Cập nhật chấn thương Isak: Liverpool lo ngại "bom tấn" 125 triệu bảng gãy chân

🚑 Khoảnh khắc ám ảnh tại Tottenham Stadium

Alexander Isak quằn quại đau đớn trên sân sau pha va chạm mạnh với trung vệ Mickey van de Ven bên phía Tottenham. Tình huống này gây tranh cãi khi VAR tại Stockley Park lại không có bất kỳ can thiệp nào. Cú tắc bóng nặng đã khiến chân sút người Thụy Điển không thể tiếp tục thi đấu. Phía Liverpool lo ngại Alexander Isak đã bị gãy xương chân trái và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương gặp phải trong trận đấu với Tottenham.

Isak dính chấn thương nặng sau pha vào bóng của Van de Ven

Ban đầu, nhiều nguồn đồn đoán Isak bị đứt dây chằng chéo trước (ACL). Thậm chí, một tài khoản mạng xã hội có hơn 60.000 người theo dõi đã đăng tải thông tin này như một sự thật, khiến Liverpool vô cùng phẫn nộ vì lan truyền sai lệch.

Sau các cuộc chụp MRI vào Chủ nhật – khi đội bóng trở về từ London – Liverpool đã thở phào khi loại trừ kịch bản ACL. Tuy nhiên, họ đồng thời xác nhận đây vẫn là một ca chấn thương phức tạp.

🩺 Cuộc chiến hồi phục bắt đầu

Dù Isak có thể tập tễnh rời sân với sự hỗ trợ của trưởng bộ phận vật lý trị liệu Chris Morgan và bác sĩ CLB Jonathon Power, tiền đạo trị giá 125 triệu bảng giờ đây sẽ bước vào giai đoạn phục hồi đầy gian nan.

Đây được xem là cú đánh chí mạng với Liverpool. Trong những trường hợp tương tự, thời gian hồi phục thường kéo dài khoảng ba tháng, đồng nghĩa Isak khó có thể tái xuất trước tháng 3.

Phát biểu sau trận đấu hôm thứ Bảy, HLV Arne Slot cho biết: “Chúng tôi phải chờ xem thế nào. Nhưng thường thì, nếu một cầu thủ ghi bàn rồi dính chấn thương và không thể quay lại sân, đó không phải là dấu hiệu tốt”.

Isak nhiều khả năng nghỉ đến tháng 3/2026

📉 Chặng đường nhiều trắc trở ở Anfield

Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất của Isak kể từ khi rời Tyneside để gia nhập Liverpool. Anh đến Anfield trong tình trạng chưa đạt thể trạng tốt nhất, mờ nhạt trong sáu tuần đầu, rồi tiếp tục dính chấn thương háng ở trận gặp Eintracht Frankfurt.

Dù vậy, Isak đã kịp ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League trong chiến thắng trước West Ham. Bàn thắng vào lưới Tottenham mới là lần đầu tiên anh thực sự cho thấy vì sao Liverpool sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng nước Anh để chiêu mộ mình.

🔴 Hàng công Liverpool lao đao

Chấn thương của Isak đến đúng lúc Liverpool đang gặp khó về nhân sự. Mohamed Salah vắng mặt vì CAN 2025, và hiện tại Hugo Ekitike là tiền đạo cắm duy nhất còn đủ thể lực để thi đấu.

Với lịch thi đấu khắc nghiệt phía trước, đội chủ sân Anfield đang nín thở chờ kết luận cuối cùng. Bởi nếu nỗi lo gãy chân trở thành sự thật, Liverpool sẽ phải học cách sống thiếu “bom tấn” 125 triệu bảng trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Vắng Isak sẽ là tổn thất lớn của Liverpool