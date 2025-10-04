FIFA ra mắt quả bóng World Cup 2026 điều khiển bởi AI: Rõ khả năng Messi đá cúp thế giới

LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố quả bóng chính thức cho World Cup 2026 và nó được điều khiển bởi AI. Nó được ca ngợi là "quả bóng tiên tiến nhất từng được tạo ra" với phản hồi ngay lập tức giúp VAR đưa ra quyết định về lỗi chạm tay và việt vị nhanh hơn.

Quả bóng mang tên Adidas Trionda có nghĩa là "ba làn sóng", có giá 119 bảng Anh/160 đô la Mỹ và được thiết kế để hỗ trợ trọng tài cũng như cầu thủ, với công nghệ bên trong giúp đưa ra quyết định việt vị.

Bảng màu trắng, đỏ, xanh dương và xanh lá cây của nó tôn vinh màu sắc của các quốc gia chủ nhà World Cup 2026 là Mỹ, Canada và Mexico, cũng như gợi nhớ đến Brazuca năm 2014. Thiết kế có hình ngôi sao màu xanh tượng trưng cho Mỹ, lá phong đỏ tượng trưng cho Canada và đại bàng xanh tượng trưng cho Mexico.

FIFA ra mắt quả bóng World Cup 2026 mang tên Trionda. ẢNH: FIFA

"Đây là quả bóng FIFA World Cup có hình ảnh sống động nhất mà chúng tôi từng tạo ra", Sam Handy, tổng giám đốc Adidas Football, chia sẻ. "Một tuyệt tác thủ công được chế tác cho sân khấu lớn nhất, khiến bạn muốn cầm nó, chiêm ngưỡng nó, và trên hết là chơi đùa với nó".

Một hệ thống chip được gắn bên trong, là công nghệ bóng kết nối mới nhất của Adidas, có chức năng truyền dữ liệu đến hệ thống VAR. Kết hợp với dữ liệu vị trí của cầu thủ và sự trợ giúp của AI, nó có thể giúp trọng tài đưa ra quyết định việt vị và lỗi để bóng chạm tay nhanh hơn bằng cách theo dõi chặt chẽ từng lần chạm bóng.

Trong ảnh quảng cáo, Jude Bellingham, Lionel Messi và Lamine Yamal trông như đang chơi bóng rất vui vẻ. Một hình ảnh cho thấy Yamal trông nhỏ bé hơn quả bóng đá, nhưng đừng lo, nó sẽ không to lớn đến vậy. Việc FIFA ra mắt quả bóng World Cup 2026 có sự quảng bá của siêu sao Messi cho thấy anh chắc chắn sẽ góp mặt cùng tuyển Argentina bảo vệ chức vô địch World Cup.

Giống như hầu hết các quả bóng World Cup khác, các nhà thiết kế cam kết quả bóng có "độ ổn định tối ưu khi bay" nhờ cấu trúc bốn tấm, đường may sâu và "các đường dập chìm được bố trí hợp lý". Tuy nhiên, những quả bóng được sử dụng trong các giải đấu gần đây, ngoại trừ World Cup 2014, thường bị các cầu thủ chỉ trích vì đường bay khó lường.

Trionda là quả bóng tiên tiến nhất từng được tạo ra. ẢNH: FIFA

Adidas cho biết: 'Được chế tạo cho sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, Quả bóng thi đấu chính thức năm 2026 của Adidas không giống bất kỳ quả bóng nào mà sân từng chứng kiến.

Quả bóng năm nay mang trong mình sự phát triển mới nhất của Công nghệ bóng kết nối của thương hiệu - được hỗ trợ bởi AI - để cung cấp dữ liệu và thông tin chi tiết theo thời gian thực giúp định hình mọi thứ, từ quyết định của trọng tài đến phân tích chiến thuật trong suốt 104 trận đấu. Đây được coi là quả bóng thi đấu tiên tiến nhất mà Adidas từng tạo ra".

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Trionda, phiên bản mới có tài khoản TikTok riêng, @Trionda, nơi bạn có thể xem quả bóng chuyển động từ góc nhìn thứ nhất.