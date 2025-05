Trực tiếp bóng đá Bình Dương - Công an Hà Nội: Cơ hội ghi bàn cho Tiến Linh (V-League)

V-League | 18h, 30/5 | SVĐ Gò Đậu Bình Dương 0 - 0 Công an Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bình Dương vs Công an Hà Nội Công an Hà Nội Điểm Minh Toàn Tùng Quốc Quế Ngọc Hải Minh Trọng Minh Khoa Trung Hiếu Abdurakhmanov Hải Huy Xuân Tú Đức Chinh Tiến Linh Điểm Nguyễn Filip Hugo Quang Vinh Đình Trọng Việt Anh Thành Long Nguyễn Văn Đức Văn Đô Quang Hải Alan Artur Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bình Dương Bình Dương Công an Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Minh Toàn, Tùng Quốc, Quế Ngọc Hải, Minh Trọng, Minh Khoa, Trung Hiếu, Abdurakhmanov, Hải Huy, Xuân Tú, Đức Chinh, Tiến Linh Nguyễn Filip, Hugo, Quang Vinh, Đình Trọng, Việt Anh, Thành Long, Nguyễn Văn Đức, Văn Đô, Quang Hải, Alan, Artur

Cơ hội “vàng” cho Tiến Linh

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của Bình Dương đang trải qua chuỗi 5 trận “tịt ngòi” liên tiếp tại V-League. Do đó, Quả bóng vàng Việt Nam 2024 sẽ quyết tâm có bàn thắng để giải tỏa tâm lý trước khi lên tuyển. Chân sút 27 tuổi có cơ hội làm được điều đó khi đối thủ của Bình Dương là Công an Hà Nội đang bị quá tải. Việc phải thi đấu trên nhiều mặt trận khiến đội bóng ngành công an tốn nhiều sức. Ở trận gần nhất, Công an Hà Nội để thua Hà Nội 0-2 dù được chơi hơn người.