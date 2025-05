ĐT Việt Nam tranh hùng Malaysia, HLV Kim Sang Sik nhận tin không vui về Tiến Linh

💥 Tiến Linh bị chấn thương như thế nào trước ngày hội quân cùng ĐT Việt Nam?

Chiều ngày 30/5, ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội, để chuẩn bị cho trận làm khách trước Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 10/6). Ở buổi tập này, HLV Kim Sang Sik chưa thể có đầy đủ lực lượng.

Tiến Linh động viên đồng đội ở trận đấu giữa Bình Dương và Công an Hà Nội.

Bởi cùng giờ với buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam, một số học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn phải tham dự trận đá bù của vòng 23 V-League 2024/25 giữa Bình Dương và Công an Hà Nội trên sân Gò Đậu. Dự kiến, nhóm cầu thủ thuộc biên chế CLB Bình Dương và Hà Nội sẽ hội quân cùng ĐT Việt Nam trong ngày 31/5.

Tuy vậy, nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik đón thêm tin không mấy vui vẻ về tình hình lực lượng của ĐT Việt Nam. Ở trận đấu giữa Bình Dương và Công an Hà Nội, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã không thể ra sân thi đấu một phút nào.

Theo tiết lộ của HLV Nguyễn Anh Đức sau trận thua 1-3 của Bình Dương trước Công an Hà Nội, Tiến Linh dính chấn thương và không thể cùng CLB Bình Dương đấu Công an Hà Nội. Dù chấn thương, nhưng Tiến Linh vẫn muốn góp mặt trên băng ghế dự bị để động viên đồng đội thi đấu trước CLB Công an Hà Nội.

“Tiến Linh bị chấn thương nhưng cậu ấy vẫn muốn sát cánh cùng đồng đội. Ở đội bóng, Tiến Linh đang là đàn anh và cậu ấy muốn thể hiện trách nhiệm của một đội trưởng. Tiến Linh đã cố gắng góp mặt trên ghế dự bị để tạo ra động lực cho toàn đội”, HLV Anh Đức nói về Tiến Linh sau trận thua 1-3 của Bình Dương trước Công an Hà Nội tối 30/5.

Đình Trọng thi đấu khá tốt trong màu áo CLB Công an Hà Nội thời gian qua.

🔥 HLV Polking nói về khả năng Đình Trọng được gọi bổ sung lên ĐT Việt Nam

Được biết, Tiến Linh có thể vẫn di chuyển ra Hà Nội hội quân cùng ĐT Việt Nam, để các bác sĩ của đội tuyển kiểm tra chi tiết tình hình chấn thương của đương kim Quả bóng vàng Việt Nam. Trước đó, HLV Kim Sang Sik đã buộc phải nói lời chia tay 2 trung vệ Nguyễn Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh vì chấn thương.

Để bổ sung lực lượng hàng thủ, HLV Kim Sang Sik quyết định triệu tập Đặng Văn Tới từ CLB Hải Phòng, đồng thời điều chuyển hậu vệ Phạm Lý Đức từ đội U22 Việt Nam lên ĐT Việt Nam. Liên quan đến hàng thủ của ĐT Việt Nam, HLV Mano Polking của CLB Công an Hà Nội đã có những chia sẻ về lời đề nghị tiến cử Trần Đình Trọng lên ĐT Việt Nam sau màn trình diễn khá tốt của trung vệ sinh năm 1997 thời gian qua.

“Thực ra, rất khó để tôi có thể nói về vấn đề này. Đó không phải quyết định của tôi. Tài năng của Đình Trọng không cần bàn cãi nữa, cậu ấy có khả năng một đấu một rất tốt. Đình Trọng cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở ĐTQG. Nhưng đây là lựa chọn của HLV trưởng ĐTQG nên tôi không thể ý kiến”, HLV Polking nói về việc Đình Trọng có thể được gọi bổ sung lên ĐT Việt Nam.