Ronaldo tuyên bố không thể "gục" bởi bất kỳ ai, có khả năng... né đạn

Ronaldo gửi thông điệp tới những kẻ ghét anh

ĐT Bồ Đào Nha sẽ có trận đấu đầu tiên sau World Cup, và dưới thời HLV Jorge Jesus, với màn đón tiếp xứ Wales trong khuôn khổ UEFA Nations League (1h45, 25/9). Cristiano Ronaldo ở tuổi 41 vẫn được triệu tập cho “Seleccao” và anh mới đây đã tham gia trả lời họp báo trước trận, có lẽ bởi nó diễn ra ở sân nhà của Sporting, CLB nơi Ronaldo khởi nghiệp.

Cristiano Ronaldo

“Vô địch Nations League hay đạt 1000 bàn thắng? Tôi muốn cả hai. Chúng tôi sẽ cố gắng vô địch giải đấu này”, Ronaldo nói. “Đây là một thời đại mới, tôi muốn chúc mừng HLV Roberto Martinez vì những gì ông ấy đã làm được cho đội tuyển, không dễ chút nào khi ông ấy là người nước ngoài và thường xuyên bị công kích vì điều đó”.

“Giờ là thời đại mới với HLV Jorge Jesus và tôi tin chắc ông ấy sẽ làm rất tốt. Jorge là lựa chọn hoàn hảo, ông ấy có chiến thuật khác và cả cách giao tiếp khác. Chúng tôi đều tự tin và tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt nhất có thể”.

“HLV trưởng sẽ ở lại đây trong nhiều năm và chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng cho mọi thứ có thể xảy ra”.

Sau đó Ronaldo đột nhiên chuyển sang nói về việc có những kẻ ghét anh và không muốn anh tiếp tục lên tuyển. CR7 nói: “Tôi đã chơi bóng quá nhiều năm rồi và tôi nghĩ mình đã được đón nhận nồng nhiệt ở mọi nơi mình đặt chân tới. Một số kẻ đã cố giết tôi, nhưng chúng làm gì có cơ hội”.

“Chỉ có một khẩu súng hoa cải mới có thể hạ được tôi, và kể cả nếu thế thì tôi cũng sẽ né đạn. Tôi chẳng lạ gì điều đó, ở sân Dragao tôi có thể hiểu được vì mối thù địch giữa Porto và Sporting, còn ở Da Luz thì tôi không rõ, có lẽ đơn giản vì đội tuyển không được Benfica cho phép thi đấu tại đó 1 năm nay”.

HLV Jesus: "Tôi chỉ nhớ những ngày tôi đoạt danh hiệu"

HLV Jorge Jesus thì hy vọng rằng ông sẽ có một màn ra mắt chiến thắng, không gì hơn. “Hôm qua chúng tôi đã tập một chút, còn lại tôi phổ biến những ý tưởng mà tôi muốn áp dụng. Tôi không nghĩ đó là những ý tưởng thực tế mà mới chỉ là tinh thần chung mà tôi muốn đội tuyển thể hiện. Tôi luôn tin vào sự thông minh của các cầu thủ, rằng họ sẽ hiểu ý tôi”, ông nói.

HLV Jorge Jesus

“Công việc này chính là đỉnh cao sự nghiệp huấn luyện, vì đây là đất nước của tôi. Công việc này là một giấc mơ, một mục tiêu, tôi đã đạt được nó và giờ là lúc tận tâm vào công việc này. 3 năm nữa có lẽ tôi sẽ nhìn lại ngày hôm nay với cảm xúc khác hơn, nhưng tôi thường chỉ nhớ đến những ngày tôi đoạt danh hiệu thôi”.

Xứ Wales không còn là đội tuyển mạnh của 10 năm trước khi họ vào bán kết EURO và thua Bồ Đào Nha, nhưng Jesus vẫn đánh giá cao đối thủ. “Họ đá rất giàu tính tập thể và có sức mạnh thể chất tốt. Họ phòng ngự khá quyết liệt và rất nguy hiểm ở các pha bóng chết, đặc biệt là các quả phạt góc thực hiện ngắn”, ông đánh giá.