầu thả chúng tôi đi". Sau đó, một người đàn ông được cho là thủ lĩnh lái xe đưa 2 vợ chồng ông rời khỏi nơi đó.

Nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng này, nhà cầm quân 68 tuổi thốt lên: “Bây giờ có thể cười được, nhưng lúc đó thật sự rất sốc”.

⚠️ Lời cảnh tỉnh từ Hàn Quốc sau câu chuyện của thầy Park

Câu chuyện của HLV Park Hang Seo được quan tâm trở lại trong bối cảnh, các vụ việc bắt cóc và lừa đảo liên quan đến công dân Hàn Quốc tại Campuchia đang tăng nhanh. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, số trường hợp báo cáo bị bắt cóc ở Campuchia đã tăng từ 10–20 vụ mỗi năm trong giai đoạn 2022–2023, lên 220 vụ vào năm ngoái và đã chạm mốc 330 vụ chỉ tính đến tháng 8 năm nay.

Trước tình hình nghiêm trọng này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo du lịch đối với thủ đô Phnom Penh lên mức đặc biệt từ 21 giờ ngày 10/10. Bộ này khuyến cáo công dân Hàn Quốc nên hủy hoặc hoãn các chuyến đi đến khu vực đang bị áp dụng cảnh báo đặc biệt, trừ trường hợp thật sự cần thiết. Những người đang sinh sống tại đây được khuyên phải hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn cá nhân.

17/10/2025 10:29 AM (GMT+7)
