ĐT Việt Nam mang binh hùng tướng mạnh đi Thái Lan, quyết giữ cúp vàng Đông Nam Á

Sáng 20/7, đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài để lên đường sang Thái Lan, chuẩn bị cho trận mở màn AFF Cup 2026. Chuyến bay của thầy trò HLV Kim Sang Sik cất cánh lúc 12h45, đưa đội tới Bangkok trước khi tiếp tục di chuyển bằng xe buýt đến Chonburi.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik khởi hành đi Thái Lan, bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng ba ngày tập luyện tại Chonburi để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước màn so tài với Timor Leste vào ngày 24/7. Do chưa có sân vận động đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức AFF Cup 2026, Timor Leste mượn sân Chonburi làm sân nhà cho trận đấu với tuyển Việt Nam.

Trong chuyến đi lần này, HLV Kim Sang Sik mang theo 25 tuyển thủ. So với danh sách trước đó, tiền vệ Khổng Minh Gia Bảo được bổ sung thay thế Khuất Văn Khang, người phải chia tay đội tuyển vì chấn thương.

Với lực lượng được chuẩn bị kỹ lưỡng sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc và trận giao hữu tưng bừng trước Myanmar hôm 18/7, đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trận đấu gặp Timor Leste sẽ là bước khởi đầu cho hành trình chinh phục cúp vàng Đông Nam Á của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

* Một số hình ảnh ĐT Việt Nam lên đường đi Thái Lan ngày 20/7: