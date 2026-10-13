Haaland săn 2 kỷ lục Cúp C1 ở đại chiến Man City - PSG

Chân sút người Na Uy đang duy trì phong độ bùng nổ và chỉ cần thêm một bàn thắng để san bằng, thậm chí vượt qua những kỷ lục tồn tại nhiều năm ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Haaland tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt

Erling Haaland khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng. Tiền đạo người Na Uy ghi 8 bàn sau 8 lần ra sân trên mọi đấu trường, tiếp nối mùa giải 2025/26 bùng nổ với 38 pha lập công.

Haaland đang thể hiện phong độ ấn tượng

Sau 6 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Haaland dẫn đầu danh sách ghi bàn. Anh vừa đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng thuyết phục 3-0 của Man City trước Liverpool ngay tại Anfield hôm Chủ nhật.

Ở trận mở màn Champions League hồi đầu tháng 9, Haaland cũng lập cú đúp, giúp đội bóng của HLV Enzo Maresca đánh bại Porto 2-0 trong chuyến làm khách đầy căng thẳng.

Hai bàn thắng trên đất Bồ Đào Nha còn giúp Haaland vượt qua Tommy Johnson, vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man City.

Ở tuổi 26, Haaland đã ghi 170 bàn sau 206 trận khoác áo đội chủ sân Etihad kể từ khi gia nhập CLB năm 2022. Anh hiện chỉ còn kém Eric Brook 7 bàn, trong khi Sergio Aguero vẫn dẫn đầu với 260 pha lập công.

Hai kỷ lục Champions League trong tầm tay

Tại Champions League, Haaland tiếp tục chứng minh khả năng săn bàn đáng kinh ngạc với 59 bàn thắng sau 59 lần ra sân. Trong đó, 36 pha lập công được thực hiện trong màu áo Man City.

Haaland vừa ghi bàn vào lưới Liverpool

Nếu ghi bàn vào lưới PSG, Haaland sẽ vượt qua Aguero, người cũng có 36 bàn tại Champions League cho Man City, để độc chiếm vị trí chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội bóng ở đấu trường này.

Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo người Na Uy còn đứng trước cơ hội phá kỷ lục ghi bàn trong 60 lần ra sân đầu tiên tại Champions League. Cột mốc hiện thuộc về Ruud van Nistelrooy, cựu tiền đạo Man Utd và Real Madrid, với 48 bàn thắng trong 60 trận đầu tiên ở giải đấu.

Haaland sẽ cán mốc 60 bàn tại Champions League nếu ghi bàn trước PSG. Khi ấy, anh san bằng thành tích của Van Nistelrooy và tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm những chân sút hàng đầu lịch sử giải đấu. Nếu lập cú đúp trở lên, ngôi sao Man City sẽ vươn lên vị trí thứ bảy trong danh sách ghi bàn mọi thời đại.

Những cột mốc này càng khiến cuộc đối đầu với PSG trở nên đáng chờ đợi. Haaland đang có cơ hội khẳng định vị thế của một trong những trung phong xuất sắc nhất thế hệ hiện tại, đồng thời ghi thêm dấu ấn vào lịch sử Man City tại Champions League.

Etihad là điểm tựa cho Haaland

Dù từng nhận hai thất bại trong ba lần chạm trán PSG gần nhất tại Champions League, Haaland vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể trước đại diện nước Pháp. Anh đã có 3 pha lập công trong những trận đấu đó, bao gồm bàn thắng ở thất bại 2-4 của Man City hồi tháng 1/2025.

Trở lại Etihad cũng là lợi thế đáng kể với tiền đạo người Na Uy. Gần 64% số bàn thắng của anh tại Champions League trong màu áo Man City được ghi trên sân nhà. Nếu tính toàn bộ sự nghiệp tại giải đấu, Haaland đã có 37 bàn sau 59 pha lập công được thực hiện trên sân nhà.

Phong độ hiện tại cùng hiệu suất ghi bàn ấn tượng tại Etihad giúp Haaland có cơ sở để hướng tới những cột mốc lịch sử trong cuộc tiếp đón PSG. Tuy nhiên, trước nhà đương kim vô địch Champions League, thử thách dành cho chân sút của Man City sẽ không hề đơn giản.

Một bàn thắng có thể giúp Haaland viết tiếp lịch sử, nhưng điều đội chủ sân Etihad cần hơn cả vẫn là chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở châu Âu.