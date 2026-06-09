Eriksen xuất viện sau lần đổ gục thứ 2, nói gì sau khi tiếp tục thoát "cửa tử"?

Cú sốc mới và thông điệp trấn an từ Eriksen

Bóng đá Đan Mạch một lần nữa trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi Christian Eriksen bất ngờ ôm ngực rồi gục xuống sân trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine hôm Chủ nhật.

Eriksen lại mới gặp sự cố

Các nhân viên y tế lập tức lao vào sân cấp cứu. Theo xác nhận từ đội ngũ bác sĩ, thiết bị khử rung tim cấy ghép (ICD) mà Eriksen mang trong người đã phát huy tác dụng, tạo xung điện giúp khôi phục nhịp tim bình thường. Đây chính là thiết bị được cấy cho anh sau vụ ngừng tim gây chấn động tại EURO 2021.

Sau khi được xuất viện, Eriksen đã lên tiếng trấn an người hâm mộ bằng một thông báo chính thức: “Như mọi người có thể hình dung, việc ICD phát xung điện đã tác động rất lớn đến tôi và gia đình. Tuy nhiên, tôi muốn khẳng định rằng đây là một tình huống hoàn toàn khác so với những gì xảy ra vào năm 2021. Hiện tại tôi cảm thấy ổn và quá trình hồi phục đã bắt đầu”.

Cựu ngôi sao Manchester United cũng gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, đội ngũ y tế trên sân cùng những bác sĩ đã theo dõi sức khỏe tim mạch của anh suốt nhiều năm qua.

“Thiết bị ICD đã làm chính xác nhiệm vụ của nó: bảo vệ tôi vào thời điểm cần thiết nhất. Lúc này, ưu tiên của tôi là hồi phục, dành thời gian cho gia đình, đi nghỉ và chơi bóng cùng các con”, Eriksen chia sẻ.

Đan Mạch không giành vé dự World Cup 2026, vì vậy tiền vệ này sẽ có nhiều thời gian hơn để cân nhắc tương lai sau khi sức khỏe ổn định.

Lời kêu gọi giải nghệ: “Hãy nghĩ cho gia đình”

Dù Eriksen tỏ ra lạc quan, nhiều ý kiến trong giới bóng đá cho rằng anh nên khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Cựu tiền vệ Đan Mạch Thomas Gravesen, người từng khoác áo Real Madrid và Everton, là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất. Theo ông, vấn đề hiện tại không còn liên quan đến bóng đá mà là sự an toàn của Eriksen và gia đình.

Gia đình nhiều lần phải lo lắng cho Eriksen

“Tôi đã thấy vợ anh ấy, Sabrina Kvist Jensen, một lần nữa lao xuống sân trong hoảng loạn. Anh ấy đang đặt cô ấy vào tình huống như thế nào? Đây không còn là câu chuyện sự nghiệp nữa, mà là câu chuyện về mạng sống của Christian Eriksen”, Gravesen nhận định trên Viaplay.

Ông cho rằng nếu Eriksen vẫn muốn tiếp tục thi đấu, các cơ quan chuyên môn nên cân nhắc can thiệp thay vì để cầu thủ tự quyết định.

Những hình ảnh từ sân vận động cho thấy Sabrina đã trải qua nỗi sợ hãi tương tự lần thứ hai trong vòng 5 năm. Năm 2021, cô cũng là người đầu tiên chạy vào sân khi Eriksen ngừng tim tại EURO.

Sự cố mới khiến nhiều đồng đội của Eriksen bật khóc ngay trên sân, trong khi cựu tiền đạo Nicklas Bendtner không giấu nổi xúc động khi bình luận trực tiếp trận đấu trên truyền hình Đan Mạch.

“Đây là những hình ảnh khủng khiếp. Mọi thứ khác đều trở nên không còn quan trọng. Tôi nghĩ đến gia đình và các con của Christian. Đây là lần thứ hai điều này xảy ra và thật sự quá đau lòng”, Bendtner nói.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ tái phát

Giới y khoa đánh giá thiết bị ICD đã đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống Eriksen thêm một lần nữa.

Bác sĩ tim mạch Henning Molgaard cho biết việc thiết bị phát xung điện chứng tỏ nó đã hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo những sự cố tương tự hoàn toàn có thể tái diễn trong tương lai.

Eriksen chưa có ý định giải nghệ

“Thiết bị tạo nhịp của cậu ấy chắc chắn đã hoàn thành nhiệm vụ và cứu sống cậu ấy. Những trường hợp tái phát không phải điều hiếm gặp ở các bệnh nhân mắc bệnh lý tim tiềm ẩn”, Molgaard nhận định.

Theo vị chuyên gia này, cú sốc từ thiết bị ICD có cảm giác như bị “ngựa đá”, nhưng đó là cái giá cần thiết để khôi phục nhịp tim và bảo toàn tính mạng.

Dù vậy, Molgaard cho rằng tương lai thi đấu của Eriksen sẽ đối mặt nhiều trở ngại.

“Phần lớn các CLB chuyên nghiệp sẽ không muốn mạo hiểm với nguy cơ cầu thủ tiếp tục đổ gục trên sân. Nhiều đội bóng có thể sẽ khuyên cậu ấy tìm một hướng đi khác”, ông nói.

Hiện Eriksen vẫn còn một năm hợp đồng với CLB Đức là Wolfsburg. Sau cú ngã gục mới nhất, tương lai của tiền vệ tài hoa này trở thành dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, qua những chia sẻ mới nhất, có thể thấy Eriksen chưa hề khép lại cánh cửa tiếp tục chơi bóng, bất chấp những lo ngại ngày càng gia tăng từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026? Đức Anh Pháp Argentina Brazil Tây Ban Nha Bồ Đào Nha Đội khác BÌNH CHỌN Xem kết quả Chia sẻ