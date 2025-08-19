Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Dự đoán tỉ số Real Madrid - Osasuna: Dễ có "mưa" bàn thắng (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(2h, 20/8, vòng 1) Real Madrid đang khát khao chiến thắng ngày ra quân, trong khi Osasuna đang có thành tích không tốt trên sân Bernabeu.

  

Real Madrid khát khao chiến thắng ngày ra quân

Real Madrid có khởi đầu muộn nhất tại La Liga khi tiếp đón Osasuna vào lúc 2h ngày 20/8. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lọt sâu tại FIFA Club World Cup 2025 nên ban tổ chức La Liga đã linh động cho họ lịch thi đấu vòng đầu tiên được đá muộn hơn.

Real Madrid đối đầu với Osasuna

Real Madrid đối đầu với Osasuna

Đây cũng sẽ là trận ra mắt của HLV Xabi Alonso trước người hâm mộ Real Madrid tại Bernabeu. Mặc dù ông thầy người Tây Ban Nha đã dẫn dắt "Kền kền trắng" từ 1 tháng trước nhưng đó là trên đất Mỹ. Chiến đấu tại Bernabeu đối với các cầu thủ Real Madrid vẫn luôn có sự khác biệt.

Do nghỉ hè muộn nên Real Madrid chỉ có đúng 1 trận giao hữu trước mùa giải và thầy trò HLV Alonso dễ dàng thắng 4-0 trước Tirol. Từ trận đấu này, người hâm mộ phần nào có thể mường tượng ra bộ khung của "Kền kền trắng" trong mùa giải này.

Với việc Rüdiger vẫn đang bị treo giò, bộ tứ Arnold - Militao - Huijsen - Carreras sẽ án ngữ phía trước Courtois. Ở hàng tiền vệ, Tchouaméni - Valverde - Güler cũng chắc suất đá chính. Trên hàng công, Vinicius Junior và Mbappe cũng là điều tương tự. Nhiều khả năng, vị trí tiền đạo cánh phải của Real Madrid khiến Alonso có đôi chút đắn đo. Díaz đang thể hiện tốt nhưng Rodrygo cần có cơ hội thể hiện bản thân.

Osasuna khó có điểm rời Bernabeu

Osasuna, đối thủ của Real Madrid trong ngày ra quân, có giai đoạn tiền mùa giải khá bất ổn. Họ chỉ thắng được 1/6 trận giao hữu gần nhất trong đó thua 3 trận. Về mặt lực lượng, họ chia tay 5 cầu thủ trong đó đáng chú ý là Jesús Areso (sang Bilbao với giá 12 triệu euro) và đem về 2 tân binh là Víctor Muñoz (5 triệu euro), Valentin Rosier (chuyển nhượng tự do).

Mùa trước, Osasuna chơi khá tốt và kết thúc ở vị trí thứ 9 với 52 điểm. Tuy nhiên, làm khách tại Bernabeu chưa bao giờ dễ dàng với đội bóng này. Hai lần tới đây gần nhất, Osasuna đều thua và thủng lưới tới 4 bàn/trận. Xabi Alonso đương nhiên là muốn chiến thắng trong ngày ra quân trong khi Kylian Mbappe cũng muốn bảo vệ danh hiệu "Vua phá lưới". Bởi vậy, Osasuna khó lòng có điểm trong trận đấu này.

Dự đoán tỉ số: Real Madrid 3-0 Osasuna

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Güler, Tchouaméni, Valverde; Brahim, Mbappe, Vinicius

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Torro, Moncayola, Oroz; K. Barja, Budimir, M. Gómez.

Tình hình lực lượng:

Real Madrid: Vắng Bellingham, Camavinga, Mendy, Endrick do chấn thương, Rüdiger bị treo giò

Osasuna: Đầy đủ đội hình

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

19/08/2025 09:16 AM (GMT+7)
