Nóng bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup: ĐT Việt Nam so kè Thái Lan sau trận ra quân

ĐT Việt Nam thắng vất vả trước Philippines

Trái ngược với Thái Lan, ĐT Việt Nam đã phải trải qua trận đấu rất vất vả trước Philippines. Đội bóng này gọi tới 19 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Mặc dù mới tập trung cùng nhau nhưng các cầu thủ Philippines chơi rất quyết tâm. Với thể hình to cao, Philippines tỏ ra vượt trội trong hầu hết những pha tranh chấp với các cầu thủ Việt Nam.

ĐT Việt Nam có chiến thắng vất vả

Mặc dù vậy, "Những chiến binh Sao Vàng" vẫn biết cách để tìm ra chiến thắng. Đình Bắc ghi bàn mở tỉ số ở phút 25 sau pha phối hợp hay của Thành Long và Lee Willams Minh Hoàng. Đội bạn cũng liên tục gây áp lực cho ĐT Việt Nam trong suốt 90 phút. Thậm chí, họ còn đưa được bóng vào lưới của thủ thành Lê Giang Patrik nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.

Thắng chung cuộc 1-0, ĐT Việt Nam xếp thứ hai ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, dù bằng điểm ĐT Thái Lan nhưng kém hơn về hiệu số (+1 so với +4). Như vậy, cuộc chiến với Thái Lan ở lượt thứ hai diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/9 sẽ mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng với ĐT Việt Nam.

Đá “đội hình 2”, Thái Lan vẫn có chiến thắng đậm đà

ĐT Thái Lan chỉ phải gặp đội khách mời là ĐT Pakistan ở lượt đấu đầu tiên của FIFA ASEAN Cup 2026. Đại diện tới từ Nam Á có thể hình khá lý tưởng nhưng khả năng tổ chức khá kém. HLV Hudson có vẻ như đã tìm hiểu khá kỹ về đối thủ nên ông thầy người Anh tự tin cất những trụ cột như Chanathip, Supachok, Supachai… trên ghế dự bị.

Thái Lan không mất nhiều sức vẫn có được chiến thắng đậm đà

Pakistan cũng chủ động chơi phòng ngự ngay từ đầu khiến ĐT Thái Lan gặp khó trong khoảng 30 phút đầu tiên. Tuy nhiên, ngay khi Pakistan lơ là, họ phải trả giá ngay. Teerasak có mặt đúng lúc đúng chỗ để đá bồi vào lưới trống ở phút 31. Bàn mở điểm giúp Thái Lan giải tỏa tâm lý và họ có thêm 1 bàn thắng trước khi hiệp một kết thúc.

Sang hiệp hai, Thái Lan chủ động cho Pakistan cầm bóng tấn công nhưng đại diện tới từ Nam Á dồn ép khá yếu ớt. Teerasak tiếp tục lập công cho Thái Lan ở phút 63 với siêu phẩm vô lê ở góc hẹp. Cuối trận, số 14 của Thái Lan hoàn thành hat-trick và ấn định tỉ số 4-0.

Với chiến thắng này, ĐT Thái Lan dẫn đầu bảng B FIFA ASEAN với 3 điểm và hiệu số +4. Nên nhớ rằng thể thức của giải đấu này rất khắc nghiệt bởi chỉ đội đầu bảng mới được vào đá chung kết. Đội xếp thứ hai sẽ tranh hạng ba.

Bảng xếp hạng bảng B FIFA ASEAN Cup 2026