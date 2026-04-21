Yamal được vinh danh tại "Oscar thể thao", ca ngợi Messi vĩ đại nhất lịch sử

Yamal lần thứ hai liên tiếp được vinh danh

Yamal tiếp tục khẳng định vị thế khi năm thứ hai liên tiếp được xướng tên tại Laureus World Sports Awards, được ví là “Oscar thể thao”. Lần này, cầu thủ chạy cánh của Barcelona giành giải “VĐV trẻ xuất sắc nhất năm”, sau khi từng được vinh danh là “VĐV đột phá của năm” cách đây 12 tháng, khẳng định sự thăng tiến vượt bậc và ổn định của tài năng sinh năm 2007.

Xuất hiện đúng với phong cách quen thuộc, tự nhiên và khiêm tốn nhưng đầy tham vọng, Yamal nhấn mạnh rằng sự nghiệp của mình, dù đã đạt nhiều cột mốc đáng nể, thực chất “mới chỉ bắt đầu”.

“Tôi rất hạnh phúc khi là người đầu tiên nhận giải ‘VĐV trẻ xuất sắc nhất năm’. Đây là niềm tự hào lớn. Tôi hy vọng giải thưởng này sẽ giúp tôi duy trì đà phát triển, vì phía trước vẫn còn một chặng đường rất dài. Ước gì tôi có thể đi theo con đường của tất cả những người có mặt ở đây (lễ trao giải quy tụ các huyền thoại thể thao)”, Yamal chia sẻ khi bước lên bục nhận giải.

Đáng chú ý, Yamal nhận giải từ hai huyền thoại bóng đá thế giới là Cafu và Ruud Gullit, đồng thời gửi lời chúc mừng tới tay vợt Carlos Alcaraz, chủ nhân của giải “VĐV xuất sắc nhất năm”.

Yamal gửi thông điệp tới Messi

Trong bài phát biểu của mình, Yamal không quên nhắc tới thần tượng lớn nhất của mình là Lionel Messi, bày tỏ mong muốn được tiếp bước siêu sao người Argentina. Anh nói: “Messi với tôi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Nếu không phải là VĐV vĩ đại nhất mọi thời đại, thì anh ấy cũng ở rất gần. Tất cả đều tôn trọng những gì anh ấy đã làm, và tôi hy vọng có thể đi theo con đường đó”.

Cầu thủ 18 tuổi cũng nhìn nhận giải thưởng theo góc nhìn rộng hơn: “Khi nghĩ về thế hệ của mình, về những VĐV truyền cảm hứng mà tôi yêu thích, việc được Laureus lựa chọn là điều rất khiêm tốn và đáng trân trọng. Tôi biết ơn vì những đóng góp của mình trong năm 2025 được ghi nhận.

Tôi muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân, cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi tin thể thao có sức mạnh thay đổi thế giới. Bức tượng này đại diện cho một thế hệ VĐV mới có thể tạo ra sự thay đổi đó, và tôi tự hào khi là người đầu tiên nhận giải thưởng này”.

Năm bùng nổ của Yamal

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Yamal khi anh góp công quan trọng giúp Barcelona giành “cú ăn ba” quốc nội gồm La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Tầm ảnh hưởng của Yamal không chỉ đến từ kỹ thuật hay sự đột biến trong lối chơi, mà còn được thể hiện rõ ràng qua các con số. Ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha ghi 18 bàn và đóng góp 25 kiến tạo trên mọi đấu trường ở mùa giải 2024/25, thống kê đủ để khẳng định vị thế của anh như một trong những cầu thủ trẻ có ảnh hưởng lớn nhất bóng đá thế giới.

Ở cấp độ cá nhân, Yamal kết thúc ở vị trí á quân trong cuộc đua “Quả bóng vàng” 2025, xếp sau người chiến thắng Ousmane Dembele. Anh cũng được vinh danh là “Tiền đạo xuất sắc nhất” tại Globe Soccer Awards 2025.