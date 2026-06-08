Eriksen đổ gục xuống sân trong trận giao hữu Đan Mạch - Ukraine

5 năm sau sự cố rất nguy hiểm tại vòng bảng EURO 2021, mới đây Christian Eriksen đã lại đổ gục xuống sân trong lúc thi đấu. Lần này Eriksen đang thi đấu trận giao hữu của Đan Mạch gặp Ukraine thì đột nhiên gục xuống ở phút 61.

Các cầu thủ tức tốc chạy về phía Eriksen sau khi anh đổ gục xuống sân

Cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của Đan Mạch & Ukraine bao quanh Eriksen

Lần này, các cầu thủ xung quanh đã chú ý tới Eriksen và kịp tạm thời cứu chữa cho anh trước khi xe cứu thương được đưa vào trong sân. Lúc này ngay cả vợ của Eriksen cùng quan chức LĐBĐ Đan Mạch cũng đã có mặt. Mọi sự lo lắng của tất cả mọi người đều phần nào tan biến, khi Eriksen tỉnh táo và sau đó thậm chí đứng dậy, tự rời sân trong sự vỗ tay của tất cả các khán giả.

Trận đấu đã bị hủy ngay lúc đó và Eriksen đã cùng vợ lên xe cứu thương tới bệnh viện của trường Đại học Odense. LĐBĐ Đan Mạch cho biết Eriksen vẫn tỉnh táo và anh sẽ sớm có kết quả kiểm tra tình trạng của mình trong hôm nay 8/6.

Eriksen sau sự cố ở EURO 2021 đã không thể thi đấu cho Inter Milan ở Serie A, nhưng anh được Brentford thu nhận và sau đó chuyển tới MU. Mùa trước anh chuyển sang Đức để khoác áo Wolfsburg và thi đấu 34 trận mà không có vấn đề gì, nhưng sự cố mới đây có lẽ sẽ khiến Eriksen phải nghĩ về việc treo giày.