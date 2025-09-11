Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giải Ả Rập chi gần 600 triệu euro chuyển nhượng, 4 đại gia hết thời "hô mưa gọi gió"

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Chuyển nhượng mùa hè 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tính tới ngày 11/9, Saudi Pro League đã chi 598 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Saudi Pro League tiêu hơn 500 triệu euro cho chuyển nhượng

Thị trường chuyển nhượng tại giải Ả Rập đã chính thức khép lại hôm 10/9. Mặc dù Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) đang cắt giảm chi tiêu của 4 đội bóng Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad và Al Ahli nhưng Saudi Pro League vẫn hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng.

Theo thống kê mới nhất từ Transfermarkt, các đội bóng tại đây đã bỏ ra tổng cộng 598 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng mùa hè, hơn 100 triệu euro so với kỳ chuyển nhượng trước (479 triệu euro).

Các đội bóng tại Saudi Pro League đã tiêu hơn nửa tỷ euro vào thị trường chuyển nhượng

Các đội bóng tại Saudi Pro League đã tiêu hơn nửa tỷ euro vào thị trường chuyển nhượng

Con số này giúp Saudi Pro League trở thành giải đấu nằm ngoài Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha) đầu tư nhiều nhất vào việc mua cầu thủ. Điểm đáng chú ý là hai đội bóng bỏ ra "ngân lượng" nhiều nhất kỳ chuyển nhượng hè 2025 lại không phải 4 ông lớn của Saudi Arabia.

Đội bóng chi nhiều nhất là Al Qadsiah (có chủ đầu tư là công ty dầu mỏ) với 124 triệu euro, trong đó hơn một nửa số tiền đã dùng vào việc chiêu mộ tiền đạo Retegui, "Vua phá lưới" Serie A mùa trước. Đội bóng này trả cho Atalanta số tiền lên tới 68,5 triệu euro.

Đội bóng thứ hai là Neom SC (chủ đầu tư là công ty bất động sản) đã chi ra 115,9 triệu euro. CLB này không đem về "bom tấn" nào cả nhưng "thay máu" gần như toàn bộ đội hình với 6 bản hợp đồng có trị giá từ 10 đến 20 triệu euro.

Một điểm đáng chú ý là các đội bóng tại Saudi Pro League, đặc biệt là các đại gia hầu như không bán được cầu thủ. Thay vì cố gắng bán, họ thường giải phóng hợp đồng sớm để lấy chỗ đăng ký cho tân bình. Đây là thú vui chỉ có "nhà giàu" mới dám làm. 

4 đại gia mua sắm cầm chừng

4 đại gia của bóng đá Saudi Arabia là Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad và Al Ahli vẫn có những bản hợp đồng đáng chú ý. Tuy nhiên, họ không còn dễ dàng vung tiền như trước. Họ chỉ tiêu trong khoảng hơn 100 triệu euro đổ lại. Theo một số nguồn tin, Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) đang muốn bán cổ phần của cả 4 ông lớn này để thu hồi vốn. 

Đại gia Al Hilal vẫn tiêu nhiều nhất với 3 bản hợp đồng trị giá gần 100 triệu euro là Darwin Nunez (53 triệu euro), Theo Hernandez (25 triệu euro) và Yusuf Akcicek (22 triệu euro). Trong khi đó, Al Nassr của Ronaldo chỉ có 2 bản hợp đồng đáng chú ý là Joao Felix (30 triệu euro) và Kingsley Coman (25 triệu euro).

Còn đương kim vô địch Al Ittihad và Al Ahli đều đầu tư cho tương lai khi bản hợp đồng có giá trị cao nhất đều là những cầu thủ trẻ. Al Ittihad bỏ ra 35 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ 19 tuổi Roger Fernandes (32 triệu euro), trong khi Al Ahli chiêu mộ Enzo Millot (35 triệu euro) từ Stuttgart, cũng mới chỉ 23 tuổi.

Saudi Arabia và Trung Quốc hỏi mua Tottenham sau khi chủ tịch Levy từ chức
Saudi Arabia và Trung Quốc hỏi mua Tottenham sau khi chủ tịch Levy từ chức

Tottenham đã nhận được lời hỏi mua tới từ Saudi Arabia và Tottenham, không lâu sau khi chủ tịch Daniel Levy ra đi.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

11/09/2025 11:52 AM (GMT+7)
