Fan MU giận dữ đốt cờ Mỹ ngoài Old Trafford, nhà Glazer ra giá bán “cắt cổ”

Chủ Nhật, ngày 25/04/2021 13:31 PM (GMT+7)

Fan MU đã tập trung rất đông ngoài Old Trafford, họ đốt cờ Mỹ và hô khẩu hiệu đòi đuổi nhà Glazer sau vụ Super League.

Hơn 1000 fan MU đã tập trung ở ngoài sân Old Trafford trong ngày thứ Bảy để biểu tình phản đối sự lãnh đạo của nhà Glazer tại CLB. Trọng tâm của cuộc biểu tình nhắm vào việc nhà Glazer đưa MU tham dự Super League châu Âu, một ý tưởng đã được công bố cách đây 1 tuần nhưng nhanh chóng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều phía.

Hơn 1000 fan MU tập trung ngoài Old Trafford và đốt cờ Mỹ phản đối nhà Glazer

Băng rôn treo nơi bức tượng của bộ ba Thần thánh: "Nhà Glazer biến, Woodward biến, hơn 1 tỷ bảng ăn trộm từ MU"

Joel Glazer đã được xác định là một trong những người tham gia tích cực nhất vào dự án Super League và dự kiến được chọn làm phó chủ tịch điều hành giải đấu bên cạnh John W. Henry của Liverpool. Tuy nhiên fan MU, vốn đã sẵn không có thiện cảm với nhà Glazer sau nhiều năm thành tích đội bóng bất ổn, cho rằng đây không những là một bước đi trái ngược với tinh thần cạnh tranh trong bóng đá mà còn thể hiện một sự lười tiến bộ và chỉ nhắm đến lợi nhuận của lãnh đạo đội.

Bên ngoài Old Trafford, các fan MU hô vang khẩu hiệu “Cút đi Glazer” cũng như đốt pháo sáng và thậm chí có cả bom khói. Nhiều người đã trèo lên cả tượng đài của Bộ ba Thần thánh (Charlton – Law – Best) và quấn quanh cổ ba bức tượng những chiếc khăn màu vàng – xanh in dòng chữ “GlazersOut”, màu cũ của CLB khi còn mang tên Newton Heath.

Thậm chí một số fan tức giận đã mang đến ngoài sân những lá cờ Mỹ và đốt trụi ngay ngoài phố để thể hiện sự căm tức với gia đình tài phiệt đến từ Hoa Kỳ. Một số khác mang những tấm băng rôn trong đó có nội dung “51% quyền sở hữu MU phải thuộc về các CĐV”.

Nhà Glazer có thể bán MU nhưng phải có giá 4 tỷ bảng

Nhà Glazer đã đưa ra thông điệp về việc họ tạm không tham dự Super League, nhưng từ chối xin lỗi các fan và những nguồn tin từ cánh phóng viên cho thấy MU vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định tham dự giải đấu đó mặc dù Ed Woodward đã từ chức. Sức ép công chúng đang ngày một lớn trong việc kêu gọi nhà Glazer bán CLB, thậm chí đã xuất hiện ý kiến cho rằng chính phủ Anh nên can thiệp để có biện pháp tống cổ nhà Glazer ra khỏi đội bóng dưới hình thức quốc hữu hóa tạm thời.

Theo tờ Daily Mail, nhà Glazer sẽ không “đóng cửa” hoàn toàn với ý tưởng bán CLB nhưng mức giá họ muốn sẽ rất cao: 4 tỷ bảng. Đây không hoàn toàn là một số tiền ngoài khả năng với một số nhà đầu tư, nhưng điều đó hẳn sẽ tạo cơ hội cho những tin đồn về một cuộc tiếp quản đến từ Saudi Arabia xuất hiện.

