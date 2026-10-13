Haaland săn 2 kỷ lục Cúp C1 ở đại chiến Man City - PSG

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sabah vs Slavia Praha
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Lens vs Sporting CP
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Venezia vs Napoli
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Manchester City vs Ipswich Town
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Fulham vs Hull City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Brentford vs Liverpool
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bắc Ninh vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bournemouth vs Sunderland
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Real Madrid vs Sevilla
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Coventry City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-

Haaland săn 2 kỷ lục Cúp C1 ở đại chiến Man City - PSG

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Erling Haaland Manchester City

Erling Haaland đứng trước cơ hội thiết lập hai cột mốc ghi bàn mới tại Champions League khi Man City tiếp đón đương kim vô địch PSG trên sân Etihad vào lúc 2h ngày 15/10 (giờ Hà Nội).

  

Chân sút người Na Uy đang duy trì phong độ bùng nổ và chỉ cần thêm một bàn thắng để san bằng, thậm chí vượt qua những kỷ lục tồn tại nhiều năm ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Haaland tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt

Erling Haaland khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng. Tiền đạo người Na Uy ghi 8 bàn sau 8 lần ra sân trên mọi đấu trường, tiếp nối mùa giải 2025/26 bùng nổ với 38 pha lập công.

Haaland đang thể hiện phong độ ấn tượng

Haaland đang thể hiện phong độ ấn tượng

Sau 6 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Haaland dẫn đầu danh sách ghi bàn. Anh vừa đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng thuyết phục 3-0 của Man City trước Liverpool ngay tại Anfield hôm Chủ nhật.

Ở trận mở màn Champions League hồi đầu tháng 9, Haaland cũng lập cú đúp, giúp đội bóng của HLV Enzo Maresca đánh bại Porto 2-0 trong chuyến làm khách đầy căng thẳng.

Hai bàn thắng trên đất Bồ Đào Nha còn giúp Haaland vượt qua Tommy Johnson, vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man City.

Ở tuổi 26, Haaland đã ghi 170 bàn sau 206 trận khoác áo đội chủ sân Etihad kể từ khi gia nhập CLB năm 2022. Anh hiện chỉ còn kém Eric Brook 7 bàn, trong khi Sergio Aguero vẫn dẫn đầu với 260 pha lập công.

Hai kỷ lục Champions League trong tầm tay

Tại Champions League, Haaland tiếp tục chứng minh khả năng săn bàn đáng kinh ngạc với 59 bàn thắng sau 59 lần ra sân. Trong đó, 36 pha lập công được thực hiện trong màu áo Man City.

Haaland vừa ghi bàn vào lưới Liverpool

Haaland vừa ghi bàn vào lưới Liverpool

Nếu ghi bàn vào lưới PSG, Haaland sẽ vượt qua Aguero, người cũng có 36 bàn tại Champions League cho Man City, để độc chiếm vị trí chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội bóng ở đấu trường này.

Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo người Na Uy còn đứng trước cơ hội phá kỷ lục ghi bàn trong 60 lần ra sân đầu tiên tại Champions League. Cột mốc hiện thuộc về Ruud van Nistelrooy, cựu tiền đạo Man Utd và Real Madrid, với 48 bàn thắng trong 60 trận đầu tiên ở giải đấu.

Haaland sẽ cán mốc 60 bàn tại Champions League nếu ghi bàn trước PSG. Khi ấy, anh san bằng thành tích của Van Nistelrooy và tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm những chân sút hàng đầu lịch sử giải đấu. Nếu lập cú đúp trở lên, ngôi sao Man City sẽ vươn lên vị trí thứ bảy trong danh sách ghi bàn mọi thời đại.

Những cột mốc này càng khiến cuộc đối đầu với PSG trở nên đáng chờ đợi. Haaland đang có cơ hội khẳng định vị thế của một trong những trung phong xuất sắc nhất thế hệ hiện tại, đồng thời ghi thêm dấu ấn vào lịch sử Man City tại Champions League.

Etihad là điểm tựa cho Haaland

Dù từng nhận hai thất bại trong ba lần chạm trán PSG gần nhất tại Champions League, Haaland vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể trước đại diện nước Pháp. Anh đã có 3 pha lập công trong những trận đấu đó, bao gồm bàn thắng ở thất bại 2-4 của Man City hồi tháng 1/2025.

Haaland săn 2 kỷ lục Cúp C1 ở đại chiến Man City - PSG - 3

Trở lại Etihad cũng là lợi thế đáng kể với tiền đạo người Na Uy. Gần 64% số bàn thắng của anh tại Champions League trong màu áo Man City được ghi trên sân nhà. Nếu tính toàn bộ sự nghiệp tại giải đấu, Haaland đã có 37 bàn sau 59 pha lập công được thực hiện trên sân nhà.

Phong độ hiện tại cùng hiệu suất ghi bàn ấn tượng tại Etihad giúp Haaland có cơ sở để hướng tới những cột mốc lịch sử trong cuộc tiếp đón PSG. Tuy nhiên, trước nhà đương kim vô địch Champions League, thử thách dành cho chân sút của Man City sẽ không hề đơn giản.

Một bàn thắng có thể giúp Haaland viết tiếp lịch sử, nhưng điều đội chủ sân Etihad cần hơn cả vẫn là chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở châu Âu.

8

PSG - Barcelona 21.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 21/10
Thể lệ
Kịch bản điên rồ Man City xuống hạng vẫn được đá Cúp C1
Kịch bản điên rồ Man City xuống hạng vẫn được đá Cúp C1

Manchester City có thể gây chấn động khi vẫn giữ được suất dự Champions League mùa tới ngay cả trong trường hợp Premier League đưa ra án phạt giáng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/10/2026 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2026/27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN