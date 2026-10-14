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Dự đoán tỷ số Man City - PSG: Maresca đấu trí Enrique (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Manchester City Paris Saint-Germain

(2h, 15/10, vòng 2) Trận cầu tâm điểm của lượt 2 vòng bảng Champions League sẽ là cuộc đấu trí giữa Maresca và Enrique.

  

Tổng quan trước trận

Man City bước vào cuộc đối đầu này với sự tự tin rất lớn. Cuối tuần trước, họ đã "vùi dập" Liverpool ngay tại Anfield ở đấu trường Ngoại hạng Anh. Có vẻ như câu chuyện đội bóng vi phạm 114/115 cáo buộc từ Ngoại hạng Anh không ảnh hưởng tới thầy trò HLV Enzo Maresca. Ông thầy người Italia cùng các học trò vẫn chiến đấu hết mình cho mọi đấu phía trước. 

Man City đã sẵn sàng đối đầu với PSG

Man City đã sẵn sàng đối đầu với PSG

Ở phía bên kia, HLV Luis Enrique cũng sớm chuẩn bị cho chuyến làm khách tại sân Etihad. Trong cuộc tiếp đón Le Mans hồi cuối tuần trước, ông thầy người Tây Ban Nha cho hơn nửa đội hình chính nghỉ ngơi. Kvaratskhelia, Doue, Vitinha hay Fabian Ruiz chỉ xuất hiện trong hiệp hai. Điều đó đồng nghĩa với việc đội khách không quá thiệt thòi về mặt thể lực so với đối thủ. 

Giống như vài năm gần đây, PSG khởi đầu có phần chệch choạc tại Ligue 1 nhưng tại Champions League, họ vẫn chứng tỏ được đẳng cấp. Ngày ra quân, đội bóng này có chiến thắng đậm đà 6-1 trước Slovan Bratislava. Đó chính là màn thị uy của nhà đương kim vô địch châu Âu.

Với việc gặp nhau ngay ở lượt đấu thứ hai ở vòng bảng, hai đội sẽ có nhiều phương án toan tính hơn. Một trận hòa với đôi bên không phải là kết quả tệ. Cả Man City lẫn PSG chẳng việc gì phải sống chết kiếm trận thắng từ đối thủ "khó nhằn", điều họ có thể làm khi đối đầu với những đội bóng yếu hơn sau đó.

Tất nhiên, đó còn tùy vào chiến lược của Maresca và Enrique. Với tương quan lực lượng của hai đội, trận đấu có thể rất hấp dẫn với màn đôi công rực lửa nhưng cũng có thể trở thành trận đấu rất khó xem với những pha cầm bóng "ru ngủ" đối phương để tìm kẽ hở nhằm xuyên phá. Hãy cùng chờ xem hai đội sẽ làm gì trong trận đấu này. 

Thành tích đối đầu

Duyên nợ của Man City và PSG bắt đầu từ năm 2008 khi chủ nhà mới được tiếp quản bởi ông chủ người UAE trong khi PSG vẫn còn chưa về tay người Qatar. Trận đấu ấy kết thúc với tỉ số 0-0 tại đấu trường UEFA Cup (tương đương Europa League hiện tại). 

Dự đoán tỷ số Man City - PSG: Maresca đấu trí Enrique (Cúp C1) - 2

Kể từ đó tới nay, hai đội còn gặp nhau thêm 7 lần nữa và tất cả đều diễn ra tại Champions Leauge. Man City chiếm thế thượng phong với tổng cộng 4 trận thắng và 1 trận hòa. Trong khi đó, PSG chỉ có 2 trận thắng nhưng điểm đáng chú ý là họ thắng cuộc đối đầu gần nhất. Đó là trận đấu ở vòng 7 của vòng bảng Champions League 2025/26. 

Một điểm đáng chú ý khác là PSG chưa từng thắng khi phải làm khách tại sân Etihad. Họ chỉ có đúng 1 lần ra về có điểm, cũng chính là lần đầu tiên hai đội gặp nhau. 

Ngôi sao đáng chú ý

Man City:

- Erling Haaland: Tiền đạo người Na Uy vẫn là nhân tố chủ chốt trên hàng công của Man City. Thành tích 6 bàn sau 6 trận tại Ngoại hạng Anh cho thấy kỹ năng săn bàn của Haaland. Nhiều người lo ngại rằng Haaland sẽ "phế" khi không còn Pep Guardiola nhưng Enzo Maresca đã chứng minh điều ngược lại. Tốc độ, sức mạnh của Haaland sẽ là cơn đau đầu cho hàng thủ PSG. 

- Ryan Cherki: Tiền vệ người Pháp đang dần tạo ảnh hưởng lên lối chơi của Man City. Với kỹ năng chơi bóng điêu luyện cùng những tình huống xử lý độc đáo, Cherki có khiến hàng thủ đối phương khổ sở mà vẫn thủng lưới. Điểm đáng chú ý là Cherki có thể chơi độc lập và cũng có thể phối hợp cực nhuyễn với đồng đội. 

- Enzo Fernandez: Bản hợp đồng đắt giá nhất của Man City nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới. Enzo chơi máu lửa nhưng không kém phần tinh quái. Cầu thủ này không có thể hình to lớn nhưng kỹ năng tranh chấp rất tốt. Khả năng chọn vị trí và sẵn sàng xâm nhập vòng cấm của Enzo cũng sẽ là vũ khí lợi hại của Man City. 

Dự đoán tỷ số Man City - PSG: Maresca đấu trí Enrique (Cúp C1) - 3

PSG

- Ferran Torres: Sau bàn thắng quyết định tại World Cup 2026, tiền đạo người Tây Ban Nha đang có đà bật tại CLB mới. 4 bàn/6 trận là con số không hề tệ với một tân binh. Thực tế, công việc của Torres chỉ là xuất hiện đúng lúc đúng chỗ sau khi đồng đội phối hợp.

- Khvicha Kvaratskhelia: Tiền vệ người Gruzia đang là một trong những "ngòi nổ" quan trọng nhất của PSG. Kvaratskhelia có khả năng xử lý bóng ở tốc độ cao rất tốt. Cầu thủ này sẵn sàng phối hợp với đồng đội nhưng cũng có thể độc diễn để tìm bàn thắng. 

- Ousmane Dembele: Kỹ năng chơi bóng của cầu thủ người Pháp là điều không cần phải cãi nhiều. Đương kim chủ nhân "Quả bóng vàng" khiến đối thủ thực sự khó chịu với khả năng di chuyển rộng. Cầu thủ này có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân nên có thể dứt điểm ở nhiều vị trí. 

Điểm mạnh - điểm yếu

Dự đoán tỷ số Man City - PSG: Maresca đấu trí Enrique (Cúp C1) - 4

AI dự đoán

Siêu máy tính Opta đã thực hiện 10.000 lượt mô phỏng dựa trên dữ liệu trước trận đấu, và Man City là đội được đánh giá cao hơn. Đại diện tới từ Anh giành chiến thắng trong 44,1% số lượt mô phỏng, trong khi PSG thắng 32,0%, cho thấy đây là một cặp đấu rất ngang ngửa. Có 23,9% khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa.

Dự đoán tỷ số Man City - PSG: Maresca đấu trí Enrique (Cúp C1) - 5

Dự đoán tỷ số: Man City 2-1 PSG

Đội hình dự kiến:

Man City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Marc Guéhi, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Elliot Anderson, Enzo Fernández, Rayan Cherki, Phil Foden, Antoine Semenyo, Erling Haaland.

PSG: Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabián Ruiz, João Neves, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé.

Thông tin lực lượng:

Man City: Đầy đủ quân số

PSG: Mayulu chấn thương háng

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PSG - Barcelona 21.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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PSG
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Trước 02:00 ngày 21/10
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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/10/2026 22:58 PM (GMT+7)
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